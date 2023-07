Colunistas Para manter boa relação com deputados e Senadores, Lula já empenhou R$ 17,7 bi em emendas

Por Flavio Pereira | 28 de julho de 2023

Lula reunido no Palácio da Alvorada com lideres do Centrão, tendo à frente o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL). (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

De acordo com o Portal da Transparência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já empenhou em 2023 um total de R$ 17,7 bilhões de emendas parlamentares. Até terça-feira (25), já estavam pagos R$ 11,4 bilhões para deputados e senadores. Esse valor se refere ao período de 1° de janeiro a 25 de julho e coincide com a votação – e aprovação – por deputados e senadores, do texto da Reforma Tributária elaborado pelo governo. Pela ordem, os partidos que mais receberam emendas: PSD, PL, PP, PT, MDB, União Brasil e Republicanos.

Três pérolas de Marcio Pochmann, o queridinho da esquerda das cavernas

Depois que a ministra do Planejamento Simone Tebet teve de engolir a indicação do economista Marcio Pochmann, gaúcho de Venâncio Aires para o comando do IBGE, surgem curiosidades sobre o folclórico representante da esquerda raiz. Exemplos:

* Pochmann é contra o PIX, que considera um instrumento neocolonial que facilita o caminho para abertura financeira, “condição perfeita ao protetorado dos EUA”.

* Ele defende a inclusão na reforma tributária de alíquotas de até 60% para renda superior a R$ 50 mil.

* Em entrevista à Reuters, o mico internacional: Pochmann defende que o Brasil busque novas gerações de riquezas, sugerindo a exploração “do espaço sideral”.

Edmar Bacha adverte para risco do IBGE manipular dados da inflação

O economista Edmar Bacha, que presidiu o IBGE nos anos 80,e integrou a equipe que criou o Plano Real, foi duro na crítica à indicação de Pochmann para presidir o órgão:

– Estou ofendido como ex-presidente do IBGE. É uma verdadeira ofensa à estatística brasileira”. Segundo ele, “há o temor de que o IBGE se transforme no Indec (Instituto de Estatísticas e Censo da Argentina), que perdeu a credibilidade por manipular os índices de inflação.

STF nega relação de emprego de motorista com plataforma

O STF já reconhece a permissão constitucional de formas alternativas à relação de emprego e, com base nessa posição, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu processo em trâmite na Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo de emprego de um motorista com a plataforma Cabify. O caso teve origem em decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3), sediado em Belo Horizonte (MG), de que haveria relação direta, de natureza empregatícia, entre a plataforma e o motorista. Além disso, o Cabify seria uma empresa de transporte e não de intermediação de relacionamento. Em uma análise preliminar do caso, o ministro Alexandre de Moraes verificou que a decisão do TRT-3 destoa da jurisprudência do Supremo no sentido da permissão constitucional de formas alternativas à relação de emprego, firmada nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 48, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).

Não existe democracia na Venezuela, afirma Embaixador

O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybañez, mostrou que nem todos os personagens do mundo politico e diplomático vivem em uma bolha. Ele não teve qualquer dificuldade em contrariar o discurso de Lula, e afirma com todas as letras, que não existe democracia na Venezuela. Recentemente Lula, que é aliado do ditador Nicolás Maduro envolvido com o narcocotráfico internacional, disse que o “conceito de democracia é relativo” ao ser questionado sobre a situação política da Venezuela.

O mistério do vídeo do aeroporto italiano

Passados 20 dias desde o barraco no aeroporto de Roma envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares, e a família Mantovani, persiste o mistério: onde está o vídeo das câmeras internas do aeroporto? O advogado Ralph Tortema, que defende os acusados da agressão, continua sustentando que a história é diferente, o que será demonstrado pelas imagens das câmeras. Ele nega as agressões a Moraes e diz que “outro grupo teria xingado ministro”. Até agora, existe apenas um vídeo entregue à Polícia Federal pela familia Mantovani, no qual o ministro Moraes xinga a família, chamando-a de “bandida”.

Cidades governadas por aliados de Lula são campeãs de violência

A análise é do jornalista Claudio Humberto, com base nos dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Das 50 cidades mais violentas do Brasil, 34 estão concentradas em Estados governados por aliados do presidente Lula. Nos Estados sob gestão direta do PT estão 17 das cidades mais violentas, do PSB do ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança) a 2ª pior no ranking, somam 8 das 50 mais violentas, e os estados sob controle do MDB totalizam 7 cidades de maior criminalidade.

Centro de Distribuição do Mercado Livre será em Sapucaia do Sul

Maior marketplace da América Latina, o Mercado Livre vai instalar seu centro de distribuição regional em Sapucaia do Sul. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Volmir Rodrigues (PP) durante o programa Pampa Debates, apresentado pelo jornalista Paulo Sérgio Pinto na TV Pampa. O prefeito anunciou ainda o novo Distrito Industrial em Sapucaia do Sul, localizado no quilômetro 6 da ERS-118, que contempla uma área de 23 hectares e 87 lotes.

