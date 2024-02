Cláudio Humberto Tarcísio tem maior potencial de votos que Michelle

Por Cláudio Humberto | 11 de fevereiro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2023, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), é o candidato de oposição com o maior potencial eleitoral contra o presidente Lula (PT) em eventual disputa pelo Planalto, em 2026. Tarcísio tem rejeição menor que Michelle Bolsonaro (36,6% a 47,6%) e no quesito “poderia votar” já registra empate técnico com a ex-primeira-dama (44,3% a 46,1%), segundo o Paraná Pesquisas.

Bom e ruim

Enquanto apenas 2,7% dos eleitores dizem não conhecer o suficiente sobre Michelle para opinar, 14,1% dizem o mesmo sobre Tarcísio.

Com certeza

Lula registra 28,6% de eleitores que “com certeza” votariam no petista. Bolsonaro tem 26,4%; Tarcísio, 3,5% e Michelle 2,7%.

De jeito nenhum

Lula e Bolsonaro empatam tecnicamente na rejeição: 46,9% não votam de jeito nenhum no petista e 47,8% não votam no ex-presidente.

Conhecidíssimos

Nenhum (0,0%) dos 2.026 entrevistados na pesquisa disseram desconhecer Lula e 0,1% desconhecem Jair Bolsonaro.

Bahia: no carnaval, PT usa deboche contra o crime

O governador da Bahia, Jeronimo Rodrigues (PT), colocou em prática sua “importante medida para segurança”, no Carnaval: proibiu pistolas d’água em festas de rua. A gestão do debochado governador e antecessores desde 2007 não impediram 92.335 homicídios na Bahia desde que o PT assumiu. Foram 39.057 mortes só nas duas gestões de Jaques Wagner. Esse número subiu para 48.423 na época de Rui Costa, hoje chefe da Casa Civil. Jerônimo registrou 4.855 homicídios em 2023.

É brincadeira?

O petista que parece brincar de governar disse que a proibição das pistolas d’água seria para “combater o machismo”. Já os assassinos…

Homicídios dobraram

A taxa de homicídios na Bahia, que era de 23,5 para cada 100 mil habitantes em 2006, bate recorde e mais que dobrou para 47,1.

Cidade inteira

O total de assassinados nos governos do PT equivale à população da maior parte dos municípios, como o baiano Santo Antônio de Jesus.

Briga de egos

As relações difíceis entre os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) dificultaram os acordos entre o governo e o Congresso. Há ali uma insuperável disputa de egos.

Sobe e desce

Em relação ao último levantamento nacional Paraná Pesquisas sobre a disputa pela Presidência em 2026, em março do ano passado, Lula perdeu 0,9 ponto e Jair Bolsonaro cresceu 2,7 pontos.

Direitos sacrificados

Presidente do Partido da Causa Operária (PCO), de extrema-esquerda, Rui Costa Pimenta é contra “sacrificar os poucos direitos democráticos que temos para deter uma figura grotesca como o Bolsonaro”, disse.

‘Rachadones’ livre

Inconformados com a prisão do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deputados do partido lembravam ícones da impunidade, como André Janones (Avante-MG), que, mesmo gravado ordenando “rachadinha” em seu gabinete, nunca foi distinguido com operação ordenada pelo STF.

Amentando o cordão

Após abrir o ano com discurso atípico de enfrentamento ao STF, o ultra-governista presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender Lula: “minha obrigação é ajudar o presidente Lula a governar esse país”.

Golpe ou ‘gópi’?

Voltaram a circular notícias de 2017 citando relato do general Eduardo Villas Bôas sobre sondagens de políticos da esquerda para decretar “estado de defesa” dias antes do impeachment de Dilma Rousseff.

Já foi país do samba

“A perseguição implacável contra Bolsonaro, sem fundamento mínimo, aniquila a imagem do Brasil perante o mundo, colocando o País como império do ódio, vingança e justiça parcial”, diz Bibo Nunes (PL-RS).

Sul ao contrário

Autoridades alertam para a onda de calor em… Porto Alegre (RS). As temperaturas devem continuar a subir, com máximas até acima dos 40°C nas áreas próximas à capital gaúcha nos próximos dias.

Pensando bem…

…até para a extrema-esquerda, prender Bolsonaro pelo 8 de janeiro é extremo demais.

PODER SEM PUDOR

Um tricolor doente

Além da salutar irreverência, o genial pianista Arthur Moreira Lima é reconhecido, talvez, como o mais “doente” dos torcedores do Fluminense do Rio. Certa vez, ao ser apresentado a um conhecido e respeitado embaixador brasileiro, o músico ouviu do diplomata: “Muito prazer, Vasco Leitão da Cunha.” Arthur respondeu de “bate-pronto”: “Prazer, Fluminense Moreira Lima!”

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

