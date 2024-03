Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 21 de março de 2024

Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Investimento milionário

O governo federal deve investir quase R$200 milhões para a contratação de uma agência de comunicação para melhorar a imagem do governo. A ação, motivada pela recente queda de popularidade do presidente Lula nas pesquisas, visa melhorar o posicionamento da atual gestão nas redes sociais, além da forma como as principais ações e políticas do Executivo chegam à população.

Companhia incômoda

A companhia de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ao líder estadual paulista Tarcísio de Freitas, durante o cumprimento de agendas em Israel nesta semana, desagradou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar de tentar se aproximar do ex-mandatário, o líder goiano segue sendo alvo de receios de Bolsonaro, desde a ocorrência alguns embates entre ambos durante a pandemia da covid-19.

Convite insistente

Ao contrário do posicionamento que mantém sobre Caiado, Jair Bolsonaro quer o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cada vez mais perto. O ex-presidente segue insistindo para que o líder paulista migre para o PL antes das eleições municipais deste ano, na busca de apoio para a campanha eleitoral.

Gestão da COP 30

O diretor de Administração e Pessoas da DataPrev, Valter Correia, comandará a Secretaria Extraordinária para a Conferência do Clima da ONU que será realizada em Belém (PA), no final de 2025. Vinculada à Casa Civil da Presidência, a pasta recém-criada será responsável pela coordenação central da COP 30, acompanhada da prefeitura da capital paraense e do governo estadual.

Contrariando orientações

A bancada do PT encaminhou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), um requerimento de sessão solene e seminário sobre o aniversário de 60 anos do golpe de 1964, no final de março. A movimentação, que busca “lembrar para que nunca mais se repita”, contraria a orientação do presidente Lula, que vem desviando do tema para evitar ruídos com os militares.

Hidratação obrigatória

A Secretaria Nacional do Consumidor decidiu prorrogar até julho a portaria que torna obrigatória a distribuição gratuita de água em eventos realizados durante dias de temperaturas altas. A medida, que prevê a livre circulação de garrafas de uso pessoal, além da disponibilização de “ilhas de hidratação”, foi proposta após uma fã da cantora estadunidense Taylor Swift morrer durante um show no Brasil.

Afastamento oficializado

O União Brasil oficializou nesta quarta-feira o afastamento do deputado federal Luciano Bivar (União-PE) da presidência da sigla. Acusado de ameaça de morte contra Antonio Rueda, líder eleito da legenda, o parlamentar permanece filiado ao partido até que seja concluído o processo interno que pede pela sua expulsão.

Aniversário em Brasília

O ministro da Secom da Presidência, Paulo Pimenta, celebrou o seu aniversário nesta semana acompanhado de parlamentares, integrantes do STF e colegas da Esplanada. O líder ministerial comemorou a chegada dos 59 anos em Brasília, onde reuniu cerca de 500 pessoas em uma festa.

Integração na Fronteira

O governador Eduardo Leite recebeu nesta quarta-feira, em Porto Alegre, o governador da província argentina de Misiones, Hugo Passalacqua. Os líderes regionais dialogaram sobre diferentes ações de desenvolvimento integrado na região fronteiriça, com foco no fortalecimento de laços entre o país vizinho e o RS.

Dívida explicada

A Secretaria Estadual da Fazenda publicou nesta semana uma cartilha explicativa sobre a dívida pública do RS com a União. O material concentra as principais razões atribuídas ao aumento significativo do débito nos últimos anos, além de apresentar a proposta de remodelação de cobrança dos encargos do passivo, construída pelo Estado com apoio do Cosud.

Mutirão social

A Polícia Civil gaúcha promove nesta quinta-feira um mutirão de atendimentos em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A ação, focada no atendimento da população negra, oferecerá serviços de Justiça, Saúde e Desenvolvimento Social, na sede da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, em Porto Alegre.

Atendimento digital

O prefeito Sebastião Melo anunciou nesta quarta-feira, no South Summit Brazil, o lançamento de uma consulta pública voltada à transformação digital dos serviços públicos. O processo deve recolher sugestões de empresas para o desenvolvimento de Termos de Referência, voltados à construção de uma plataforma de inteligência, focada nas ações do Poder municipal.

Monitoramento de pavimentos

O Executivo de Porto Alegre lança nesta quinta-feira o edital para contratação da empresa que será responsável pela Gestão Integrada de Pavimentos no município. A entidade contratada realizará um mapeamento a partir do uso de inteligência artificial, para mensurar a qualidade dos pavimentos nos mais de 3,4 mil quilômetros de vias da Capital.

Trabalho preventivo

A Comissão Permanente de Atuação em Emergências da prefeitura de Porto Alegre se reuniu nesta quarta-feira para definir e encaminhar ações preventivas de desastres naturais na Capital. A reunião, conduzida pelo prefeito Sebastião Melo, foi realizada em preparação aos temporais previstos para a manhã desta quinta-feira no RS.

Segurança da mulher

A Guarda Municipal de Porto Alegre participou nesta semana do 2º Encontro Nacional de Segurança Pública e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, em Brasília. O evento reuniu representantes femininas do Sistema Único de Segurança Pública dos 27 estados brasileiros, abordando o papel de cada ator do meio no combate à violência motivada por gênero.

Meia-entrada para professores

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que garante a concessão de meia-entrada para professores ativos e inativos das redes pública e privada da Capital. A proposta, apresentada pelo vereador Alex Fraga (PSOL), busca reconhecer a importância do papel dos profissionais para a sociedade, através da valorização da categoria.

Panorama Político

2024-03-21