Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 3 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pagamentos irregulares de quase R$ 2 bilhões em auxílios foram repassados pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Benefícios irregulares

A Controladoria-Geral da União divulgou nesta sexta-feira uma série de auditorias que apontaram pagamentos irregulares de quase R$ 2 bilhões em auxílios repassados pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os valores foram encaminhados a caminhoneiros e taxistas no segundo semestre de 2022.

Benefícios irregulares II

A CGU aponta que quase 357 mil pessoas receberam os benefícios de forma irregular, uma vez que não cumpriam os requisitos para obtenção dos valores. O órgão destaca que os repasses ocorreram próximos do período em que Bolsonaro tentava se reeleger.

Diálogo com a oposição

O presidente Lula pediu compreensão aos seus apoiadores nesta sexta-feira frente à necessidade do governo em dialogar com parlamentares da oposição. Ele afirmou que para que seja possível governar, é necessário “conversar com quem não gosta”.

Diagnóstico do Congresso

Aliados do presidente afirmam que Lula deve pedir à sua equipe ministerial um levantamento dos principais impasses políticos e administrativos entre o Planalto e a Câmara. A partir do diagnóstico, ele agendará uma série de encontros com lideranças partidárias para discussão das questões.

Tranquilidade

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se mostrou tranquilo frente à série de obstáculos encontrados pelo governo no Congresso. Ele destacou que não é “marinheiro de primeira viagem” e que o Executivo deve trabalhar para aprimorar a relação.

Moeda comum

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se posicionou de forma contrária ao uso de moedas comuns para o estímulo de comércio entre países. A proposta esteve entre os pontos defendidos nesta semana pelo presidente Lula durante a cúpula com os presidentes sul-americanos.

Soluções digitais

Campos Neto argumenta que os atuais pagamentos digitais e a digitalização de processos suprem a necessidade que é visada com a moeda comum. O banqueiro defende a criação de um ministério no governo federal focado na gestão de soluções digitais para o país.

Gestão da ABIN

O ministro do GSI, Marcos Amaro, afirmou nesta sexta-feira que a ABIN deve permanecer sob gestão da Casa Civil do governo, devendo apenas passar por alguns ajustes. Ele destacou que caso Lula solicite, a agência poderá ser recebida pelo Gabinete a qualquer momento.

Transferência médica

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira que o presídio Bangu 8, do Rio de Janeiro, encaminhe informações sobre o estado de saúde do ex-deputado Roberto Jefferson. A defesa do ex-parlamentar solicitou sua transferência para um hospital particular, em função de sua recente perda de peso e dificuldade de alimentação.

Recurso negado

A Justiça do DF negou uma solicitação de indenização feita por Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) por ofensas publicadas na internet. A juíza Margareth Becker, responsável pela análise do caso, concluiu que a troca de insultos foi mútua, não havendo condição de reparação financeira.

Obrigatoriedade suspensa

A Anvisa suspendeu a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou teste negativo da doença para entrada de estrangeiros no Brasil. A agência alega que a decisão foi tomada com base no fim do estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decretado pela OMS.

Reunião do Cosud

O governador Eduardo Leite participou nesta sexta-feira, em Minas Gerais, do 8º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. No evento, ele destacou a importância do Conselho para troca de experiência e gestão de impactos externos nos estados integrantes.

Reunião do Cosud II

Na abertura do evento, os governadores do Cosud assinaram um protocolo de intenções para formalizar o consórcio e reforçar o apoio conjunto à reforma tributária. A oficialização do grupo visa avançar na contribuição mútua entre os estados no desenvolvimento de pautas em comum.

Leilão na Restinga

A prefeitura de Porto Alegre lançará na próxima segunda-feira um edital para o leilão de 50 lotes no Parque Industrial da Restinga. A gestão municipal projeta uma arrecadação de R$ 13,3 milhões através da venda dos terrenos.

Futuro das Cidades

O secretário municipal de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci, representou Porto Alegre no evento “Reflexões Sobre o Futuro das Cidades”, realizado em João Pessoa, na Paraíba. O encontro promove discussões entre lideranças municipais da Frente Nacional dos Prefeitos para encontrar soluções em conjunto aos problemas emergenciais das cidades.

Rescisão de contrato

O prefeito Sebastião Melo determinou nesta sexta-feira a rescisão do contrato com o consórcio Porto Alegre Limpa, responsável pela coleta automatizada de resíduos orgânicos de lotes em Porto Alegre. A decisão ocorre a partir dos recentes atrasos no recolhimento de contêineres de resíduos em alguns bairros da Capital.

Integração metropolitana

Sebastião Melo participou nesta sexta-feira da reunião de imersão da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Ao lado de outros líderes municipais, ele esteve debatendo questões relacionadas à saúde, educação e integração do transporte metropolitano.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-104/

Panorama Político

2023-06-03