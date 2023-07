Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Grupo de senadores e deputados de oposição protocolou pedido de impeachment do ministro do Supremo Luís Roberto Barroso. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pedido de impeachment

Um grupo de senadores e deputados da oposição do governo protocolaram nesta quarta-feira no Senado um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, por “crime de responsabilidade”. A solicitação ocorre a partir do episódio no Congresso da UNE, onde o magistrado afirmou que “nós derrotamos o bolsonarismo”.

Dívida histórica

Em visita a Cabo Verde nesta quarta-feira, o presidente Lula afirmou que o Brasil deve fornecer ofertas de formação educacional para estudantes africanos como forma de pagar a dívida histórica com o continente, gerada a partir do período da escravidão. Ele destacou também a transferência de tecnologias e ajuda com capacitações profissionais como alternativas para o mesmo propósito.

Colocação infeliz

Durante o discurso em Cabo Verde, Lula afirmou que possui “profunda gratidão” à África por tudo que foi produzido no Brasil durante os mais de 300 anos de escravidão no país. A manifestação ocorreu enquanto o presidente falava sobre a contribuição africana à cultura brasileira e foi repercutida negativamente por apoiadores da oposição do governo nas redes sociais.

Contraproposta agendada

A contraproposta do Mercosul às exigências da União Europeia para a conclusão do acordo comercial entre as partes será encaminhada ao bloco europeu em duas ou três semanas. A informação foi confirmada pelo presidente Lula nesta quarta-feira, o qual prevê que a UE aceite as condições.

Elevação do PIB

O Ministério da Fazenda elevou nesta quarta-feira a expectativa de crescimento do PIB do país para 2,5%. A estimativa representa um aumento em relação ao percentual divulgado em maio, o qual previa um avanço de 1,91%.

Alinhamento de votações

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesta quarta-feira, em um encontro fora da agenda oficial. Eles alinharam questões relacionadas à votação de pautas econômicas na Casa no retorno do recesso parlamentar, com destaque para o novo arcabouço fiscal da União.

Apoio ao Canadá

O Itamaraty anunciou nesta quarta-feira que o governo brasileiro encaminhará ajuda para o combate a incêndios florestais no Canadá. Serão enviados bombeiros de diferentes estados, além de especialistas de órgãos federais no enfrentamento de situações do gênero.

Cargos em aberto

Pessoas próximas ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, relataram que ouviram ele dizer que, com exceção do Ministério da Saúde, “tudo está em aberto”. A afirmação ocorreu após a reunião do líder ministerial com parlamentares do Centrão cotados para o Planalto.

Sala-cofre

A CPMI dos Atos Golpistas utilizará um sistema de sala-cofre para evitar vazamentos de informações da documentação encaminhada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O material será armazenado em um cômodo no subsolo da Casa, que conta com detectores de metais, câmeras, controle de acesso e reforço de segurança.

Regulamentação de apostas

As medidas de regulamentação do governo sobre o setor de apostas esportivas no país podem ser apresentadas nesta semana. Os textos, que aguardam aval do presidente Lula, devem tratar da tributação das atividades, além da fiscalização e sanções a empresas do ramo.

Presidência do Senado

Uma candidatura consensual entre o PSD, MDB e União para a presidência do Senado vem sendo discutida pelas legendas. Entre os principais cotados estão os senadores Davi Alcolumbre (União Brasil- AP), Eduardo Braga (MDB-AM) e Renan Filho (MDB-AL).

Recondução ao cargo

A recondução de Augusto Aras ao comando da Procuradoria-Geral da República permanece como uma hipótese válida por aliados do presidente Lula. A possibilidade é levantada a partir do recente apoio que ele tem recebido de lideranças do PT.

Crédito para municípios

O governo estadual assina nesta quinta-feira o Anúncio de Contratação de Crédito aos Municípios do Programa Badesul Cidades. Um total de R$ 97,6 milhões será destinado ao financiamento de diferentes ações, como pavimentação e aquisição de veículos, que beneficiarão 20 municípios gaúchos.

Secretaria da ABEMA

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS assumiu nesta quarta-feira a secretaria-geral da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. A entidade de direito privado representa os órgãos responsáveis pelas políticas ambientais nas unidades federativas do país.

Trabalho conjunto

Representantes dos dez municípios com maior índice de pessoas em situação de rua no RS participaram nesta quarta-feira de uma reunião da Secretaria Estadual de Assistência Social. Ao lado do TJRS, PGE e Defensoria Pública do Estado, eles alinharam ações conjuntas de amparo à população em questão.

Educação em pauta

O presidente da Assembleia Gaúcha, Vilmar Zanchin (MDB), participou nesta quarta-feira de um encontro com a Federação Israelita do RS. O deputado apresentou à diretoria executiva da entidade as ações que vem realizando na sua gestão, voltadas à temática “Educação para o Desenvolvimento”.

Repasse a organizações

A prefeitura de Porto Alegre anunciou o reajuste de 4,36% nos repasses de prestação de serviços às Organizações da Sociedade Civil da rede parceira da Fasc. Segundo o presidente da Fundação, Cristiano Roratto, a medida segue a orientação do prefeito Sebastião Melo em ampliar o diálogo com as entidades para aprimoramento das atividades.

