Colunistas Senadora Tereza Cristina: “Estamos em junho, e o governo ainda não definiu o Plano Safra 23/24”

Por Flavio Pereira | 13 de junho de 2023

Senadora Tereza Cristina (PP/MS) cobra definição do governo sobre Plano Safra. (Foto: Divulgação/Senado Federal)

Diante de tantos discursos contendo inverdades sobre os juros para financiamento agrícola, a ex-ministra da Agricultura, e atual senadora Tereza Cristina (PP/MS) comentou ontem que “a verdade é que conseguimos nos últimos anos manter taxas de juros abaixo de 3% em linhas do Plano Safra! Criticar é fácil!”. A Senadora mostra-se preocupada com a demora do atual governo em definir questões básicas para o agronegócio, responsável pelo superávit da balança comercial brasileira:

“Esperamos que Lula cumpra a promessa de juros baixos para a nossa agropecuária. Estamos já em meados de junho e o agro continua sem saber quais as condições de financiamento e com quanto vai contar para o Plano Safra 2023/24. Sempre nos preocupamos, na nossa gestão no Ministério da Agricultura e Abastecimento, em obter o máximo de recursos, além de taxas que coubessem no bolso do produtor, sobretudo dos pequenos e médios”.

Em crise, Argentina quer imprimir pesos no Brasil

Em uma crise sem precedentes, o governo de esquerda do presidente Alberto Fernández não está conseguindo atender à demanda de imprimir cédulas do peso argentino. Os argentinos precisam cada vez de maior quantidade de cédulas, diante da inflação galopante do país vizinho., A forma encontrada para diminuir os custos com a impressão de peso argentino, foi acertar com a Casa da Moeda brasileira a produção, neste ano de cerca de 20 milhões de cédulas semanalmente, incluindo as novas notas de 2 mil pesos. Isso representa imprimir no Brasil 1 bilhão de notas de peso argentino até o fim do ano. O Brasil já produziu para os argentinos no ano passado,600 milhões de cédulas.

Deputado quer incluir bicicletas importadas em MP do desconto na compra de veículos

O Congresso debate a medida do governo que propõe descontos sobre o valor dos veículos, de 1,5% a 10,96%, de acordo com critérios de preço, eficiência energética e densidade industrial no país. A medida vale para carros de até R$ 120 mil. Em meio ao debate, o líder do maior bloco da Câmara, deputado Felipe Carreras (PSB-PE) propõe incluir no texto da Medida Provisória que vai baratear carros, ônibus e caminhões, um desconto de até 8.000 reais do preço de bikes para promover “descarbonização” da matriz de transportes. O desconto seria limitado a 20% do preço faturado das bicicletas, dando acesso ao povo a modelos importados.

Estado poderá ter a Mega-Sena gaúcha

O edital publicado sexta-feira (9) no Diário Oficial, pela Secretaria Estadual de Parcerias e Concessões, para receber propostas e estudos da modelagem da exploração do serviço de loterias, vai abrir espaço para a concessão da operação dos serviços em diversas modalidades.

O edital dá margem a que a proposta não inclua apenas o tradicional bilhete de loteria, abrindo espaço para a criação de uma Mega-Sena, Quina ou outra loteria gaúcha com modelo semelhante ao que já existe no portfólio da Caixa Econômica Federal.

Galvão Bueno recebe a Medalha do Mérito Farroupilha

O narrador Galvão Bueno, de 72 anos, receberá nesta terça-feira a Medalha do Mérito Farroupilha, a mais importante distinção concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Luiz Marenco (PDT), devido aos relevantes serviços prestados por Galvão Bueno ao Rio Grande do Sul.

Conselho de Ética vai examinar representações contra 13 senadores

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado tem reunião, na quarta-feira (14), para decidir se aceita ou não 13 pedidos de representação contra senadores protocolados por parlamentares, partidos políticos ou cidadãos. Há pedidos de abertura de processo disciplinar contra os senadores Cid Gomes (PDT-CE), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Davi Alcolumbre (União-AP), Jayme Campos (União-MT), Chico Rodrigues (PSB-RR), Humberto Costa (PT-PE), Jorge Kajuru (PSB-GO), Styvenson Valentim (Podemos-RN), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Damares Alves (Republicanos-DF). Flávio Bolsonaro e Kajuru são alvos de dois pedidos cada. Há também uma petição contra o agora ex-senador Paulo Rocha. O presidente do Conselho de Ética é o senador Jayme Campos. O vice-presidente é o senador Eduardo Braga (MDB-AM). A reunião será na sala 6 da Ala Nilo Coelho.

