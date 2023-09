Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Deputados contestaram um vídeo apresentado pelo deputado Gustavo Victorino (PL) na reunião da Comissão de Economia da Assembleia gaúcha sobre o acordo de financiamento de exportações entre Brasil e Argentina. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Informação errônea

Os deputados Jeferson Fernandes (PT) e Zé Nunes (PT) contestaram um vídeo apresentado pelo deputado Gustavo Victorino (PL) na reunião da Comissão de Economia da Assembleia gaúcha sobre o acordo de financiamento de exportações entre Brasil e Argentina, recentemente firmado. O material veiculado apontava que o governo brasileiro estava financiando agricultores argentinos com um valor de US$ 600 milhões para comercializarem leite para o RS. Os parlamentares petistas destacaram que a afirmação não procede, e que o acordo em questão é voltado ao financiamento de empresas brasileiras que exportam para a Argentina, para que elas tenham um fundo garantidor. Zé Nunes se mostrou surpreso com a exposição da informação errônea, salientando que “há uma distância entre o que foi dito e o que de fato está sendo feito”.

Defesa de ponto

Gustavo Victorino (Republicanos) rebateu o questionamento dos parlamentares petistas afirmando que a informação estava na imprensa e que havia sido amplamente divulgada em uma entrevista de Sergio Massa, ministro da Economia da Argentina. “Ele falou do financiamento para compra de produtos, insumos e matérias primas brasileiros. O ministro Massa, tão logo retornou à Argentina, deu entrevista ao jornal Clarín dizendo, e isso é fato notório, que nenhum produto brasileiro tem competitividade para entrar na Argentina. A moeda argentina é fraca, sem condições de comprar e importar. Aquele país não tem crédito internacional”, defendeu-se Victorino.

Direitos dos pacientes

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou por unanimidade um parecer favorável ao projeto de lei do deputado Pepe Vargas (PT) que visa assegurar os direitos dos pacientes no RS. A proposta busca contribuir para a promoção dos cuidados em saúde no território gaúcho, atribuindo a titularidade aos direitos do paciente, como já é realizado em países do exterior. A medida, elaborada a partir da Carta dos Direitos dos Pacientes do Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre, terá agora o seu mérito analisado pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Casa. “Inovadora, a proposta é uma contribuição importante para o avanço dos cuidados à saúde e respeito à dignidade do ser humano. Todos, de alguma forma ou de outra, seremos pacientes em algum momento e a lei que propomos introduz as diretrizes dos direitos humanos no tratamento”, destaca o parlamentar.

Ajuda aos desabrigados

A Assembleia gaúcha permanece com um ponto de coleta ativo de doações no Palácio Farroupilha destinado ao apoio da população residente nos municípios do Estado impactados pelas inundações nos últimos dias. A ação, que aceita itens de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões e roupas, encaminhará os donativos para a Defesa Civil do RS.

Setembro Roxo

A fachada do Palácio Farroupilha, sede do Parlamento gaúcho, foi iluminada de roxo nesta quinta-feira em alusão à campanha Setembro Roxo, mês nacional de conscientização da fibrose cística, a partir de proposição do deputado Valdeci Oliveira (PT). A campanha visa alertar a população a respeito da importância do diagnóstico precoce da condição genética, além de orientar sobre sintomas e tratamentos da doença.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-140/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-09-08