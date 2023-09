Bruno Laux Panorama político

Por Bruno Laux | 2 de setembro de 2023

O ministro da Justiça, Flávio Dino, está sendo apontado como potencial candidato à vaga de Rosa Weber no Supremo. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Candidato ao STF

O ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, está sendo apontado como potencial candidato à vaga que será aberta no STF após a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Cotado como consenso entre os magistrados da Corte, o líder ministerial possui apoio também entre parte de membros do governo para ascender ao cargo.

Prós e contras

Apesar da força de apoio para ser nomeado ao STF, Flávio Dino atualmente está entre os ministros que mais agradam o presidente Lula com seu trabalho na Esplanada. Há ainda o fato dele não ter uma boa relação com membros-chave do Congresso, como Arthur Lira (PP-AL), líder da Câmara, o que pode influenciar negativamente na sua escolha pelo chefe do Executivo para a Suprema Corte.

Acesso às oitivas

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao STF nesta sexta-feira o acesso integral aos depoimentos prestados à Polícia Federal na quinta-feira sobre o caso do desvio de presentes. Entre os principais alvos do requerimento está a oitiva de cerca de 20 horas do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Delação premiada

Mauro Cid está desde o início da semana negociando um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. Ele deve conceder informações à corporação sobre diferentes investigações envolvendo o ex-presidente em troca da sua redução de pena em eventual condenação.

Braços abertos

Em meio às articulações da reforma ministerial, o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (AP), afirmou que o Planalto está de braços abertos para todos os partidos que desejem contribuir “para a reconstrução do Brasil”. O parlamentar mencionou que até mesmo o PL, principal antagonista do governo, será bem recebido no Planalto.

Câmeras na polícia

O Ministério da Justiça está estruturando uma política de padronização do uso de câmeras corporais nas diferentes forças de segurança nos estados brasileiros. A pasta deve bonificar os governos estaduais que aderirem à estrutura nacional do mecanismo, que atualmente está implantado ou sendo avaliado em quase todas as unidades federativas.

Segurança presidencial

Integrantes da Polícia Federal acusam o GSI de deixá-los de fora em operações de inspeção antes das viagens e eventos com participação do presidente Lula, mesmo com a determinação do Planalto em integrar a corporação à segurança presidencial. Agentes apontam também que a PF tem utilizado recursos próprios para pagar o custeio do seu efetivo em eventos relacionados à atividade.

Força Nacional

O governo do Distrito Federal solicitou ao Ministério da Justiça o apoio da Força Nacional para reforçar a segurança do desfile cívico de 7 de Setembro em Brasília. O pedido ocorre após o alerta da pasta federal sobre a possibilidade de manifestações da oposição do governo durante o evento.

Cirurgia agendada

O presidente Lula confirmou nesta sexta-feira que passará por uma cirurgia no quadril após retornar da viagem que fará aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. O procedimento, agendado para o dia 29 de setembro, vem sendo postergado pelo chefe do Executivo desde o ano passado em função de compromissos políticos.

Protecionismo bélico

Empresas da indústria brasileira de armas têm pressionado o governo federal para revogar medidas instauradas na gestão Bolsonaro as quais prejudicam o setor nacional. Entre os pontos está a abertura do mercado brasileiro para empresas estrangeiras sem a determinação de critérios de taxação e concorrência em licitações, que afeta significativamente as companhias locais.

Integração do São Francisco

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional Waldez Góes assinou nesta sexta-feira, ao lado do presidente Lula, o decreto de recriação do Conselho do Projeto de Integração do Rio São Francisco. A ação visa debater e avançar com questões estratégicas e operacionais, melhorando o abastecimento de água nas regiões nordestinas.

Investimentos no RS

O senador Paulo Paim (PT-RS) elogiou na tribuna do Senado na quinta-feira o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. O parlamentar destacou que R$ 75,6 bilhões devem ser investidos no RS a partir da iniciativa, cooperando com o avanço de duplicações de rodovias e obras de acesso à nova ponte do Guaíba, além da construção de barragens e moradias populares.

Emergência sanitária

A Secretaria Estadual da Agricultura publicou na quarta-feira um alerta sanitário de raiva herbívora no Noroeste gaúcho. Ao menos quatro focos da doença foram identificados na região, na qual o poder público do Estado tem orientado os produtores locais a comunicarem imediatamente possíveis sinais da condição.

Mediação e conciliação

A Central de Conciliação da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre receberá um reforço de 17 novos servidores que atuarão na Câmara de Mediação e Conciliação. Os mediadores auxiliarão na resolução de conflitos, auxiliando diferentes partes na busca de soluções consensuais.

Afastamento temporário

O secretário de Educação de Porto Alegre, José Paulo da Rosa, se afastará da função durante o período de oito dias para a conclusão de seu doutorado. Durante sua ausência a pasta municipal será coordenada de forma interina pela secretária adjunta Melissa Custódio.

Treinamento iniciado

A Guarda Municipal da capital gaúcha deu início nesta manhã ao treinamento de 58 novos agentes aprovados em concurso público. O reforço no efetivo da instituição, que é o primeiro desde 2015, deve ser incrementado a partir do próximo ano.

Setembro Amarelo

A prefeitura de Porto Alegre realizará durante este mês uma série de ações sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida em alusão à campanha Setembro Amarelo. Entre os destaques da programação está a 3ª caminhada voltada à data, no dia 17, que neste ano traz a temática “Juntos pela Vida”.

