17 de junho de 2023

O STF suspendeu novamente nesta sexta-feira o julgamento que trata do piso salarial da enfermagem. (Foto: Reprodução)

Julgamento adiado

O STF suspendeu novamente nesta sexta-feira o julgamento que trata do piso salarial da enfermagem, a partir de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A avaliação da proposta havia sido retomada no plenário virtual da Corte após diálogos internos entre os ministros para a elaboração de uma proposta equilibrada que garantisse a sustentabilidade dos pagamentos.

Caixa de lamentações

A defesa de Jair Bolsonaro declarou em nota nesta terça-feira que as novas mensagens encontradas no celular do tenente-coronel Mauro Cid reforçam a ausência da participação do ex-presidente em planos golpistas. Os advogados minimizaram o teor das mensagens afirmando que o aparelho do militar havia se tornado uma “caixa de correspondências de lamentações”.

Plano de golpe

As novas mensagens recuperadas no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, divulgadas nesta semana, apontam conversas nas quais era discutida a instalação de um plano de intervenção militar no país. O material previa a denúncia de supostas inconstitucionalidades praticadas pelo TSE durante as eleições, abrindo precedentes para a nomeação de um interventor constituído de poder absoluto.

Indicação suspensa

O coronel Jean Lawand Júnior, que esteve entre os identificados na troca de mensagens de teor golpista no celular de Mauro Cid, teve sua nomeação para a Representação Diplomática do Brasil nos EUA suspensa após a divulgação do material. O general Tomás Paiva comunicou a decisão ao presidente Lula e ao Ministério da Defesa nesta sexta-feira.

Apelo ao STF

Mauro Cid acionou o Supremo Tribunal Federal na tentativa de não depor à CPMI dos Atos Golpistas no Congresso. A defesa do militar afirma que ele está sob risco de ser constrangido a falar perante 32 parlamentares, uma vez que os advogados não tiveram acesso total à investigação.

Punição garantida

O ministro da Defesa, José Múcio, garantiu ao presidente Lula em reunião nesta sexta-feira que se mais militares aparecerem nas investigações da PF sobre os atos golpistas, serão devidamente punidos. O assunto foi discutido brevemente durante o encontro, que teve sua maior parte marcada por diálogos sobre investimentos na pasta federal.

Força-tarefa

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou nesta sexta-feira a estruturação de uma força-tarefa permanente no governo para dar celeridade nas nomeações de cargos nos Ministérios. A medida atende à solicitação do presidente Lula para aproximar-se de parlamentares e aprimorar a articulação do governo no Congresso.

Redução de demandas

Após uma reunião com o presidente Lula nesta sexta-feira, o líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o Executivo federal deve diminuir a demanda de medidas provisórias encaminhadas ao Congresso. A redução visa agradar os parlamentares, aprimorando a relação do governo com as Casas Legislativas.

Falta de decisão

A permanência do comando do Ministério do Turismo sem alterações nesta semana incomodou deputados do União Brasil. Parlamentares da legenda têm ameaçado diminuir votos no Congresso caso o Planalto não tome uma decisão após a sinalização de troca de ministros na pasta

Depoimento à PF

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou nesta sexta-feira a oitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal em relação às investigações sobre a participação do senador Marcos do Val em um plano golpista. A decisão representa o quarto depoimento dele aprovado pela Suprema Corte em 2023.

Pena imediata

O STF retomará no dia 30 de junho o julgamento sobre o cumprimento imediato de pena após condenação em júri popular. O processo, apresentado em 2019, está estacionado desde novembro do ano passado, após pedido de vista do ministro André Mendonça.

Coordenação estadual

A Secretaria Estadual de Assistência Social estruturou nesta sexta-feira um grupo de trabalho emergencial para auxiliar no atendimento de atingidos pelos fortes temporais no RS. Coordenada pelo gestor da pasta, Beto Fantinel, a iniciativa atuou junto às defesas civis municipais e estadual para contribuir com as ações de amparo à população.

Repasse emergencial

O governador Eduardo Leite anunciou um repasse emergencial de R$1,1 milhão para municípios próximos ao Litoral Norte gaúcho que estiveram entre os mais atingidos pelas tempestades. Em uma live do Instagram ele afirmou ainda que realizará um levantamento de identificação de todos os impactos causados pelo fenômeno climático no Estado.

Ajuda de Brasília

O presidente Lula conversou por telefone com o governador gaúcho nesta sexta-feira, prestando sua solidariedade e colocando o governo federal à disposição do Estado para auxiliar com a situação. Ele informou que encaminhará o ministro da Integração, Waldez Góes, para verificar as regiões afetadas.

Ações na Capital

O prefeito Sebastião Melo determinou uma série de ações emergenciais nesta sexta-feira para tratar dos impactos dos temporais na Capital. Entre as prioridades estiveram o acolhimento de desalojados, a retomada do abastecimento de luz e água, e a desobstrução das ruas.

Placas de veículos

A EPTC realizou o recolhimento de placas de veículos que foram perdidas durante os temporais em Porto Alegre. A consulta sobre a relação de peças encontradas pode ser realizada pelos usuários através do telefone 118, do serviço de Atendimento ao Cidadão.

Panorama Político

