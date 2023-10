Carlos Roberto Schwartsmann Santa Casa 220 anos: Que história!!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 17 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Segundo estatísticas de historiadores somente 0,001 das instituições do mundo tem mais de 200 anos de existência.

Sobreviver dois séculos é uma eventualidade muito rara. Dentro desta excepcionalidade, com orgulho, escrevo que a nossa Santa Casa de Porto Alegre completará 220 anos no dia 19/10/2023.

A história começou em 1803 quando o irmão Joaquim do Livramento conseguiu uma concessão real para construir na nossa cidade uma réplica da Santa Casa de Lisboa. O local escolhido foi no ponto mais elevado da colina afastado do centro da vila, um lugar tranquilo, calmo e arejado.

O estatuto da Santa Casa mantém até os dias de hoje o “Compromisso de misericórdia de Lisboa”: abrigar os que nada tem, assistir os doentes, vestir os nus, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos e sepultar os mortos!

A promessa histórica de atender os menos favorecidos é bem exemplificada quando em 1837 foi criada a “Roda dos Expostos” A mãe não identificada poderia abandonar o filho numa roda de madeira circular.

A partir de então as crianças ficavam sob os cuidados do hospital com as amas de leite.

Exemplo mais recente é a “Casa Madre Ana” inaugurada em 2016. Pacientes e familiares tem abrigo, apoio e alimentação, sem nenhuma despesa. São 60 quartos.

Esta missão filantrópica levou a Santa Casa nos dias de hoje a um dilema de difícil solução. Como atender os pacientes SUS se o governo devolve apenas 60% do que foi gasto! O hospital perde anualmente aproximadamente 140 milhões.

Outra missão fantástica é a transferência de conhecimento em medicina e saúde.

Os alunos de medicina da UFRGS, fundada em 1898, frequentam as enfermarias do hospital desde 1900. Em 1961 nasceu a Faculdade Católica de Medicina, (atualmente UFCSPA) que até hoje mantém a Santa Casa como hospital-escola.

O programa de residência médica é um dos mais concorridos do país. São 474 vagas de médicos residentes.

Hoje a Santa Casa, além dos hospitais, possui uma igreja, um cemitério, uma casa de apoio, um museu com objetos médicos e farmacêuticos, uma biblioteca aberta a consulta pública, um centro cultural com teatro e salas de exposições para eventos artísticos.

A Santa Casa é o maior complexo hospitalar do sul do país. Um complexo de 8 hospitais que irá receber um novo hospital de tecnologia de ponta no dia do seu aniversário: O Nora Teixeira.

Ainda é referência nacional e internacional de várias especialidades médicas. É a única instituição do país que realiza todos os tipos de transplantes.

A história da Santa Casa é indissociável da história de Porto Alegre, da história do nosso Estado.

Casa Santa, Nossa Casa, Santa Casa!!

Que história de 220 anos. Parabéns provedor Alfredo Englert!

Parabéns a todos nós!!

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Carlos Roberto Schwartsmann

https://www.osul.com.br/santa-casa-220-anos-que-historia/

Santa Casa 220 anos: Que história!!

2023-10-17