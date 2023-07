Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 28 de julho de 2023

(Foto: Maurício Tonetto/Secom)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Combate ao assédio

O governo federal lançou nesta -feira um grupo de trabalho interministerial para a discussão sobre temáticas relacionadas a assédio e discriminação na administração pública nacional. O grupo, integrado de 10 pastas federais, á seis meses para elaborar um Plano de Enfrentamento a problemas do gênero.

Atuação reconhecida

A primeira-dama Janja da Silva realizou uma série de elogios à ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, durante o lançamento do GT contra o assédio nesta -feira. A líder ministerial está entre os alvos de possíveis alterações de comando na Esplanada para acomodar o Centrão.

Reuniões agendadas

Equipes do Planalto estão preparando reuniões do presidente Lula com lideranças do Centrão para dar continuidade nas negociações de cargos na Esplanada. O chefe do Executivo se encontrará na próxima semana com dirigentes do PP e Republicanos para discussão do assunto.

Corte no orçamento

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou nesta -feira um corte de R$2,6 bilhões no orçamento do Ministério da Fazenda. A redução do valor estimado ocorre a partir do acréscimo de outras despesas na nova regra fiscal do governo, como o piso da enfermagem.

Indicação desastrosa

Simone Tebet afirmou nesta -feira que a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República seria um “desastre”. Ela afirmou estar decepcionada com a defesa de aliados do PT pela recondução do atual procurador ao cargo.

Ligação árabe

O presidente Lula conversou nesta -feira por telefone com o presidente dos Emirados Árabes, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Entre as pautas do diálogo se destacaram temas voltados à transição energética, proteção do meio ambiente e mudanças climáticas.

Vínculo negado

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou nesta -feira a suspensão de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que havia reconhecido vínculo empregatício de um motorista com uma companhia de aplicativo. O veredito representa a decisão de Moraes neste ano a favor de plataformas em situações do gênero.

Telemedicina

O Ministério da Previdência Social está avaliando implementar a telemedicina para perícias médicas do INSS a partir do próximo ano. A medida integra as ações da pasta para redução das filas de atendimento no órgão.

Devolução de salário

O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi notificado pela Polícia Federal para a devolução de R$87,5 mil em salários recebidos enquanto esteve em prisão preventiva. Delegado afastado da corporação, ele recebeu o prazo de 30 dias para ressarcir os mais de três meses de remuneração repassada enquanto esteve detido.

Entrada barrada

As ministras Cida Gonçalves, das Mulheres, e Esther Dweck, da Gestão, revelaram nesta -feira que já foram barradas na entrada do Palácio do Planalto por não serem reconhecidas como integrantes do governo. Elas utilizaram os casos de exemplo para discorrer sobre as discriminações de gênero e raça ainda reproduzidas no país.

Farda militar

O Comando do Exército recebeu um prazo dias do Ministério Público Militar para dar explicações sobre a orientação ao tenente-coronel Mauro Cid de que comparecesse fardado no depoimento à CPMI dos Atos Golpistas. A decisão atende a um requerimento da deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP), que aponta o uso da indumentária pelo militar como uma “mancha na imagem” da Força.

Financiamento de inovação

O BRDE firmou uma parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos e o Ministério da Ciência para o financiamento de ações de inovação. O acordo disponibilizará R$1 bilhão em recursos que devem beneficiar principalmente micro e pequenas empresas da região Sul do Brasil.

Parceira hermana

O governador Eduardo Leite iniciou a missão governamental na Argentina nesta -feira ministrando o seminário “Rio Grande del Sur: El futuro nos une” na embaixada do Brasil em Buenos Aires. A palestra apresentou as potencialidades do Estado para possíveis investidores e parceiros comerciais.

Suspensão do FAF

O governo estadual suspendeu nesta -feira o Fator de Ajuste de Fruição de todo setor de proteína animal do RS. A medida visa ampliar a competitividade do segmento e auxiliar trabalhadores do ramo a se recuperarem da crise econômica que vêm enfrentando.

Roadmap Climático

Produzido pela Secretaria do Meio Ambiente do RS, o projeto Roadmap Climático foi selecionado pelo Conselho Consultivo do Future Fund para receber recursos internacionais. Cerca de R$120 mil serão repassados à iniciativa para o desenvolvimento de um sistema de mapeamento e orientação à mitigação das mudanças climáticas em municípios gaúchos.

Plano Diretor

A prefeitura de Porto Alegre abriu a terceira consulta pública on-line para revisão do Plano Diretor da Capital. O formulário disponibilizado nesta fase visa buscar o aval da população porto alegrense em relação ao diagnóstico apresentado na etapa “Leitura da Cidade” do processo.

Monitoramento em ferros-velhos

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta -feira uma lei que determina a implantação de um sistema de monitoramento eletrônico em ferros-velhos e negócios do gênero em Porto Alegre. A medida integra as ações da prefeitura para o combate ao roubo e venda de fios de cobre e outros materiais na capital gaúcha.

