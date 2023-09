Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 10 de setembro de 2023

Deputado Silas Câmara (Republicanos-AM).

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Contra o jogo

A bancada evangélica vem trabalhando na Câmara para tentar interromper o avanço da proposta de regulamentação das apostas esportivas no Brasil que tramita na Casa. O presidente do grupo, deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), afirma que o projeto trata de “jogo”, e que para o bloco “jogo é a mesma coisa que droga”.

Deslocamento descartado

Funcionários do Ministério da Fazenda têm afirmado nos bastidores que caso a Secretaria de Apostas, prevista para a pasta, seja encaminhada para o Ministério do Esporte, não deverão acompanhar o deslocamento. A possibilidade ocorre frente ao interesse do Centrão sobre o órgão a partir da entrada de André Fufuca (PP-MA) no governo.

Pressão no exterior

Outdoors expondo que “em 132 anos o Brasil nunca teve uma mulher negra no STF” aguardavam o presidente Lula em Nova Délhi onde ele desembarcou na sexta-feira para a cúpula do G20. Os anúncios, pressionando sobre a escolha de Lula para a substituição de Rosa Weber no Supremo, foram instalados na principal via de saída do aeroporto da capital indiana.

Pressão no exterior II

Os anúncios pressionando Lula para escolher uma mulher negra à Suprema Corte integram uma série de ações organizadas por ONGs e institutos brasileiros voltados à população negra. A ação em Nova Délhi visa dar visibilidade à questão em meio às discussões sobre desigualdade tratadas por Lula com os países do G20.

Negociação paralela

A Procuradoria-Geral da República está tentando articular uma negociação de delação premiada com o tenente-coronel Mauro Cid em paralelo ao acordo do gênero que ele vem estruturando com a Polícia Federal. O órgão se manifestou contra as negociações da corporação com o militar, pois deseja que a colaboração seja conduzida pelo MPF.

Delação aguardada

A eventual delação premiada de Mauro Cid tem sido objeto de expectativa na cúpula dos militares, que esperam que a ação ocorra o mais breve possível. Apesar do risco da oitiva envolver outros ex-generais do Exército, as Forças Armadas permanecem com um movimento de individualização e punição de integrantes envolvidos em polêmicas, de modo a preservar a sua imagem.

Traição de colegas

Após os boatos da possibilidade de delação de Mauro Cid repercutirem, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou em um culto evangélico no dia 7 de Setembro, no DF, que se sentia “traída por antigos colegas”. Com lágrimas no rosto, ela afirmou que está sendo perseguida e injustiçada junto das pessoas de seu entorno.

Contrarreforma

A parcela mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores se manifestou com desagrado à reforma ministerial realizada pelo presidente Lula. Parte da legenda classifica o movimento como “contrarreforma” e classificou como grave erro a escolha dos parlamentares do Centrão para substituírem Ana Moser e Márcio França (PSB) na Esplanada.

Celebrações chilenas

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, participa nesta segunda-feira de uma cerimônia em Santiago, no Chile, que marca os 50 anos do golpe contra Salvador Allende coordenado pelo ditador Augusto Pinochet. O convite do presidente chileno ao líder ministerial visa reforçar os laços democráticos entre os países, além de prestar homenagem aos brasileiros exilados no país em 1973 durante o regime militar no Brasil.

Saída necessária

Após ter manifestado tristeza e descontentamento em deixar o Ministério do Esporte, a ministra Ana Moser afirmou na sexta-feira que sua saída da pasta foi necessária pela governabilidade. A ex-líder ministerial reiterou sua frustração em não poder dar continuidade aos trabalhos no governo, mas reconheceu que o movimento “é uma questão do jogo político”.

Sem conflitos

O governador Eduardo Leite afirmou na sexta-feira que iria se abster de comentar a ausência do presidente Lula no RS após as enchentes. Ele garantiu não ter interesse em nenhum tipo de conflito político e destacou que o Executivo federal mantém contato para apoiar o governo gaúcho.

Repasse de mercadorias

A Receita Federal disponibilizou mais de 30 mil mercadorias apreendidas à Defesa Civil do RS para auxiliar a população atingida pelas inundações. Um total de R$6 milhões em itens de vestuário, higiene, cama e banho foram repassados ao órgão gaúcho para distribuição às vítimas do incidente climático.

Susto no Marrocos

A comitiva do RS liderada pelo vice-governador Gabriel Souza em Marrakesh, no Marrocos, sentiu os tremores decorrentes do terremoto que atingiu a região na sexta-feira. Apesar do susto, nenhum dos gaúchos que estavam no país africano para o Encontro Mundial de Geoparques se feriu durante o ocorrido.

Plano Plurianual

O deputado estadual Frederico Antunes (PP), líder do governo no Parlamento gaúcho, entregou na sexta-feira o parecer favorável à proposta do Plano Plurianual 2024-2027. O projeto prevê um total de investimentos de R$58 bilhões para o cumprimento das metas do Executivo estadual nos próximos quatro anos.

Pagamento extraordinário

O IPE Saúde realizou na quarta-feira o repasse de R$51 milhões para um novo pagamento extraordinário aos prestadores de serviços médicos do instituto. O valor abrange contas de internação hospitalar, ambulatorial e serviços complementares, tendo origem em créditos recuperados pela entidade.

Reforço do Ceic

A prefeitura de Porto Alegre oficializou em decreto na quarta-feira o reforço na atuação do Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Capital, iniciado em junho. O secretário de Segurança, Alexandre Aragon, apontou que o primeiro trimestre das ações ampliadas foi de aprendizado e o órgão segue desenvolvendo medidas de qualificação do atendimento.

Panorama Político

