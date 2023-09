Bruno Laux Panorama político

Por Bruno Laux | 8 de setembro de 2023

O Planalto deve oficializar até a próxima quarta-feira, a criação da nova pasta federal que será coordenada pelo ex-ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França.

Novo ministério

O Planalto deve oficializar até a próxima quarta-feira, através de uma medida provisória, a criação da nova pasta federal que será coordenada pelo ex-ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França. O ministério, inicialmente voltado às “Micro e Pequenas Empresas”, deve ser renomeado a pedido do PSB, partido do líder ministerial.

Valorização da política

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira que a entrada do Centrão no governo representa um ato de valorização da política. O líder ministerial, responsável pela articulação com o Legislativo, descartou qualquer ruído interno decorrente das mudanças na Esplanada.

Insatisfação declarada

Apesar de Padilha atenuar qualquer insatisfação interna com a reforma ministerial, a ex-ministra Ana Moser, da pasta do Esporte, afirmou que sua saída representa um “abandono” do setor. Ela destacou que o desligamento ocorreu a partir de uma decisão política e que vê com tristeza a interrupção da política pública que vinha construindo.

Futuro incerto

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira que o futuro de Ana Moser no governo federal ainda é incerto. Apesar da indefinição, há a possibilidade dela ser realocada para um cargo de autoridade olímpica.

Negociações da reforma

Nos bastidores, o líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) conversou por telefone em diferentes momentos com o presidente Lula pouco antes do chefe do Executivo anunciar as mudanças de comando na Esplanada. Publicamente, o parlamentar vinha afirmando que o assunto era tratado pelas lideranças partidárias e que não se envolveria diretamente no processo.

Medida inviável

O ex-presidente Michel Temer apontou nesta quinta-feira como “inviável” e “impossível” a sugestão do presidente Lula em tornar sigilosos os votos dos ministros do STF. O emedebista afirmou também discordar da tese de que haja muito “ativismo judicial” em relação à Suprema Corte.

Constitucionalidade questionada

O STF discutirá entre os dias 15 a 22 de setembro um mandado de segurança apresentado pelo PSDB, PPS, MDB e Solidariedade em 2016 sobre a elegibilidade da ex-presidente Dilma Rousseff após o impeachment. A Corte analisará a constitucionalidade do fatiamento das votações no processo que manteve a ex-mandatária elegível após a perda do mandato.

Delação premiada

A Polícia Federal decidiu aceitar um acordo de delação premiada com o tenente-coronel Mauro Cid. A partir da determinação, o acordo deve agora ter suas condições estipuladas pelo Ministério Público Federal para então ser encaminhado à homologação do STF.

Delação premiada II

A delação de Mauro Cid vem sendo vista pelas Forças Armadas como uma forma de atenuar o desgaste de sua imagem após as invasões do dia 8 de janeiro. A expectativa é que a contribuição do tenente-coronel com os trabalhos da Polícia Federal possa auxiliar a responsabilizar outros militares e individualizar suas ações.

Zé gotinha

O personagem Zé Gotinha esteve entre as principais atrações do desfile cívico de 7 de setembro nesta quinta-feira em Brasília. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou que o boneco representa um dos símbolos da retomada das políticas públicas no governo Lula.

Cestas básicas

A Companhia Nacional de Abastecimento doará 5 mil cestas de alimentos para as famílias gaúchas atingidas pelas inundações. Os pacotes de alimentos serão enviados de unidades armazenadoras de Minas Gerais a partir da falta de estoque da instituição no RS, decorrente dos repasses realizados recentemente às vítimas de um ciclone no estado.

Restabelecimento de comunicação

O governo federal encaminhou 13 antenas digitais para restabelecer o sinal de internet nos municípios impactados pelas fortes chuvas no Vale do Taquari, no RS. A demanda, articulada pelo presidente da CONAB, Edegar Pretto, junto à comitiva governamental que passou pela região, atende à solicitação de prefeitos para a retomada da comunicação local.

Declarações questionadas

A Metsul Meteorologia afirmou em nota oficial na quarta-feira que as declarações do governador Eduardo Leite sobre a ausência de previsão dos institutos meteorológicos sobre o volume de chuva que atingiu o RS nos últimos dias não procedem. O órgão afirma que havia advertido sobre a possibilidade de chuvas acima de 300mm, com tempestades e enchentes.

Atendimento psicossocial

Um grupo de 300 voluntários, mobilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e a Universidade do Vale do Taquari, está fornecendo atendimento psicossocial para os moradores da região atingidos pelas inundações. A mobilização visa construir uma linha de cuidado voltado à saúde mental da população em paralelo à sua recuperação do incidente climático.

Apoio dos apenados

Cerca de 30 apenados do sistema prisional do Estado foram alocados pela Superintendência dos Serviços Penitenciários para auxiliar na recomposição dos municípios atingidos pelos temporais. O órgão encaminhou também barras de sabão e esteiras térmicas produzidas por pessoas privadas de liberdade no RS, além de articular o repasse diário de pães produzidos no presídio de Encantado.

Vistoria presidencial

O vice-presidente Geraldo Alckmin deve liderar uma comitiva do Planalto neste domingo para vistoriar os municípios gaúchos atingidos pelas inundações. Ele virá ao Estado acompanhado do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e possivelmente do ministro Waldez Góes, da Integração.

Orientação nas ruas

A Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre iniciou nesta semana um projeto piloto no centro da Capital voltado à busca noturna sistemática de pessoas em situação de rua. A ação visa orientar a população em questão para viabilizar o seu atendimento pelos serviços de assistência social da prefeitura.

Panorama político

2023-09-08