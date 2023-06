Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 30 de junho de 2023

Após a repercussão do ataque hacker, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a suspensão temporária dos perfis regionais da PRF e da PF nas redes sociais. (Foto: Pedro França/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Segurança digital

A Polícia Rodoviária Federal anunciou que deve reforçar seus protocolos de segurança digital após um ataque hacker nessa quinta-feira a um perfil oficial do órgão no Sergipe. Os invasores veicularam uma postagem na conta do Instagram da entidade, solicitando doações via Pix ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Suspensão temporária

Após a repercussão do ataque hacker, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a suspensão temporária dos perfis regionais da PRF e da PF nas redes sociais. A viabilização da invasão foi atribuída ao uso de uma senha fraca para proteção do perfil, além da falta de protocolos de segurança.

Alterações de acordo

O presidente Lula defenderá a realização de ajustes no acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia durante a cúpula dos presidentes integrantes do bloco sul-americano na próxima semana. O chefe do Executivo brasileiro vê como “ameaças” algumas sanções impostas pelos países europeus para conclusão do tratado.

Reintegração da Venezuela

Apesar do Brasil manifestar apoio à reintegração da Venezuela ao Mercosul, o assunto não está previsto para as discussões da próxima cúpula do bloco. Mesmo com a prévia ausência de espaço para debate do tema, o Itamaraty adiantou que o assunto permanece entre suas pautas.

Promoção pessoal

As bancadas do Partido Novo no Congresso apresentaram à Justiça nessa quinta-feira um pedido de suspensão de postagens do governo federal nas redes sociais. A legenda acusa o Executivo de realizar promoção pessoal do presidente Lula nos perfis oficiais do governo.

Estoques públicos

A Conab anunciou nessa quinta-feira a aquisição de 500 mil toneladas de milho de produtores rurais do país através do programa de Aquisições do Governo Federal. A transação representa a retomada do sistema de estoques públicos pelo Executivo após 6 anos de inatividade do mecanismo.

Estoques públicos II

Antes de anunciar a medida, o presidente da Conab, Edegar Pretto, recebeu em seu gabinete os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Eles dialogaram previamente sobre a possibilidade de incluir um programa de expansão dos armazéns de estoque da companhia no novo PAC do governo federal.

Política invalidada

O STF formou maioria de votos nessa quinta-feira para suspender a vigência de parte da política armamentista proposta pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento foi realizado para fixar o entendimento da revogação já determinada de decretos que flexibilizaram a compra de armas no país.

Soltura negada

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou nessa quinta-feira as solicitações de revogação da prisão do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está encarcerado desde o dia 3 de maio, a partir da investigação da PF sobre falsificação de dados de vacinação contra a covid-19.

Saúde familiar

O grupo empresarial TCB Corp, do Peru, anunciou o investimento de R$120 milhões para a construção de uma clínica de saúde familiar em Porto Alegre. A entidade privada justificou a escolha da capital gaúcha para a instalação da unidade em função do equilíbrio econômico do Estado.

Recursos para o inverno

O governo estadual assinou na quarta-feira um termo que determina o repasse de R$365 mil em recursos para a Santa Casa de Bagé. O valor é destinado para o reforço no atendimento de casos relacionados a doenças respiratórias, que tem uma elevação significativa no inverno.

Devolve ICMS

Cerca de 47 mil beneficiários do programa Devolve ICMS residentes das cidades mais afetadas pelo ciclone que atingiu o RS na primeira quinzena deste mês ainda não retiraram seu Cartão Cidadão. Possuem direito ao benefício famílias inscritas no CadÚnico que recebam o Bolsa Família ou que tenham algum dependente matriculado na rede estadual de ensino.

Troca de partido

A vereadora de Porto Alegre, Fernanda Barth, anunciou nas redes sociais sua saída do Podemos para filiar-se ao PL em uma solenidade nesta sexta-feira. Ela destacou que já cogitava a troca de legenda desde as eleições do ano passado em função dos amigos e alinhamento ideológico que possui no partido.

Leilão na Restinga

A prefeitura de Porto Alegre promove nesta sexta-feira um leilão eletrônico para a venda de 50 lotes de terrenos no Parque Industrial da Restinga. A gestão municipal prevê uma arrecadação de R$13,3 milhões que devem ser revertidos para o Funpat.

Ecossistema promissor

O levantamento Global Startup Ecosystem Report 2023 apontou Porto Alegre como uma das cinco capitais da América Latina com o ecossistema de inovação emergente mais promissor. Elaborado pela Startup Genome, o estudo abrange dados de mais de 3,5 milhões de empresas do segmento.

Saúde mental

Tramita na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto de lei que institui o Programa Permanente em Saúde Mental voltado à comunidade escolar da rede pública de ensino. O projeto visa garantir o acesso à atenção psicossocial, além de informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância de cuidados relacionados à temática.

Atraso nos voos

O vereador Jessé Sangalli (Cidadania) criticou nessa quinta-feira na tribuna da Câmara Municipal as perdas e atrasos em voos da Capital gaúcha decorrentes da proibição de pousos e decolagens em dias de neblina. O parlamentar sugere a revogação da medida, a qual ele aponta que não possui respaldo técnico nem jurídico.

