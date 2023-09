Colunistas Presidente da ASUR propõe encontro de Tribunais de Contas com parlamentares do Mercosul

Por Flavio Pereira | 1 de setembro de 2023

Conselheiro Marco Peixoto falou na reunião da União dos Parlamentares do Mercosul em Esteio Foto: Divulgação/UPM Conselheiro Marco Peixoto falou na reunião da União dos Parlamentares do Mercosul em Esteio. (Foto: Divulgação/UPM) Foto: Divulgação/UPM

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

As entidades de controle público do Mercosul e a UPM (União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul) podem realizar futuramente encontros conjuntos buscando trocar experiências que levem a uma melhor relação com as comunidades destes países, afirmou o conselheiro Marco Peixoto, presidente da Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul (ASUR) e vice-presidente do TCE-RS, ao participar na quinta-feira (31), em Esteio, de encontro da UPM e do Bloco brasileiro da entidade, na casa da Assembleia Legislativa gaúcha, no Parque de Exposições da Expointer, a maior feira agropecuária da América do Sul.

Marco Peixoto, que já dirigiu o bloco brasileiro da UPM, sendo um dos pioneiros na criação da entidade, vislumbra a possibilidade de muitas ações comuns da ASUR com o grupo de parlamentares reunidos em torno dos interesses do Mercosul. Peixoto destacou, em especial, a atuação do Diretor de Articulação da UPM, Flavio Monteiro, a quem atribui o incansável trabalho pelo êxito desse projeto. Ao lado do presidente da UPM, deputado Valdemar filho (Republicanos/Tocantins) e do deputado Wellington do Curso, do Maranhão, dentre outros parlamentares, o conselheiro Marco Peixoto colocou-se à disposição para estruturar um futuro encontro conjunto das duas entidades, ASUR e UPM.

Participantes da reunião

Representantes de instituições ligadas à atuação no Mercosul participaram da reunião em Esteio: o deputado Lissauer Vieira, Goiás, Presidente da Representação Brasileira na UPM; deputado George, Sergipe, Primeiro Secretário da UPM; deputado Torquato, Tocantins, Secretário Geral da UPM; professor Marco Antônio Hansen, UNIPAMPA, Presidente do Conselho de Reitores do Mercosul; professor Luciano Haning, Secretário do Meio Ambiente da UPM e Coordenador do Fórum de Preservação e Uso Racional do Rio Uruguai e Aquífero Guarani da UPM; Dr Marconi, Chefe de Gabinete do deputado Marenco; Edil Departamental Juan Ripoll, Canelones, presidente da Representação Uruguaia na UPM; Dr. Rubens Sardinha, Diretor Geral da Assembleia Legislativa de Goiás; Fabiano Geremia, Chefe de Gabinete do Presidente do TCE, Alexandre Postal; Alfredo Ferreira, Diretor de Comunicação Social da Assembleia Legislativa de Goiás; Dra. Camila Carneiro, Assessora Administrativa e de Comunicação da Representação Brasileira e integrante do Departamento Jurídico da UPM; Dr. Fábio Correa dos Santos, integrante do Departamento Jurídico da Representação Brasileira, e o coordenador do Movimento da Ponte do Guaíba, jornalista Luiz Domingues, que falou aos participantes da reunião sobre o trabalho exitoso realizado pelo grupo, que agora se volta para a mobilização de outras ligações com Uruguai e Argentina, países na fronteira do Rio Grande do Sul.

