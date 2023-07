Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 14 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que soube pela imprensa da medida de incentivo fiscal à linha branca de eletrodomésticos. (Foto: Washington Costa/MF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Incentivo fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que soube pela imprensa da medida de incentivo fiscal à linha branca de eletrodomésticos proposta pelo presidente Lula. Ele destacou que se reunirá com o chefe do Executivo nesta sexta-feira, com quem deve discutir a existência de espaço fiscal para implantar o projeto.

Relação com o Congresso

Para o presidente Lula, a atual relação do Planalto com o Congresso é possivelmente “a melhor das últimas décadas”. Na cerimônia de lançamento da lei que cria o novo Minha Casa Minha Vida, ele elogiou a condução independente do Senado e destacou a aprovação de projetos importantes pela Câmara.

Troca confirmada

O Planalto confirmou nesta quinta-feira a indicação de Celso Sabino (União-PA) para o comando do Ministério do Turismo. A nomeação oficial do deputado ao cargo será publicada nos próximos dias.

Dança das cadeiras

Partidos do Centrão estão articulando para que a ministra dos Esportes, Ana Moser, seja realocada para a presidência do Comitê Olímpico Brasileira. A mudança visa substituí-la no comando da pasta federal pelo deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

Dança das cadeiras II

Pessoas próximas ao presidente Lula afirmam que ele já apresentou a hipótese de conceder o comando do Ministério das Mulheres ao Centrão. A alteração seria realizada para evitar eventuais mudanças no Ministério do Esporte e manter Ana Moser à frente da pasta.

Ministério intocado

Em meio às investidas do Centrão para ampliar sua presença na Esplanada, o presidente Lula reafirmou nesta quinta-feira que não irá ceder o comando do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele mencionou a sua relação pessoal com a pasta e destacou que “não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério”, mas sim “o governo que oferece”.

Pedido de impeachment

Aliados de Jair Bolsonaro declararam que irão solicitar o impeachment do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, após falas do magistrado em referência ao eleitorado do ex-presidente nesta quarta-feira. Ao discursar no congresso da União Nacional dos Estudantes ele afirmou que “nós derrotamos o bolsonarismo”.

Retratação

Após a repercussão da declaração de Barroso, o Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota à imprensa nesta quinta-feira para explicar a fala do ministro. A assessoria da Corte informou que ao mencionar “nós” o magistrado se referiu ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição.

Retratação II

Em uma publicação no Twitter, Luís Roberto Barroso afirmou que jamais pretendeu “ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente”. Ele destacou que se referia “ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria”.

Relação profissional

O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que sua relação com o indicado ao STF, Cristiano Zanchin, é estritamente profissional. Ele garantiu que não é amigo do advogado, mas que manterá relação institucional com ele enquanto desempenhar o papel de ministro da Suprema Corte.

Desoneração

O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu nesta quinta-feira a desoneração completa de tributações sobre investimentos e exportações. Em um encontro promovido pela Confederação Nacional de Comércio, ele destacou o papel do segmento como “maior empregador”.

PEC da Anistia

A Câmara adiou para agosto a instalação da comissão especial para tratar da PEC da Anistia na Casa. O projeto isenta de responsabilidade partidos que cometeram crimes eleitorais de 2015 a 2022.

Erradicação da fome

O presidente da Conab, Edegar Pretto, representou o Brasil no encontro da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização na América Latina e Caribe realizado em El Salvador nesta semana. Na reunião, 16 países latinos e caribenhos assumiram o compromisso de erradicar a fome nas regiões.

Visita ao RS

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro virá ao RS em outubro para participar de um ato com lideranças do seu partido. No papel de presidente nacional do PL Mulher, ela visitará o RS para alavancar a participação feminina da legenda nas eleições de 2024.

Apagão histórico

A CEEE Equatorial confirmou que está enfrentando o pior cenário de destruição de sua rede elétrica desde a concessão da companhia em 2021. No final da tarde desta quinta-feira, a empresa informou que 595 mil usuários permaneciam sem luz.

Isenção de tarifa

O grupo Aegea, atual controlador da Corsan, anunciou nesta quinta-feira que irá isentar a cobrança da tarifa básica de clientes de baixa renda atingidos pelas inundações decorrentes do ciclone extratropical que passou pelo RS em junho. A decisão atende a uma solicitação do governo estadual realizada antes da privatização da companhia de água.

Demandas conjuntas

O prefeito Sebastião Melo reuniu-se nesta quinta-feira com o governador em exercício, Gabriel Souza, para dialogar sobre pautas da educação na Capital e do transporte metropolitano. Em paralelo ao debate, foram discutidas medidas voltadas à mitigação dos impactos do novo ciclone extratropical que está passando pelo RS.

Sessão extraordinária

A Câmara de Porto Alegre realiza uma Sessão Extraordinária nesta sexta-feira para análise de projetos restantes da última priorização. A reunião ocorre a pedido de vereadores que desejam avançar com a apreciação das medidas pendentes antes do recesso parlamentar.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-141/

Panorama Político

2023-07-14