Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 16 de julho de 2024

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Balanço positivo

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, celebrou nesta segunda-feira o balanço positivo do avanço de projetos de interesse do governo no primeiro semestre de 2024. O líder ministerial destacou que 18 propostas da agenda estratégica do Planalto foram validados pelo Congresso na primeira metade do ano.

Alerta mundial

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, atribuiu o recente atentado ao ex-presidente estadunidense Donald Trump à “profusão de armas e extremismo político” nos EUA. Apesar de não reconhecer a necessidade de alterar procedimentos previstos para o período eleitoral no Brasil, o delegado afirma que o episódio no país norte-americano acende um alerta para o mundo.

Episódio relativizado

O chefe nacional do PL, Valdemar Costa Neto, voltou a utilizar exemplos do exterior para relativizar os ataques de 8 de Janeiro em Brasília. Ao comentar sobre os disparos realizados contra Donald Trump no final de semana, o líder partidário afirmou que “isso sim é um atentado contra a democracia”.

Refúgio nos hermanos

Um grupo de 99 brasileiros solicitou refúgio ao governo de Javier Milei durante a primeira metade de 2024. A concentração de solicitações do gênero entre abril e junho, registrada pela Comissão Nacional para Refugiados da Argentina, corresponde ao mesmo período em que cidadãos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro fugiram do Brasil.

Ajuda ao Pantanal

O governo federal publicou uma Medida Provisória que abre crédito extraordinário de R$137,6 milhões para mitigar os efeitos da estiagem e combater as queimadas no Pantanal. O montante será dividido entre os ministérios do Meio Ambiente, da Defesa e da Justiça, responsáveis por ações de prevenção e controle dos incêndios, assim como de recuperação da biodiversidade.

Fórum da ONU

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, participa nesta semana, em Nova York, do Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. O líder ministerial representa o governo brasileiro e deve fortalecer a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo presidente Lula.

Formalização de endereços

Tribunais de Contas de todos os estados brasileiros vão promover uma campanha pela formalização de cerca de 24,4 milhões de endereços no país que estão sem número ou sem nome de rua. O movimento visa garantir o direito fundamental ao exercício da cidadania, viabilizando o atendimento de serviços públicos nos locais atualizados.

Candidatura feminina

Em meio às discussões antecipadas sobre a sucessão do comando do Senado, as senadoras Eliziane Gama (PSD-MA) e Soraya Thronicke (Podemos-MS) se colocaram à disposição para concorrer à presidência da Casa. As parlamentares vêm tentando articular a indicação de um nome feminino para o cargo, que nunca foi ocupado por uma mulher.

Assédio judicial

O líder do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiantou que deve priorizar o avanço de uma proposta voltada ao combate do assédio judicial contra jornalistas e ativistas. A sinalização surge frente ao registro de inúmeras situações do gênero contra profissionais da imprensa, exposto pelo Monitor de Assédio Judicial Contra Jornalistas da Abraji.

Boa vontade da UE

O presidente Lula tornou a pressionar a União Europeia pelo avanço do acordo de livre comércio com o Mercosul. Ao receber o presidente italiano Sergio Mattarella nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo brasileiro reafirmou que a conclusão do tratado depende apenas da decisão do bloco europeu.

Visita italiana

Sergio Mattarella desembarcou neste domingo no Brasil para uma visita de cinco dias ao país. O chefe de Estado italiano deve cumprir agendas em diferentes estados, incluindo o RS, em uma série de compromissos de aproximação da Itália com os brasileiros.

De olho no Senado

Conhecido nacionalmente nas eleições presidenciais de 2022, o ex-candidato à Presidência Padre Kelmon pretende se candidatar ao Senado em 2026. O líder religioso vem negociando uma possível filiação ao PL, pelo qual poderá concorrer à Casa Alta do Congresso.

Danos ferroviários

Dirigentes da Rumo Logística se comprometeram nesta segunda-feira em apresentar ao governo gaúcho, em cerca de 20 dias, um diagnóstico dos danos causados pelas enchentes no modal ferroviário do RS. Responsável pela administração da Malha Sul do Estado, a empresa detém a concessão de 3,15 mil km de ferrovias, dos quais cerca de 1,6 mil km já estavam desativados antes das enchentes.

Rede Lilás

A Secretaria Estadual de Justiça reativou oficialmente o comitê Rede Lilás, voltado à articulação de serviços públicos e ações que visam à segurança de mulheres e meninas. Suspenso desde 2017, o colegiado reúne representantes de diversos órgãos públicos para dar celeridade em ações de segurança, saúde, educação, assistência social e justiça.

Incentivo ao acolhimento

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta segunda-feira um projeto de lei que concede direito à isenção do pagamento do IPTU da moradia, por mês de efetivo acolhimento, vinculada à Família Acolhedora. A iniciativa deve beneficiar residências integradas à política de atendimento e proteção social especial de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e comunitário em decorrência de medida de proteção.

Créditos extraordinários

Os vereadores da capital gaúcha validaram também nesta segunda-feira uma proposta que autoriza a Prefeitura a abrir créditos adicionais extraordinários de R$260 milhões por conta das enchentes. De autoria do Executivo municipal, o texto prevê que o montante seja empregado no atendimento de medidas emergenciais necessárias para a recuperação pós-crise climática no município.

