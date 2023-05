Carlos Roberto Schwartsmann “Dor é um sintoma!”

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 31 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A definição exata do significado de dor é imprecisa. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Na pratica médica inicial é muito comum confundir “sinal” e “sintomas”. Na verdade, são manifestações distintas que nos encaminham e nos induzem aos mais diferentes diagnósticos.

A palavra sintoma vem do latim: SIN (junção) TOMO (pedaços) significa “juntar as peças” isto é juntar pedaços a procura da existência de algo.

É uma queixa referida pelo paciente. É uma sensação anormal. É subjetiva pois não pode ser mensurada. É sujeita a interpretação do próprio paciente. Varia enormemente com a formação cultural e com o estado psíquico do paciente.

Exemplos clássicos de sintomas: dor, cansaço, insônia, náuseas, cólicas, coceira, astenia, ansiedade, formigamento, fraqueza etc.

A palavra sinal vem do latim “SIGNALIS” que significa “indício”. É uma indicação objetiva que pode ser observada por um ou vários examinadores: Palidez, edema, cianose, tosse, febre, sufusão hemorrágica, icterícia, taquicardia e etc.

O sintoma mais comum é a dor. É o alarme que Deus inventou para avisar-nos que no nosso corpo há algo errado. Existe um sofrimento tecidual. E o motivo mais comum pelo qual o paciente procura assistência médica. Entretanto nem sempre o cérebro interpreta dessa maneira. Bom exemplo se registra na “dor fantasma” que ocorre em 60% dos casos dos pacientes que tiveram seus membros amputados. O paciente pode se queixar de dor no pé que não existe mais!

Na realidade a definição exata do significado de dor é imprecisa: “Dor é uma experiência sensorial, emocional, desagradável associada a dano tecidual real ou potencial” ou: “Dor é uma qualidade sensorial que avisa o cérebro que mecanismos de defesa ou de fuga devem ser adotados”.

Se o conceito não é claro e discutível todos os estudiosos concordam que fatores psicogênicos, mentais e emocionais estão intrinsecamente aderidos a sua origem.

Já antes de cristo, o filosofo grego Cicero cientificou: “Happiness is absence of pain” (“felicidade é ausência de dor”) Significa dizer que nada pode ser mais prazeroso do que não ter dor!!

A dor faz parte das nossas emoções e do nosso psiquismo. É altamente influenciada pelo nosso sofrimento, raiva, angustia, tristeza e solidão. Mas nenhum dos sentimentos produz tanta dor quanto o amor ou o desprezo do desamor.

Um secular provérbio diz que “ a maior dor que existe é a dor do amor” outro diz “ dor que não é de amor o remédio elimina” Isto é, tratável.

Entretanto em propedêutica médica a dor, por mais conhecida ou desconhecida que seja, é apenas um sintoma. A dor poderá ambicionar créditos maiores, mas jamais será um sinal.

Carlos Roberto Schwartsmann – Médico e Professor universitário

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Carlos Roberto Schwartsmann

https://www.osul.com.br/dor-e-um-sintoma/

“Dor é um sintoma!”

2023-05-31