Deputada estadual pede mais atenção orçamentária ao SUS. (Foto: Júlia D'Avila)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Verão Sem Machismo

A Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, presidida pelo deputado Adão Pretto Filho (PT) na Assembleia gaúcha, realiza neste sábado, no Litoral Norte do Estado, mais uma edição da campanha “Verão Sem Machismo”. A iniciativa visa combater a violência contra mulheres, a partir da entrega de materiais informativos sobre como procurar ajuda e realizar denúncias em casos do gênero. A escolha da cidade de Torres (RS) para o avanço da ação surge em meio à significativa concentração de pessoas no local, em decorrência do feriado de carnaval, com o objetivo de ampliar a abrangência do projeto.

Solicitação de documentos

A Comissão de Economia da Assembleia gaúcha deve votar na próxima semana um requerimento apresentado pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos), e destinado ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando uma cópia completa do processo de privatização da CEEE Equatorial. A solicitação, que pede ainda o contrato de prestação de serviços firmado pela empresa com o Poder Público, visa fornecer material aos deputados para avançar com ações de questionamento e investigação da empresa, após as recentes falhas no serviço de fornecimento de energia elétrica no RS. “O objetivo do requerimento é instrumentalizar os parlamentares para que possam levar adiante suas iniciativas, frente ao momento difícil que estamos vivendo no Rio Grande do Sul pelos serviços prestados pela CEEE Equatorial”, destaca Victorino.

Atenção ao SUS

A deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) fez um apelo nesta sexta-feira, nas redes sociais, solicitando maior atenção do Poder Público ao orçamento voltado às atividades do Sistema Único de Saúde em Porto Alegre. A parlamentar aponta que a Capital gaúcha possui a maior fila do SUS dos últimos sete anos, com pelo menos 160 mil porto-alegrenses aguardando atendimento. Bruna alega que os recursos orçamentários voltados ao setor são “mal-empregados” ano a ano no município, sem nenhum alinhamento estratégico com impacto real na vida das pessoas. “Nossas casas legislativas precisam propor um orçamento que dialogue diretamente com a vida e com a realidade do povo, que proporcione dignidade e acesso para a população”, defende a parlamentar.

Revisão de concessões

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) encaminhou nesta semana um ofício ao secretário-chefe da Casa Civil do RS, Arthur Lemos, solicitando a revisão de contratos de concessão das rodovias ERS-240 e ERS-122. O pedido, realizado em paralelo às reivindicações de prefeitos, empresários e cidadãos da região do Vale do Caí, ocorre frente ao iminente impacto negativo dos novos pedágios instalados nas vias para a população local. “Quando o sistema freeflow estiver totalmente implantado, quem passar pelo Vale do Caí – inclusive se for morador da região – vai pagar, conforme o trecho e somando ida e volta, R$18 ou R$24,60 para utilizar as ERS 240 e 122. O governo precisa analisar a situação das comunidades locais e encontrar alternativas que reduzam os impactos e prejuízos da população e da economia dos municípios”, defende Lorenzoni.

