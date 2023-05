Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 31 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A cúpula de presidentes sul-americanos realizada em Brasília nesta terça-feira foi concluída com a assinatura de uma carta entre os 11 líderes presentes. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Consenso de Brasília

A cúpula de presidentes sul-americanos realizada em Brasília nesta terça-feira foi concluída com a assinatura de uma carta entre os 11 líderes presentes, que reafirma o compromisso de integração entre os países. No documento as nações concordam em ampliar as discussões sobre um mecanismo de cooperação geral na América do Sul.

Consenso de Brasília II

Na carta denominada “Consenso de Brasília” os chefes de Estado reafirmam a importância de manter um diálogo regular para impulsionar a integração sul-americana e posicionar a região no cenário global. Um grupo de contato entre os chanceleres do continente será mantido para avançar com o objetivo.

Integração sul-americana

Durante a abertura da cúpula, o presidente Lula se mostrou favorável à retomada da integração regional no continente em grupos como a Unasul e a CELAC. Ele defendeu a união dos países para a execução de ações conjuntas como moeda comum, desburocratização comercial e ações de defesa.

Centro diplomático

Lula mencionou no discurso que a gestão federal anterior afastou o Brasil de fóruns regionais de integração por questões ideológicas. Ele destacou que ao assumir o atual mandato, a América do Sul retornou ao centro da atuação diplomática brasileira.

Crítica ao posicionamento

Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai, criticou durante a cúpula a fala do presidente Lula sobre as acusações antidemocráticas e problemas com direitos humanos na Venezuela serem uma “narrativa”. Ele afirmou que há diversos grupos que tentam intermediar a plena democracia no país, e que o pior que há de se fazer em relação à situação é “tapar o sol com o dedo”.

Situação grave

O presidente chileno, Gabriel Boric, também criticou o posicionamento de Lula com Maduro, afirmando que viu pessoalmente a situação grave dos venezuelanos. Ele apontou estar feliz pelo retorno da Venezuela às instâncias multilaterais, mas afirma que o fator não permite que se faça vista grossa à situação do país.

Agressão a jornalistas

Jornalistas foram agredidos por agentes de Nicolás Maduro a serviço do GSI durante uma entrevista do presidente venezuelano. Na tentativa de impedir a aproximação da imprensa, os seguranças acabaram empurrando os profissionais e até mesmo atingindo uma repórter com um soco.

Apuração de responsabilidade

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota lamentando o episódio de agressão à imprensa. A pasta garantiu que providências serão tomadas para apurar as responsabilidades relacionadas ao episódio.

Marco temporal

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto inicial do projeto de lei que determina a Constituição de 1988 como marco temporal na demarcação de terras indígenas. A proposta segue agora para apreciação e votação do Senado.

Diretoria da ABIN

O governo federal publicou nesta terça-feira o decreto de nomeação de Luiz Fernando Côrrea como novo diretor-geral da ABIN. Indicado pelo presidente Lula, ele assume o cargo que estava vago desde março de 2022, com a saída de Alexandre Ramagem.

Posse no TSE

André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques tomaram posse nesta terça-feira como ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Indicados pelo presidente Lula, eles assumem um mandato de dois anos com possível recondução ao cargo.

Retomada de importação

O governo do Catar derrubou as restrições de importação da carne bovina do Brasil após quase três meses de embargos decorrentes do caso de “doença da vaca louca” no Pará. A reabertura de mercado ocorre por influência da retomada de compra de países como Rússia e Tunísia.

Arquivamento de processo

O MPF solicitou à Justiça do DF o arquivamento de um pedido de investigação contra Jair Bolsonaro pelas declarações contra ministros do Supremo em setembro de 2021. O órgão alega que apesar do teor ácido, a fala não contém elementos que justifiquem as acusações apresentadas na ação.

Diretoria da Corsan

O governo estadual indicou nesta terça-feira a advogada Samanta Takimi como nova diretora-presidente da Corsan. Ela atuava desde 2020 na superintendência de Relações Institucionais da companhia.

Aquisição de Alimentos

A Secretaria Municipal de Governança Local promoveu nesta terça-feira uma reunião com produtores cadastrados no Programa Municipal de Aquisição de Alimentos. O encontro foi realizado para alinhar os trâmites relacionados à iniciativa, como pagamentos e prazo de liberação para a entrega de novos produtos.

Reposição salarial

A prefeitura da Capital reuniu-se nesta terça-feira com representantes do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre para apresentar a proposta de reposição salarial da categoria em 5,79%. O reajuste visa repor integralmente as perdas inflacionárias do ano passado e deve ser ainda avaliado em assembleia dos servidores.

Segurança de Canoas

O delegado Guilherme Pacífico tomou posse nesta segunda-feira como secretário de Segurança de Canoas. Ao assumir o cargo, ele se comprometeu em buscar a integração das forças, inovação tecnológica e inteligência para a antecipação dos fatos no combate ao crime.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-101/

Panorama Político

2023-05-31