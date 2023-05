Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 31 de maio de 2023

O presidente da Assembleia, Vilmar Zanchin (MDB), lidera uma comitiva de deputados em uma visita aos Estados de Ceará e Pernambuco. (Foto: Divulgação/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Viagem ao Nordeste

O presidente da Assembleia, Vilmar Zanchin (MDB), lidera a partir desta quarta-feira uma comitiva de deputados estaduais em uma visita aos estados de Ceará e Pernambuco. Os parlamentares irão conhecer diferentes experiências educacionais nos locais, de modo a trazer ideias para o RS, com destaque para o modelo educacional do interior cearense e as políticas pernambucanas de educação em tempo integral e ensino médio.

Financiamento cultural

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira dois requerimentos de audiência pública sobre temáticas relacionadas ao financiamento de projetos culturais no Estado, apresentados pela presidente do colegiado, Sofia Cavedon (PT). A primeira reunião visa debater assuntos relacionados ao Sistema Pró-Cultura da Secretaria da Cultura do Governo do RS. A segunda audiência será realizada durante o festival de cinema de Gramado, e deve abordar o novo tempo para o audiovisual do RS e do Brasil, com destaque para seu financiamento, perspectivas e desafios.

Monitoramento das Obras Escolares

A deputada Sofia Cavedon (PT) apresentou nesta terça-feira o primeiro relatório do Monitoramento das Obras Escolares, realizado pela Comissão de Educação do parlamento gaúcho para encaminhar ao governo estadual. A parlamentar lamentou a indisponibilidade da secretária de Educação, Raquel Teixeira, em recebê-la para a entrega do documento e afirmou que irá encaminhar o material através de protocolo no Piratini. Sofia adiantou que a síntese do trabalho de monitoramento além de apresentar as necessidades de obras de cada escola, aponta sugestões para os problemas encontrados nas instituições de ensino gaúchas.

Autorização de documentos

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia recebeu acesso nesta terça-feira aos autos do processo de privatização da Corsan. Anteriormente os parlamentares do colegiado tiveram o acesso pleno ao material negado pelo Tribunal de Contas do Estado. A partir da autorização, o presidente do colegiado, Gustavo Victorino (Republicanos) suspendeu a convocação da conselheira-substituta do TCE/RS, Ana Cristina Moraes, a comparecer na Comissão para explicar a negativa de acesso aos documentos.

Falta de debate

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) criticou na tribuna nesta terça-feira as discussões no parlamento gaúcho relacionadas ao projeto de reestruturação do IPE Saúde pelo governo do Estado. Ele afirma que apesar do assunto estar em pauta há duas semanas, o debate do tema não teve início com a profundidade que exige. Ele reforçou ainda que o protocolo que a bancada do PL fez junto à Casa Civil do Estado com questionamentos sobre a proposta não foi atendido até o momento, o que considera necessário para aprofundar a discussão sobre as mudanças no instituto.

Cirurgias no RS

Guilherme Pasin (PP) defendeu nesta terça-feira na tribuna do parlamento gaúcho a necessidade urgente de disponibilização de novas vagas de atendimentos cirúrgicos no RS, com destaque para o setor de oncologia. Ele afirma que apesar dos esforços da secretária estadual da pasta, Arita Bergmann, há ainda uma grande demanda do serviço no Estado.

Mérito Farroupilha

A Medalha do Mérito Farroupilha será entregue no próximo dia 13 de junho ao locutor esportivo, empresário e apresentador, Galvão Bueno. A honraria foi proposta pelo deputado Luiz Marenco (PDT) que busca homenagear o êxito profissional do narrador. Ele destaca uma série de ações realizadas pelo homenageado que geram visibilidade nacional e internacional a diversos atrativos do RS, sejam eles econômicos, turísticos ou culturais.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

