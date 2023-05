Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 30 de maio de 2023

Retomada de pagamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta segunda-feira que o governo federal irá compor um grupo para consolidar a dívida da Venezuela com o Brasil e reprogramar o seu pagamento. Atualmente, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, o país vizinho deve cerca de US$1,27 bi ao governo brasileiro.

Retomada de pagamentos II

Durante a visita ao presidente Lula nesta segunda-feira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que uma comissão bilateral deve “estabelecer a verdade sobre a dívida”. Ele também destacou que sua gestão irá analisar a retomada de pagamentos dos débitos com o Brasil.

Política internacional

Ao receber Nicolás Maduro, o presidente Lula descreveu o encontro como um “momento histórico”. Ele afirmou que a reunião representa o direito recuperado do Brasil em “fazer política de relações internacionais com a seriedade de sempre”.

Comércio bilateral

Em entrevista conjunta com Maduro à imprensa, Lula criticou as sanções econômicas realizadas pelos EUA à Venezuela, afirmando que os embargos “são piores do que uma guerra”. Ele destacou ainda a queda na relação comercial do Brasil com o país vizinho, afirmando que a corrente de comércio entre as nações deve ser retomada.

Descompromisso democrático

O senador Hamilton Mourão (Republicanos) descreveu nas redes sociais a recepção de Lula a Maduro no Planalto como um descompromisso com a democracia. Ele apontou uma série de acusações contra o presidente do país vizinho e afirmou que a reunião é uma “vergonha para os brasileiros e um desrespeito ao bom povo venezuelano”.

Bloqueio orçamentário

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, adiantou que o bloqueio de R$1,7 bi no Orçamento federal que será anunciado nesta quarta-feira não atingirá os ministérios da Saúde e da Educação e pastas menores. O congelamento ocorre para garantir o cumprimento do teto de gastos da União em vigor.

Sexto bloco

O STF formou maioria de votos nesta segunda-feira para indicar como réus mais 131 acusados de integrarem os atos golpistas do dia 8 de janeiro. A partir da conclusão do julgamento do sexto bloco de indicados pela PGR, a Corte totaliza 1176 denunciados.

Queda na inflação

O Boletim Focus do Banco Central desta semana apontou uma redução na projeção do IPCA para 2023, de 5,80% para 5,71%. Apesar da queda, o índice permanece acima do teto da meta de inflação para este ano, definido pelo Conselho Monetário Nacional.

Dívida pública

A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou nesta segunda-feira uma elevação de 2,38% na dívida pública brasileira em abril. O débito, atualmente em R$6,03 trilhões, é destinado ao financiamento do déficit orçamentário do governo.

Condenação anulada

O STF anulou nesta segunda-feira, por maioria de votos, a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha no âmbito da operação Lava Jato. Integrantes da segunda turma do Supremo alegaram que a Corte não possuía competência para julgar o caso, e encaminharam a ação para a Justiça Eleitoral do Paraná.

Influenza aviária

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou nesta segunda-feira o primeiro foco de influenza aviária no RS. A doença foi detectada a partir da morte de 36 cisnes-de-pescoço-preto na Estação Ecológica do Taim, no sul do Estado.

E-Governance Conference

A Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão representa o RS nesta semana no e-Governance Conference, em Tallin, na Estônia. O evento promove discussões sobre a adoção de soluções e serviços digitais na administração pública, para melhorar a eficiência e o alcance dos serviços oferecidos à população.

E-Governance Conference II

Representantes da pasta do Estado integram a comitiva brasileira no evento que participa de diferentes visitas técnicas às principais empresas e instituições governamentais digitais do país europeu. Os gaúchos buscam nos encontros propostas de impulsionamento tecnológico e a digitalização dos serviços públicos

Biorrefinaria

O governador Eduardo Leite assinou nesta segunda-feira um termo de cooperação entre a Refinaria Riograndense com diferentes entidades para a realização de testes de biorrefino. A iniciativa visa em um primeiro momento tornar a empresa a primeira biorrefinaria do país.

Presidência da Corsan

A Corsan anunciou nesta segunda-feira a saída de Roberto Barbuti da presidência da companhia. Ele deve permanecer no cargo somente até a indicação do Executivo estadual de um substituto para a função.

Regulamentação das marmitas

A prefeitura de Porto Alegre está estruturando um plano de regulamentação da ação de grupos voluntários da Capital na entrega de marmitas. A prática é apontada pela gestão como um obstáculo no atendimento da população de rua pelo poder público.

Guarda Municipal

Representantes da Associação dos Guardas Municipais de Porto Alegre apresentaram nesta segunda-feira à prefeitura reivindicações de reajuste salarial. Em paralelo à reunião, a categoria realizou uma manifestação em frente ao Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela.

Panorama Político

2023-05-30