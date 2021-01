Verão Empresários estão otimistas para a retomada do setor de eventos no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

(Foto: Divulgação)

O isolamento social é uma das medidas preventivas para conter a aglomeração de pessoas, e assim, evitar a proliferação do novo coronavírus. Com isso, o segmento de eventos do país sofreu drasticamente.

“Nós acreditamos firmemente que as vacinas vão surtir algum efeito, a nossa atividade do entretenimento foi uma das mais afetadas, a primeira a paralisar as atividades e será certamente, a última a voltar. Mas eu estou olhando com muito otimismo para essa retomada do mercado”, revelou o empresário Dody Sirena.

A expectativa para 2021 é que o setor volte a crescer consideravelmente. “Tenho certeza de que apesar de tudo que a humanidade passou nesses últimos meses, é inerente ao ser humano a ter força e criatividade para poder ultrapassar um momento tão difícil”, disse o empresário Cicão Chies.

