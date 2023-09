Bruno Laux Panorama político

Por Bruno Laux | 11 de setembro de 2023

O deputado Silvio Costa Filho recebeu autonomia do presidente Lula para alterar o comando de cargos em companhias docas e da Infraero. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Carta branca I

O deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) recebeu autonomia do presidente Lula para alterar o comando de cargos em companhias docas e da Infraero quando assumir o Ministério dos Portos e Aeroportos. Apesar da carta branca, o novo líder ministerial afirma que poderá manter nomes indicados pelo seu antecessor, Márcio França.

Carta branca II

Mesmo com a autonomia cedida pelo governo federal ao novo líder na Esplanada, a cúpula do Republicanos garante que não deve sugerir nomes à Costa Filho para nomeações às estatais. A legenda, que mantém o posicionamento oficial de independência do governo, afirma que eventuais indicações partirão diretamente do novo ministro.

Liderança do G20

O presidente Lula afirmou neste domingo que o Brasil deve articular duas alianças globais relacionadas, respectivamente, às mudanças climáticas e ao combate à fome e à pobreza enquanto estiver à frente do G20. O governo brasileiro assumirá a liderança do bloco em dezembro e permanecerá até novembro de 2024.

Liderança do G20 II

Durante o discurso de encerramento da cúpula do G20 na Índia, Lula afirmou que a liderança do bloco pelo Brasil deve ter como lema “Construindo um mundo justo e um planeta sustentável”. O líder brasileiro destacou que serão priorizadas na gestão pautas relacionadas à transição energética, inclusão social e combate à fome, além da reforma das instituições de governança global.

Mudanças climáticas

Em meio a críticas por não ter comparecido pessoalmente ao RS após as inundações da semana passada, o presidente Lula mencionou o incidente climático no Estado durante o encerramento da Cúpula do G20. Ele destacou que fenômenos do gênero têm ocorrido em todo o mundo, e que a situação demanda maior vontade política e determinação dos governantes para combater as mudanças climáticas.

Despreocupado

O advogado de Jair e Michelle Bolsonaro tem se mostrado despreocupado com a delação premiada negociada por Mauro Cid. O defensor garante que não há nada nas declarações que deva afetar seus clientes, e que, portanto, manterá sua estratégia de defesa.

Oferta negada

Em meio às ofertas da Procuradoria-Geral da República em articular uma colaboração premiada com Mauro Cid, paralela a que vem sendo negociada com a PF, o advogado do militar, Cezar Bittencourt, sinalizou desinteresse. Ao comentar sobre a hipótese, ele afirmou que em momento “não tem nada a conversar com a PGR”.

Afastamento das funções

Após a concessão de liberdade provisória a Mauro Cid, o Exército afirmou em nota neste domingo que, atendendo à decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, o tenente-coronel permanecerá sem ocupar cargo ou exercer função. Apesar do afastamento, o militar seguirá recebendo remuneração mensal da instituição.

8 de janeiro

A CPMI dos Atos Golpistas ouve nesta terça-feira a ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF, Marília Alencar. A expectativa é de que a depoente forneça informações relevantes sobre as invasões do dia 8 de janeiro, quando ocupava o cargo na capital federal.

Racismo no futebol

A Comissão de Esporte do Senado discutirá na quarta-feira sobre as políticas necessárias à prevenção e à repressão ao racismo no futebol. A discussão, promovida pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), tem origem na repercussão dos ataques racistas contra o jogador Vinícius Jr., na Espanha, enquanto atuava pelo Real Madrid.

Lei do Impeachment

O ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski está auxiliando o Senado Federal nas discussões jurídicas sobre o projeto da nova Lei do Impeachment que tramita na Casa. O magistrado defende a atualização da legislação, apontando que há no texto atualmente em vigor, pontos que conflitam com a Constituição de 1988.

Repasse emergencial

O governador Eduardo Leite acompanhou neste domingo a comitiva presidencial liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin para a vistoria de municípios gaúchos atingidos pelas inundações. Na ocasião, o Planalto anunciou o repasse de R$ 741 milhões para ações emergenciais voltadas ao auxílio das pessoas e cidades impactadas.

Gabinete in loco

O Gabinete do Vice-Governador do RS será transferido nesta segunda-feira para o município de Encantado. Gabriel Souza foi designado pelo governador Eduardo Leite para coordenar in loco as ações do Executivo estadual para reconstrução e apoio às vítimas das inundações no Vale do Taquari.

Doações via PIX

Para concentrar e garantir a segurança do encaminhamento das doações de pessoas e empresas às vítimas das inundações no RS, o Executivo estadual estabeleceu uma conta bancária junto ao Banrisul. Doações de qualquer valor para o apoio da população afetada podem ser realizadas para a chave PIX CNPJ 92.958.800/0001-38, do governo gaúcho.

Fake news

A Defesa Civil de Lajeado desmentiu neste domingo um vídeo que circula nas redes sociais, afirmando que as doações às vítimas das chuvas no Vale do Taquari estariam sendo limitadas por razões políticas. Na publicação, uma mulher afirma que os alimentos doados estavam sendo retidos até a chegada do presidente Lula à cidade para a realização de fotos, o que não procede.

Perdas agropecuárias

Um relatório preliminar da Emater apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do RS neste domingo apontou que cerca de 10,7 mil propriedades em 50 municípios tiveram perdas de produção primária, pecuária, pastagens ou infraestrutura. O incidente climático afetou quase 4500km de estradas vicinais e afetou o escoamento de produção de 197 comunidades.

Panorama político

2023-09-11