Colunistas A agenda do PT

Por Leandro Mazzini | 20 de julho de 2023

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O PT vai mesmo para a disputa política no Congresso no 2º semestre. Além da Reforma Tributária, da nova lei que prevê o voto de qualidade do Governo no CARF e do arcabouço fiscal, as bancadas do PT no Congresso definiram uma agenda densa e polêmica com o fim do recesso parlamentar. O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), elencou o que pretendem aprovar até dezembro: o sistema nacional de educação com escola integral; destinar 100% dos tributos dos jogos eletrônicos à escola básica; taxar os lucros e dividendos dos grandes investidores e criar impostos para as grandes fortunas. Para contornar as dificuldades com a proposta de cobrar impostos de grandes patrimônios, Zeca Dirceu sugere que o limite para se definir “fortuna” seja a partir de R$ 1 bilhão.

Mel e lei

Brasília vai sediar em novembro o congresso nacional de criadores de abelhas. O evento vai debater a necessidade de regulamentação dessa atividade agrícola e a precificação da polinização feita por apiários instalados nas plantações profissionais de vários alimentos. A Confederação Brasileira de Criadores de Abelhas estima que o Brasil tenha mais de 400 mil apicultores e meliponicultores.

Sobre Água$

O Grupo Águas do Brasil, por meio do programa de redução de perdas, conseguiu evitar a perda de 59 milhões de metros cúbicos de água, desde que a iniciativa foi lançada, em 2018. O volume seria suficiente para abastecer, por um ano, uma cidade com aproximadamente 660 mil habitantes, revela o report 2022 de sustentabilidade do grupo.

A guerra dos tributos

A reforma tributária permite que estados e o DF criem uma contribuição sobre produtos primários e semiprocessados. Foi inserido para agradar às bancadas de deputados de estados que se enquadram nesta definição, como o Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Mas agora no Senado o relator da emenda, Eduardo Braga (MDB-AM), já começou a ser pressionado pelo setor mineral e do agronegócio que temem taxas locais.

Fatia do bolo

Ao anunciar apenas 50 vagas para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no pacote com mais de 3 mil vagas para o serviço público federal, o governo deixou irritada associação dos servidores da agência que reclama da redução do quadro de funcionários. Hoje a instituição tem 1.576 servidores, 67% do que registrou em 2007.

Biodiesel

Na Biodiesel Week marcada para dia 10 de agosto, os produtores deste biocombustível feito de óleos vegetais e gorduras animais definiram quatro pontos de debate: a contribuição deste biocombustível para a produção de alimentos, a longevidade do uso do biodiesel, a inovação e novas tecnologias para produção de biocombustíveis e o biodiesel e o desenvolvimento da agricultura familiar.

ESPLANADEIRA

# Pesquisa Thomson Reuters: 78% dos trabalhadores contábeis e jurídicos acreditam que IA generativa vai melhorar o seu trabalho.

# BNDES e fundo da ONU lançam edital de R$ 1 bi para segurança alimentar.

# CAIXA registra R$ 259,1 bilhões em contratações no 1º semestre de 2023.

# Dados da SAD Cerrado mostra que grandes propriedades são responsáveis por 48% do desmatamento.

# Prêmio Educador Nota 10 estendeu o fim das inscrições até dia 6 de agosto.

# Executivo Felipe Criniti é o novo CEO da Rappi no Brasil.

