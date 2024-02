Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

Está suspenso o novo júri popular do caso Boate Kiss. (Foto: Rafael Happke/Futura Press)

Atritos zerados

Após uma semana de estremecimento com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente Lula recebeu o líder parlamentar nesta sexta-feira para um diálogo de pacificação no Palácio da Alvorada. O deputado afirmou a pessoas próximas que teve uma conversa “muito boa” com o chefe do Executivo durante o encontro, o qual serviu para “zerar” os atritos entre as partes.

Canal de comunicação

Em meio à reaproximação com Arthur Lira, o presidente Lula decidiu estabelecer um canal direto de diálogo com o líder da Câmara. O capitão reformado do Exército e ajudante de ordens do chefe do Executivo, Valmir Moraes da Silva, servirá de ponte para a comunicação entre ambos.

Sem tensão

Mesmo que no centro do agora passado atrito entre Lula e Lira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, segue negando qualquer possibilidade de tensão entre a Câmara e o Planalto. O líder ministerial afirma que o presidente possui uma boa expectativa para este ano, com a previsão de um “ambiente positivo” com o Congresso em geral.

Alerta à dengue

O Ministério da Saúde segue alerta em relação ao aumento expressivo de casos prováveis de dengue no país, os quais nesta sexta-feira, segundo a pasta, já superavam a marca de 400 mil. A pasta federal iniciou na quinta-feira a distribuição das vacinas contra a doença, em municípios brasileiros selecionados, priorizando a imunização de crianças de 10 a 11 anos.

Ordem na casa

O novo presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Cappelli, chegou ao órgão disposto a “botar ordem na casa”. O ex-secretário-executivo da Justiça relatou a pessoas próximas que encontrou uma estrutura precária e um efetivo “descomprometido” na agência, a qual ele pretende “relançar” com os problemas sanados.

Aprimoramento postal

O Ministério das Comunicações publicou nesta sexta-feira a criação de um Grupo de Trabalho para revisar a legislação relacionada ao envio de correspondências no país. As discussões visam aprimorar o marco regulatório postal do Brasil, levando em consideração a integração de novas tecnologias às atividades do setor.

Greve anunciada

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central anunciou nesta sexta-feira que a categoria deve paralisar suas atividades em 20 e 21 de fevereiro, após recusar a proposta de reajuste de 13% apresentada pelo governo. Os servidores alegam que o Planalto não atendeu às suas principais reivindicações, com destaque para a revisão salarial de 36% e a reestruturação da carreira.

Júri suspenso

02, previsto para o dia 26 de fevereiro. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do RS, que solicitou a concessão de efeito suspensivo a um recurso extraordinário movido contra a anulação do primeiro júri do caso.

Pedido de cassação

O PSOL encaminhará, após o carnaval, uma representação ao Conselho de Ética do Senado contra o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O partido solicita a cassação do mandato do parlamentar, a partir de recentes falas no plenário e nas redes sociais, as quais descrevem como quebra de decoro e incitação das Forças Armadas.

Difamação de opositores

Em resposta à acusação de incitação golpista, Hamilton Mourão nega que tenha fomentado o avanço de qualquer golpe ou ruptura institucional no país. O senador gaúcho, que classifica as especulações como tentativa de difamação da oposição, afirmou em nota que apenas destacou a situação de “não normalidade” ocorrida no Brasil, a partir da qual aponta a necessidade de repúdio, mas sem avançar com qualquer postura radical.

Presença confirmada

A Polícia Federal apontou a presença do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) em uma das reuniões com o ex-presidente Jair Bolsonaro, no ano passado, para o planejamento de manifestações pró-golpe militar. Além do parlamentar gaúcho, o general Walter Braga Netto e os militares do Exército Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima e Angelo Martins Denicoli, todos investigados pela PF, participaram do mesmo encontro.

PPPs nos aeroportos

O governo gaúcho lançará no dia 15 de fevereiro o edital de parceria-público privada para os aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo. A concessão patrocinada, prevista para um período de 30 anos, contará com R$29 milhões investidos pelo Executivo para melhorias nos locais.

Obras do Quadrilátero

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta semana que o DMAE deve concluir até o final de março os trabalhos realizados no Quadrilátero Central da Capital. As obras, viabilizadas a partir de um investimento de R$3,5 milhões, seguem substituindo as redes antigas de água no local por tubulações de Polietileno de Alta Densidade.

Turismo na Capital

Entidades privadas integrantes da Aliança pelo Turismo de Porto Alegre se reuniram nesta semana para alinhar estratégias de promoção turística da cidade. O grupo segue avançando com a construção da marca “Porto Alegre Toda Tua” para a Capital, traçando metas em um plano de marketing voltado ao fomento do setor turístico local.

Direito à acompanhante

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta semana um projeto de lei que prevê o direito da presença de acompanhante para mulheres e pessoas com deficiência em consultas e exames. A medida é voltada à prevenção de crimes de natureza sexual e à preservação da relação entre médico e paciente.

