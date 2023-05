Colunistas Agente duplo

Por Leandro Mazzini | 30 de maio de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Um famoso Instituto de Combate às práticas que afrontem a Legalidade, segundo fontes do mercado de óleo e gás, contratou um antigo funcionário de uma empresa que seria um dos seus principais alvos. Mesmo não transparecendo uma prática muito condizente com a ética pregada pelo Instituto, o objetivo dessa contratação, segundo a mesma fonte, seria obter informações privilegiadas do grupo que o contratado trabalhava. Porém, o feitiço virou contra o feiticeiro. A fonte da Coluna ironicamente classificou a decisão do contratado como salomônica, pois agora, esse mesmo funcionário vem passando informações do Instituto para outras empresas que também fazem parte dos alvos do ético Instituto.

Afago

Em mais um gesto de afago à caserna, o presidente Lula assinou decreto para reconhecer e homenagear – com a Medalha Marechal José Pessôa – militares da Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Aeronáutica, das Forças Auxiliares ou de nações amigas, e personalidades civis que tenham prestado serviços relevantes à Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN.

Apelo indígena

Parlamentares que integram a Frente Parlamentar Indigenista e entidades indígenas vão tentar sensibilizar o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tentar frear o projeto do marco temporal no Senado. Na Câmara, já dão como irreversível a aprovação do texto. Na última semana, a urgência da votação do projeto foi aprovada com 324 votos dos deputados. Apenas 131 votaram contra.

G. Dias & Cid

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro já acumula 467 requerimentos de convites e convocações. Os dois principais alvos – de governistas e da oposição – são o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. São 25 requerimentos para que eles compareçam à CPMI.

Intervenção

Com o custo de mais de R$ 1,2 bilhão para os cofres da União, a intervenção federal no RJ teve baixos resultados de longo prazo. A conclusão consta em auditoria assinada pelo ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU). “A capacidade de implementação de medidas mostrou-se limitada no sentido de se estabelecer um legado capaz de garantir a diminuição gradual dos índices de criminalidade”, concluiu o ministro.

Igualdade

Relator do projeto que prevê a criação do Estatuto do Trabalho, o senador Paulo Paim (PT-RS) apoia a mobilização de entidades pela obrigatoriedade de salários iguais entre homens e mulheres. O parlamentar pressiona os pares para dar agilidade à votação do projeto (PL 1.085/23), que prevê multa de dez vezes o maior salário pago por uma empresa em caso de descumprimento da igualdade salarial.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

