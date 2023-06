Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 29 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), articulará reuniões semanais entre o presidente Lula e lideranças partidárias da Casa. (Foto: Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Reuniões de aproximação

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), articulará reuniões semanais entre o presidente Lula e lideranças partidárias da Casa. A ação atende a um pedido do chefe do Executivo, que busca ampliar a articulação do seu governo junto aos parlamentares.

Reuniões de aproximação II

José Guimarães se comprometeu ainda em tentar aproximar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, aos líderes partidários. Ele considera o envolvimento da pasta na articulação política como essencial para o avanço do governo no Congresso.

De volta ao GSI

O presidente Lula determinou em reunião com ministros nesta quarta-feira o retorno da gestão de sua segurança pessoal para o Gabinete de Segurança Institucional. Mesmo após resistência da PF, o Planalto deve manter o modelo de equipe híbrida, anteriormente anunciado, sob o comando dos militares.

Visita canadense

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, esteve em visita oficial ao presidente Lula nesta quarta-feira. Temáticas voltadas à agenda ambiental, além de discussões sobre defesa, comércio e investimentos entre os países estiveram entre as pautas do encontro.

Sem pressão

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que apesar da pressão política que seu cargo vem sofrendo, permanece segura do trabalho que vem realizando. A pasta comandada por ela está sendo sondada pelo Centrão, em função do amplo orçamento a que tem acesso.

Ação orquestrada

Policiais legislativos do Senado afirmaram em depoimento ao STF que integrantes dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro admitiram que seu objetivo com as ações era tomar o Poder no país. Ouvidos como testemunhas de acusação pela Corte, os agentes destacaram ainda que acreditam que parte dos presentes nas invasões agiram de forma planejada.

Prejuízo milionário

A presidência da República encaminhou um ofício à CPMI dos Atos Golpistas apontando um prejuízo de R$ 4,3 milhões a partir dos danos causados durante as invasões dos prédios dos Três Poderes em janeiro. Entre os estragos, se destacam danificações de obras de arte, móveis e elementos estruturais.

Corrida para 2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro vem discutindo desde já com o líder do PL, Valdemar Costa Neto, os nomes que a legenda deve indicar para concorrer às eleições municipais em 2024. Apesar de divergirem em relação à alguns candidatos para as capitais brasileiras, as lideranças do partido devem avaliar as pesquisas pré-eleitorais para chegarem a um consenso.

Cabo eleitoral

Mesmo que venha a se tornar inelegível, Bolsonaro deve seguir como uma espécie de cabo eleitoral junto ao PL. A legenda pretende utilizar da influência do ex-presidente para atrair eleitores aos seus candidatos municipais.

Racismo

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, acionou o Ministérios da Justiça, a PF, a Câmara e a PGR contra declarações racistas do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Durante um podcast no qual esteve participando, o parlamentar atribuiu a organização política da África a um “QI abaixo dos macacos”.

Retorno impedido

O ministro do STF Dias Toffoli negou nesta quarta-feira a solicitação do ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) em retornar ao seu cargo na Câmara. Ele justificou a decisão afirmando que a defesa do ex-parlamentar não indica nenhuma violação de direitos que possa reverter a cassação.

Incentivo ao biodiesel

O governo do RS publicou nesta quarta-feira o decreto que amplia para 66% o crédito presumido de ICMS do biodiesel para fabricantes do produto. A medida visa garantir à produção gaúcha maior competitividade com outros estados no setor após as alterações decorrentes da nova sistemática de tributação dos combustíveis.

Mitigação de impactos

O Executivo estadual encaminhará um benefício de R$ 2,5 mil para famílias dos municípios mais impactados pelo ciclone extratropical que atingiu o RS. A iniciativa será encaminhada como um projeto de lei para análise da Assembleia gaúcha até a próxima semana.

Política preventiva

O governador Eduardo Leite adiantou em uma reunião com seu secretariado nesta quarta-feira que deve criar um programa estadual para gestão de situações emergenciais. O projeto deve estabelecer critérios e mapeamentos sobre municípios antecipadamente, de modo a agilizar o repasse de recursos à população gaúcha em momentos críticos.

Todos no Jogo

A Secretaria Estadual do Esporte lançou nesta quarta-feira o programa “Todos no Jogo”, que desenvolverá projetos esportivos voltados a pessoas com deficiência intelectual. Um total de R$2 milhões são previstos para as propostas implementadas pela iniciativa.

Comando da educação

O prefeito Sebastião Melo anunciou nesta quarta-feira a indicação de José Paulo da Rosa para o comando da Secretaria Municipal de Educação. Ele substituirá a partir da próxima semana o vice-prefeito Ricardo Gomes, que havia assumido o cargo temporariamente após o pedido de saída do posto pela ex-secretária Sônia da Rosa.

Nomeação criticada

O vereador Jonas Reis (PT) criticou nas redes sociais a nomeação de José Paulo para o cargo na prefeitura, descrevendo a indicação como um “desrespeito à educação de Porto Alegre”. Ele argumenta que Sebastião Melo deveria ter indicado ao cargo “uma professora que conhece a rede municipal”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-126/

Panorama Político

2023-06-29