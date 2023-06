Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Drones podem ser alternativa para o avanço da indústria bélica do Brasil. (Foto: Toninho Tavares/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Produção de drones

O Ministério do Desenvolvimento deve apostar na produção de drones como uma alternativa para o avanço da indústria bélica do Brasil. A medida atende a uma solicitação do presidente Lula ao ministro da pasta, Geraldo Alckmin, e ao ministro da Defesa, José Múcio, para encontrarem meios de fomentar o setor.

Comércio e articulação

A escolha da fabricação de drones pela pasta está relacionada à demanda de mercado dos equipamentos, assim como à facilidade de acesso e baixo custo da tecnologia para produção. Além disso, o avanço no setor de Defesa do país deve contribuir com a aproximação do presidente Lula com os militares.

Ataque à ministra

O deputado federal e relator do projeto do Marco Temporal na Câmara, Arthur Maia (União-BA), atacou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva nas redes sociais. Ele afirmou que o governo precisa que o agronegócio sustente o país enquanto possui “uma ministra xiita que quer fazer do IBAMA uma arma inimiga do crescimento econômico”.

Apoio ao marco

Além do ataque à ministra, Arthur Maia criticou ainda a articulação do governo federal na Câmara, defendendo o avanço da proposta do Marco Temporal na Casa. Ele afirmou que espera que a proposta passe e que “voltemos a ter ordem no país”.

Mudanças no GSI

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Marcos Amaro, deve propor ao presidente Lula nos próximos dias algumas mudanças na pasta. O militar pretende realizar ajustes nas áreas de segurança presidencial além de entregar a administração de eventos e viagens do chefe do Executivo a um integrante da Força Aérea Brasileira.

Cadastro desatualizado

O ex-presidente Jair Bolsonaro mantém o título de Presidente da República em sua conta no LinkedIn. No campo de “experiência profissional” ele indica que permanece atuando no cargo desde 2019, totalizando 4 anos e 6 meses de exercício.

Representação regional

Apoiadores do presidente do TCU, Bruno Dantas, têm tentado articular sua indicação à vaga da ministra Rosa Weber no STF. Eles alegam que a nomeação do jurista, que é baiano, seria favorável às relações do presidente Lula com a Bahia, onde possui uma parcela significativa de eleitores.

Planos do Turismo

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, será ouvida em uma audiência da Comissão de Turismo da Câmara nesta terça-feira. A pedido do deputado Bibo Nunes (PL-RS), ela apresentará os principais planos da pasta a qual comanda para este ano.

Atenuação de desgaste

Com a previsão do desligamento de Daniela Carneiro da pasta do Turismo, o presidente Lula deve se reunir com o marido da ministra e prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, para reduzir um possível desgaste na relação com o aliado político. Interlocutores afirmam que ele teria ficado insatisfeito com a possível saída de sua esposa do cargo.

Direito de existir

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, participou neste domingo da 27ª Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo. Em discurso no palco do evento, ele destacou que é dever do Estado brasileiro garantir que o público da marcha tenha “o direito de existir”.

Combate ao garimpo

Uma força-tarefa de Segurança Pública Ambiental destruiu dez garimpos ilegais na Floresta Nacional de Urupadi, no Amazonas. Durante 17 dias de atuação, o grupo de agentes aplicou um total de R$4,5 milhões em multas, além de apreender equipamentos e armas de fogo.

Saque do PIS-PASEP

Encerra no dia 5 de agosto o prazo para trabalhadores que possuem saldo de cotas do PIS e PASEP sacarem os valores correspondentes. Possuem direito ao saque pessoas que trabalharam com carteira de trabalho assinada entre 1971 e 1988 e ainda não retiraram suas cotas.

Planos de saúde

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara discutirá nesta quarta-feira um projeto de lei que propõe uma série de alterações sobre a regulamentação dos serviços dos planos de saúde. A proposta visa garantir uma adequada assistência através do atendimento aos consumidores.

Condições de trabalho

A Comissão de Direitos Humanos do Senado realiza nesta segunda-feira um debate sobre questões relacionadas à jornada de trabalho e remuneração. A discussão integra o conjunto de reuniões propostas pelo senador Paulo Paim (PT-RS) para a elaboração do novo Estatuto do Trabalho.

Segurança na Orla

O prefeito Sebastião Melo se manifestou nas redes sociais neste sábado em relação à morte a tiros de dois homens na Orla do Guaíba. Em sua conta do Twitter, ele afirmou que deve construir agenda junto aos órgãos estaduais e serviços da prefeitura para reforçar ações de segurança no entorno do local.

Permissão de uso

A prefeitura de Porto Alegre assina nesta segunda-feira a permissão de uso do imóvel que sedia a Kinder Centro de Integração da Criança Especial. A entidade atende cerca de 250 bebês, crianças e jovens deficientes, em situação de vulnerabilidade social.

Panorama Político

2023-06-12