Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Presidente estadual do PL, Giovani Cherini, convidou prefeito de Esteio para ingressar no partido. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, foi convidado pelo presidente estadual do PL, o deputado federal Giovani Cherini, para ingressar no partido. Pascoal, que é filiado ao PP desde os 16 anos, chegou a ter apoio de um grupo majoritário de deputados para concorrer à Presidência do Progressistas no Estado, mas acabou declinando em razão de questões pessoais. Cherini manteve reuniões em Brasília e Porto Alegre com o prefeito e acena com um espaço estratégico para Leonardo Pascoal: ele seria um protagonista do PL no processo de mobilização e de preparação das candidaturas do partido nas eleições do próximo ano. Cherini é o deputado que atualmente mais destinou recursos a Esteio, e já havia feito semelhante convite em 2021. O êxito da gestão de Pascoal, reeleito com 85,5% dos votos, segundo Cherini, “é uma credencial que pode se tornar um reforço importante para o projeto dos liberais gaúchos”.

Embora não tenha tomado a decisão de ingressar no PL, o prefeito tem demonstrado a pessoas próximas o seu descontentamento com o iminente ingresso do Progressistas no Governo Lula.

Advogado do General GDias foi condenado no Caso do Mensalão

O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula, general Marco Edson Gonçalves Dias, enrolado depois que as câmeras internas do Palácio do Planalto mostraram a sua conivência com os atos violentos do dia 8 de janeiro, tenta agora escapar do depoimento à CPI do MST. Ele encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, pedido de habeas corpus para que seja dispensado de comparecer à CPI. O detalhe: o pedido é assinado pelo advogado João Paulo Cunha, ex-deputado federal, que presidiu a Câmara dos Deputados entre 2003 e 2005, e foi sentenciado a seis anos e quatro meses de prisão e detido entre 2014 e 2015, no Caso do Mensalão.

Políticos comemoram: Tributação dos jogos terá criação de novos cargos no governo

A decisão do governo de tributar os jogos através de Medida Provisória, autoriza o Ministério da Fazenda a criar uma secretaria de Prêmios e Loterias para normatizar, conceder autorizações de operação e fiscalizar o setor de apostas esportivas. Além do cargo de Secretário executivo, com status de ministro, serão criados ainda 65 cargos federais para estruturar a secretaria.

Lula realizou trocas nas Forças Armadas

Os decretos foram publicados nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial da União definem as promoção e transferência de oficiais generais nas três forças. Do Rio Grande do Sul, o general Mauro Aurélio Baldassarri assume a chefia do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Leste e deixa de ser comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Bagé; o general Talmo Evaristo do Nascimento foi nomeado novo comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Bagé.

Justiça manda Jean Wyllys apagar publicações que ofendem Eduardo Leite

A juíza Rosália Huyer, da 2ª Vara Criminal de Porto Alegre, atendeu pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul e mandou que o ex-deputado federal Jean Wyllys apague as postagens homofóbicas contra o governador Eduardo Leite (PSDB) e determinou o prazo de cinco dias para a quebra dos sigilos dos dados da localização do celular ou computador no momento da publicação e do número do IP do ex-deputado. Em seu despacho, decidiu:

“Ao criticar a decisão do governador do Estado em manter as escolas cívico-militares, Jean Wyllys afasta-se do direito constitucional de liberdade de expressão, ingressando em seara ofensiva à pessoa do governador, dizendo que a decisão seria fruto de ‘homofobia internalizada’, decorrente de ‘libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes”, diz Rosália no despacho.

Agressividade de Wyllys afasta sua nomeação para cargo no governo

A agressividade do ex-deputado nas redes sociais, em especial contra o governador gaúcho Eduardo Leite, que mantém um canal de diálogo com o governo federal, já fez o governo recuar em nomeá-lo para um cargo na Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República. Após a informação de que Wyllys entraria no governo começar a circular, ele se envolveu em uma série de polêmicas, que assustaram os aliados que defendiam sua nomeação para um cargo no governo Lula.

AGU usa tempo ocioso para intimidar juízes

O pessoal da AGU (Advocacia Geral da União) certamente deve estar com tempo ocioso. O órgão, confundindo as atribuições, e imaginando que devem advogar para o presidente Lula, decidiu ingressar com uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça para intimidar o juiz José Gilberto Alves Braga Júnior, da cidade de Jales, no interior paulista. A reclamação — protocolada terça-feira (25) — foi provocada por uma decisão em que o magistrado imputou ao presidente Lula (PT) a conduta – que realmente aconteceu – de relativizar o furto de telefones celulares. A AGU alega que o magistrado descumpriu os deveres de diligência, prudência, imparcialidade, decoro, integridade profissional e pessoal, princípios de observância obrigatória por força do artigo 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional”. A ser mantido esse zelo, a AGU precisará apresentar idêntica reclamação à falta de diligência, prudência, imparcialidade, decoro, integridade profissional e pessoal, etc, etc do ministro Luis Roberto Barroso, que recentemente, durante encontro politico, afirmou que “Derrotamos o bolsonarismo”.

