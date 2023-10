Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 17 de outubro de 2023

Senadora Eliziane Gama (PSD-MA). (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Sigilo total

Mesmo na véspera da apresentação do relatório final da CPMI dos Atos Golpistas, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) manteve sigilo total sobre o conteúdo do documento. A relatora do texto permitiu o acesso ao material somente a um consultor do Senado, vetando a leitura até mesmo para seus assessores mais próximos.

Relatório alternativo

Em paralelo ao relatório final de Eliziane na CPMI nesta terça-feira, parlamentares da oposição apresentarão um documento com seus próprios indiciamentos e posições. Como ambos documentos são extensos, a previsão é de que haja pedido de vista e a votação do material seja transferida para quarta-feira.

Memorial da democracia

Eliziane Gama (PSD-MA) protocolou nesta segunda-feira um requerimento na CPMI do 8 de janeiro solicitando a criação de um memorial em homenagem à democracia no Senado. A parlamentar afirma que o monumento deve servir como um espaço de reflexão sobre as invasões no início do ano, homenageando a resiliência democrática do Brasil.

Responsabilização de envolvidos

Um grupo de representantes de organizações civis entregou nesta segunda-feira um documento à senadora Eliziane Gama com 12 recomendações para a elaboração do relatório final da CPMI. No documento as entidades evidenciam a necessidade de responsabilização de todos os envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Reforma administrativa

Uma câmara técnica com membros do Conselhão e representantes de servidores, acadêmicos e empresários iniciou os trabalhos nesta segunda-feira para debater a reforma administrativa no governo. O grupo integrado por cinco ministérios da Esplanada deve debater sobre as propostas previstas pelo Planalto, como o novo regramento para concursos públicos e a limitação de supersalários.

Incremento do PAA

O Governo Federal anunciou nesta segunda-feira a liberação de mais R$250 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos em 2023. Os recursos serão repassados para a compra direta de alimentos da agricultura familiar para distribuição a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Terapia alternativa

O Conselho Nacional de Justiça julga nesta terça-feira o projeto de regulamentação da utilização das Constelações Familiares pelo Judiciário. A prática, que não possui embasamento científico, é atualmente classificada como terapia alternativa e reprovada pelo Conselho Federal de Psicologia.

Representação brasileira

O assessor Alexandre Quintino, da Assessoria Especial do presidente Lula, irá acompanhar as eleições presidenciais argentinas em Buenos Aires a partir de quinta-feira. O brasileiro será enviado a convite da Direção Nacional Eleitoral do Ministério do Interior do país vizinho.

Recomendação da ONU

O Comitê da ONU para Direitos Econômicos e Sociais recomendou ao Brasil o veto integral do projeto de lei do Marco Temporal e o avanço com a descriminalização do aborto. As orientações provêm do resultado de uma sabatina realizada pelo órgão com o Planalto sobre processos de combate à pobreza e implementação de políticas sociais.

Terceira rodada

O TSE deve julgar na próxima terça-feira mais três ações solicitando a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A rodada de processos já é a terceira contra o ex-mandatário na Corte Eleitoral, com acusações de abuso de poder político e econômico, além de condutas irregulares na celebração do Bicentenário da Independência.

Limitação do STF

Após ter recentes falas criticadas por ministros do STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agendou para quinta-feira a discussão de projetos de lei que limitam a autoria de ações no Supremo. Mesmo mantendo o discurso de que não há atrito entre os Poderes, o parlamentar segue pautando projetos que desagradam os magistrados da Corte.

Enfrentamento ao Alzheimer

O senador Paulo Paim (PT-RS) e a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) defenderam nesta segunda-feira a tramitação em regime de urgência do projeto de lei que cria a Política Nacional de Enfrentamento ao Alzheimer e Outras Demências. O projeto, de autoria do parlamentar gaúcho, aguarda aprovação na Comissão de Constituição de Justiça da Câmara.

Alimento natural

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve analisar nos próximos dias em caráter terminativo o projeto de lei que reconhece e classifica o vinho como alimento natural. A proposta do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) visa adotar práticas semelhantes às internacionais, tornando o setor interno mais sustentável.

Tributação de importados

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) apresentou um projeto de decreto legislativo que suspende pontos da resolução da Câmara de Comércio Exterior que reduz a alíquota tributária dos países do Mercosul para aquisição de leite. A proposta visa oferecer amparo ao setor nacional que vem enfrentando uma significativa crise desde 2016, a partir da falta de competitividade.

Capacitação de empreendedores

A Secretaria de Assistência Social do Estado publicou nesta segunda-feira a segunda etapa para adesão das prefeituras municipais gaúchas ao programa Empreender Social RS. A iniciativa oferecerá 15 mil vagas para pessoas inscritas no CadÚnico com interesse em cursos de capacitação sobre empreendedorismo.

Jornada de PPPs

O governo estadual realiza na quinta-feira, no auditório da Famurs, a 1ª Jornada de Parcerias Público-Privadas do RS. O evento busca fomentar, apoiar e auxiliar os municípios gaúchos na promoção de parcerias no Estado.

Em dia com POA

A Secretaria da Fazenda de Porto Alegre irá beneficiar as empresas contribuintes do Imposto Sobre Serviços que mantém os seus tributos em dia e são bons adeptos das normas tributárias. A ação de incentivo a autorregularização oferece benefícios como prioridade na análise de solicitações de serviços, parcelamento de créditos e devolução de parte do ISS.

