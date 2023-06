Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 17 de junho de 2023

Movimento pela Educação

O presidente da Assembleia gaúcha, Vilmar Zanchin (MDB), conduziu nesta sexta-feira em Santana do Livramento o terceiro encontro do Seminário Regional Movimento pela Educação. O encontro reuniu autoridades estaduais e locais para a discussão de temáticas relacionadas ao ensino no RS, que ao final do encontro são concentradas em um documento que é entregue à secretaria estadual de Educação. O evento foi marcado pelo painel “Educação para o Desenvolvimento” e teve entre seus principais destaques de debate a necessidade de formação continuada dos professores frente aos novos avanços para a Educação.

Desenvolvimento regional

Ao final do evento, uma audiência pública sobre o desenvolvimento regional foi coordenada por Vilmar Zanchin. A reunião deu destaque à integração das regiões fronteiriças nas áreas comercial, educacional e de turismo, além do avanço de novas temáticas nos municípios locais, como a instalação de freeshops, o porto seco de Jaguarão e a melhora na saúde da população. O presidente do Corede Campanha, Fábio Pintos, e o presidente do Fórum dos Coredes, Roberto Visoto, entregaram em conjunto ao presidente da Assembleia gaúcha, um documento contendo os projetos prioritários para a região.

Valorização dos guarda-parques

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado encaminhará à Casa Civil estadual um requerimento de audiência para tratar da situação dos guarda-parques e analistas ambientais do RS. A solicitação ocorre a partir das demandas apresentadas pela categoria ao colegiado, que aponta uma significante falta de equipamentos, armamentos e munições para a realização de seu trabalho. Representantes dos servidores afirmam ainda que as Unidades de Conservação onde atuam são lugares distantes, sem sinal de internet, que proporcionam uma situação de risco à vida e precarização do serviço.

Contato de prefeitos

O deputado Edivilson Brum (MDB) contatou diferentes prefeitos do RS nesta sexta-feira para tomar conhecimento dos impactos decorrentes dos temporais que atingiram o Estado. O parlamentar afirmou que busca identificar junto aos municípios as necessidades geradas a partir do incidente climático, para ao lado do Executivo gaúcho auxiliar as prefeituras. “O governo tem que ser sensível aos Prefeitos e Prefeitas e ajudá-los na reconstrução dos seus municípios”, apontou Edivilson.

Segurança do idoso

O Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional promoveu nesta sexta-feira no parlamento gaúcho um seminário sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. A reunião ocorre de maneira integrada às discussões sobre envelhecimento ativo e saudável realizadas na Casa, assunto o qual representa o “tema da década” estabelecido pela ONU. “Nós estamos no Brasil querendo avançar muito nesse assunto e aproveitando o junho violeta, que é o mês dedicado à conscientização da violência contra as pessoas idosas, estamos hoje promovendo esse debate”, destacou o coordenador do encontro, Lélio Luzardi Falcão.

