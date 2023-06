Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 13 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Investimentos europeus

A líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta segunda-feira um repasse de 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. No encontro com o presidente Lula no Planalto, ela anunciou ainda o investimento de 2 bilhões da mesma moeda para a produção de hidrogênio verde na indústria.

Acordo Mercosul-UE

Ursula von der Leyen se comprometeu ainda em concluir o acordo Mercosul-UE até o final de 2023. Ela destacou que apesar de ainda possuir alguns obstáculos, a conclusão do tratado está se encaminhando para a linha de chegada.

Nada definido

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou nesta segunda-feira que não há nenhuma troca de comando definida para ministérios geridos pelo União Brasil. Ele garantiu que o Planalto está aberto ao diálogo sobre o assunto e deve negociar a questão junto à legenda nesta semana.

Números positivos

O Boletim Focus do Banco Central apontou nesta segunda-feira uma redução na estimativa de inflação em 2023 para 5,42%. O informativo apresentou ainda uma projeção de 1,84% no crescimento do PIB para este ano.

Abaixo da meta

Os números positivos são reflexo dos dados divulgados sobre o PIB do primeiro trimestre de 2023 e o IPCA relacionado ao mês de maio. Apesar da melhora, o índice de inflação permanece acima do teto estabelecido pelo Banco Central.

Cenário propício

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, elogiou a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a elaboração de um cenário que propicie a queda de juros. Ele destacou que a partir das recentes previsões apresentadas pelo mercado há espaço para um corte da taxa Selic.

Retomada de processo

O ministro do STF, Dias Toffoli, encaminhou nesta segunda-feira para a Justiça do DF uma ação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de apologia ao estupro e injúria contra a deputada federal gaúcha, Maria do Rosário (PT). O processo, instaurado em 2014, havia sido suspenso em 2019 quando ele assumiu a presidência.

Expectativa de aprovação

O relator do projeto do arcabouço fiscal na Câmara, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta segunda-feira que a proposta deve ser votada antes do recesso dos parlamentares. Com expectativa de aprovação na Casa, ele deve propor a análise do texto até o dia 21 de junho.

Direitos das PcD

O Ministério dos Direitos Humanos enviou a secretária nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Ana Feminella, para representar o Brasil em uma convenção da ONU sobre a temática em Nova York. O evento, realizado nesta semana, reúne países que assinaram em 2006 uma convenção sobre os direitos desta população.

Sabatina agendada

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, agendou a sabatina do advogado Cristiano Zanin no colegiado para o dia 21 de junho. Ele deve passar por avaliação e votação dos parlamentares em relação à sua indicação para o STF.

Articulação na Câmara

O governador Eduardo Leite apresentou nesta segunda-feira aos deputados da bancada gaúcha na Câmara as principais demandas requeridas pelo RS. O encontro integra a estratégia do Executivo estadual em aproximar-se dos representantes federais para avançar com temas de seu interesse.

Acordo justo

Entre as principais pautas expostas aos parlamentares esteve o interesse do Estado na determinação de critérios equilibrados no âmbito da reforma tributária para a distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. O governo gaúcho se colocou à disposição para contribuir com um acordo justo em relação ao tema.

Loteria gaúcha

O governo do RS está avaliando a possibilidade de criar uma loteria estadual junto a parceiros na iniciativa privada. A proposta, ainda em análise inicial, prevê a utilização dos recursos decorrentes da ação para políticas sociais e dinamização da economia.

Supera Estiagem

A Secretaria Estadual de Assistência Social retoma nesta terça-feira a distribuição de cestas básicas do Programa Supera Estiagem. A segunda etapa da ação deve iniciar pelo município de Iraí, no norte gaúcho, a distribuição de mais 37 mil cestas básicas no Estado.

Manutenção de calçadas

A prefeitura de Porto Alegre deu início nesta segunda-feira à vigência do novo contrato de manutenção de calçadas da Capital. No total, R$4,4 milhões serão destinados à conservação de passeios, além da manutenção de muros e espaços municipais.

Empréstimo aprovado

O Banco Mundial anunciou a aprovação de um empréstimo de 77,76 milhões de euros à capital gaúcha para a execução do projeto Centro +4D. A iniciativa busca requalificar de forma inclusiva e sustentável o núcleo central de Porto Alegre.

Fórum climático

A Secretaria Municipal de Governança Local está representando a capital gaúcha no fórum global Daring Cities, realizado nesta semana na Alemanha. O evento propõe uma série de discussões sobre mudanças climáticas para líderes urbanos que enfrentam a emergência no setor.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-114/

Panorama Político

2023-06-13