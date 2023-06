Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 3 de junho de 2023

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado recebeu representantes do Conselho Estadual de Saúde. (Foto: Freepik)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Problemas na mudança

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado recebeu nesta quinta-feira representantes do Conselho Estadual de Saúde que denunciaram problemas na troca de local do colegiado determinada pelo governo estadual. A vice-presidente da entidade, Inara Ruas, afirma que o Executivo solicitou a saída da Comissão do Centro Administrativo Fernando Ferrari para instalar-se no prédio Negrinho do Pastoreio, no centro de Porto Alegre. Inara afirma que o novo local não suporta as necessidades do colegiado, uma vez que não oferece acessibilidade para pessoas com deficiência.

Reforma tributária

A Comissão Especial destinada a acompanhar e debater a Reforma Tributária promoveu nesta quinta-feira uma audiência pública para discutir a abordagem de organizações sociais dedicadas à área tributária. O colegiado recebeu o economista e diretor de programa da Secretaria da Reforma Tributária do Ministério da Economia, Rodrigo Orair, que apresentou um painel da pasta no fornecimento de subsídio técnico para a reforma. O vice-presidente do colegiado, deputado Edivilson Brum (MDB), apontou que apesar do RS não possuir nenhum integrante na comissão ou no grupo de trabalho que trata da reforma no Congresso Nacional, a comissão especial do parlamento gaúcho tem colaborado com o debate.

Futebol feminino

A Assembleia gaúcha instalou nesta sexta-feira a Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino, proposta pela deputada Bruna Rodrigues (PCdoB). A parlamentar, que irá presidir o colegiado, destaca que atletas mulheres enfrentam preconceito, assédio, falta de apoio e diferenças abismais de tratamento em relação aos seus colegas homens que jogam futebol.

De acordo com Bruna, entre os desafios a serem enfrentados pela frente, está a integração do esporte no cotidiano feminino e a promoção da equiparação salarial entre profissionais do segmento.

Setor moveleiro

A Frente Parlamentar do Setor Moveleiro Gaúcho promove neste sábado, durante a feira da Indumóveis 2023, em Santa Rosa, sua primeira audiência pública para tratar sobre as necessidades do segmento no Estado. O presidente da Frente, Guilherme Pasin (PP), afirma que a reunião deve proporcionar um ambiente de debate propositivo, visando a garantia da competitividade do setor no RS, com foco nas regiões consolidadas de produção moveleira e em potencial crescimento no território gaúcho. O parlamentar destaca que serão abordadas questões sobre o atual momento do segmento, assim como a projeção de futuro e enfrentamento de desafios nos próximos anos.

Indicação denunciada

O deputado Felipe Camozzato (NOVO-RS) ingressou com uma ação na Justiça contra a indicação do advogado Cristiano Zanin, realizada pelo presidente Lula, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O parlamentar alega que o escolhido não cumpre o requisito de “notável saber jurídico” previsto na Constituição Federal e destaca que a nomeação é de caráter pessoal do presidente, tendo como única credencial a confiança privada de Lula.

Camozzato aponta ainda que Zanin é responsável por representar diversos réus ou empresas envolvidas na Operação Lava-Jato, o que, além de provocar uma série de conflitos de interesses, pode pressionar politicamente a Corte. A ação apresentada pelo parlamentar será julgada pela Justiça Federal do RS.

