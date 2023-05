Colunistas Valdemar vê Giovani Cherini como candidato ao Senado em 2026

Por Flavio Pereira | 31 de maio de 2023

Valdemar Costa Neto, na reunião do diretório nacional do partido. (Foto: Reprodução vídeo)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse em Brasília que “o partido se prepara para lançar o nome do deputado Giovani Cherini para a eleição ao Senado em 2026”. Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante reunião na sede nacional do PL, Valdemar elogiou a construção do partido feita por Cherini desde que ele chegou ao PL, após de ser expulso do PDT por ter votado a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Cherini não comentou a declaração do presidente nacional do PL. As composições na verdade dependerão do cenário político em 2026 quando as eleições gerais escolherão governador e vice, dois senadores, deputados federais e estaduais.

Câmara acena com segurança jurídica e aprova limite à demarcação de terras indígenas

Em nova derrota do presidente Lula, o Projeto de Lei do marco temporal foi aprovado por expressiva margem: 283 votos favoráveis contra 155 contrários ontem na Câmara, e tenta restabelecer a segurança jurídica. A tese do marco temporal defende que os povos indígenas só têm direito a ocupar as terras que já ocupavam ou já disputavam judicialmente no dia da promulgação da Constituição de 1988, em 5 de outubro. Os grupos contrários ao marco temporal defendem que os indígenas podem reivindicar terras anteriormente ocupadas por seus ancestrais, o que cria uma insegurança jurídica quanto à real extensão destas terras no território brasileiro.

TCE abre acesso pleno ao processo da Corsan para deputados e estanca crise

Uma crise que vinha se propagando entre deputados estaduais e membros do Tribunal de Contas do Estado com desdobramentos imprevisíveis foi estancada ontem. O foco estava na liberação do sigilo dos autos do processo de privatização da Corsan, parado no TCE desde dezembro do ano passado. O presidente em exercício do TCE, conselheiro Marco Peixoto, esteve na Assembleia Legislativa com alguns conselheiros: Estilac Xavier e Edson Brum, mais o Procurador do MP de Contas Geraldo Da Camino e um grupo de assessores para uma reunião fora de agenda com o presidente da Assembleia Legislativa Vilmar Zanchin (MDB), e o deputado Gustavo Victorino, presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. O veto do acesso pleno aos autos do processo de privatização da Corsan para os membros da Comissão de Economia havia causado mal estar e o primeiro sintoma foi a aprovação unanime, da convocação da conselheira substituta Ana Cristina Moraes, para comparecer na Comissão nesta quarta-feira (31), e explicar a negativa de acesso aos documentos. Os deputados não descartavam novas convocações. O encontro acabou fechando um acordo: o TCE disponibilizaria o acesso pleno do processo aos deputados da comissão, e a convocação da conselheira substituta seria suspensa. Gustavo Victorino condicionou o acordo à liberação prévia do acesso e após consulta aos deputados da comissão. À tarde, com o acesso liberado, a convocação da conselheira substituta foi suspensa “em face da perda de objeto no referido procedimento”, esclareceu Victorino.

Geraldo Da Camino comparecerá à Comissão de Economia

O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Geraldo Da Camino, deve comparecer à reunião desta quarta-feira na Comissão de Economia do legislativo. Da Camino, na condição de convidado, vai prestar aos deputados esclarecimentos sobre a questão envolvendo o sigilo do processo de privatização da Corsan.

Presidentes do Uruguai e Chile criticam defesa de Lula à ditadura da Venezuela

Lula foi desmentido pelos presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e do Chile, Gabriel Boric, que criticaram a fala do presidente brasileiro sobre a Venezuela.

Após Lula ter descrito as acusações de violações de direitos humanos e ações antidemocráticas na Venezuela como “narrativas”, o presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou foi bem objetivo:

“Devo dizer que fiquei surpreso quando se falou que o que acontece na Venezuela é uma ‘narrativa’. O pior que podemos fazer é tapar o sol com o dedo. Coloquemos o nome que tem”, disse Lacalle Pou.

Cobertor curto: prefeituras não terão como pagar novo piso da enfermagem

No segundo dia de mobilização dos prefeitos em Brasília, o presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), Paulo Ziulkoski, divulgou ontem um levantamento indicando que não há como pagar o novo piso da enfermagem. O repasse anunciado pelo Governo Federal para estados e municípios a partir do mês que vem, em nove parcelas, será insuficiente, pois cobre apenas 40,9% do custo. Para que as prefeituras gaúchas possam pagar o novo piso, seria necessário um repasse de R$ 506 milhões. O Governo Federal anuncia o repasse de R$ 207,3 milhões.

Direita abandona Carla Zambelli

Alvo de um processo na Comissão de Ética da Câmara por xingar e constranger o deputado Duarte (PSB-MA) durante uma audiência na Câmara, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) será abandonada pela direita. Em conversa recente com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Jair Bolsonaro comentou que não quer saber de Zambelli, a quem atribui a derrota no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Num episódio que teve repercussão nacional negativa, no sábado que antecedeu a votação, a deputada Carla Zambelli foi flagrada apontando uma arma para um homem negro no meio da rua em São Paulo. O episódio afetou negativamente a imagem de Jair Bolsonaro e tirou votos decisivos para a sua eleição.

Valdemar vê Giovani Cherini como candidato ao Senado em 2026

