Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 7 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cursos para vereadores

O Senado Federal está disponibilizando, através do programa Interlegis, um conjunto de 12 cursos para a capacitação de vereadores e suas equipes, voltado ao desenvolvimento das atividades do cargo. Ao todo, mais de 58 mil parlamentares municipais foram eleitos nesse domingo e tomarão posse em 2025.

Exercício da democracia

Presente em São Bernardo do Campo (SP) para votar nas eleições desse domingo, o presidente Lula afirmou que espera que o resultado dos pleitos seja benéfico para milhões de pessoas que “não precisam ser governadas, mas cuidadas”. O chefe do Executivo afirmou que sua presença na urna para a votação é um “exercício da democracia” que visa “simbolizar a possibilidade que temos de escolher o melhor”.

Violência nas urnas

Em Santa Maria, na Região Central do RS, uma mesária levou um soco de uma eleitora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves. A agressora, que afirmava ter pressa de votar, avançou para cima da vítima após ser orientada a permanecer na fila de votação.

Susto animal

Eleitores de Tupanciretã, na região Central do RS, se depararam com uma cobra ao irem votar nesse domingo na Escola Municipal Glenio Pinto. Apesar do susto, o processo de votação não foi interrompido e o animal foi capturado pelos bombeiros para ser solto em uma área distante da zona urbana.

Falha de equipamento

Uma urna eletrônica instalada na Escola Francisco Oscar Karnal, em Lajeado, teve que ser reiniciada pelo menos cinco vezes neste domingo antes de ser substituída, por volta do meio-dia. As falhas no equipamento, construído em 2013, causaram irritação e até mesmo desistências de voto de alguns eleitores que aguardavam no local.

Primeiro mandato

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, foi eleito nesse domingo para seu primeiro mandato como vereador em Balneário Camboriú (SC). Detentor de mais de 3 mil votos, o 04 do ex-mandatário foi o candidato mais votado no município catarinense.

Candidaturas únicas

Um grupo de 43 municípios gaúchos teve as eleições municipais desse domingo definidas com candidatos únicos a prefeito. Segundo um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, um total de 213 cidades brasileiras decidiram o pleito com candidaturas sem concorrência ao pleito municipal.

Rotina sem sobressaltos

Para o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, as eleições municipais desse domingo ocorreram em uma “rotina sem maiores sobressaltos”. O magistrado pontuou que o Judiciário ficou “feliz” com o contexto tranquilo vivido nos pleitos e com a atuação das instituições para garantir a prevalência da democracia no Brasil.

Anistia em pauta

O retorno da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara à rotina de reuniões nesta semana será marcado pela discussão do projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Adiada no início de setembro, a análise da proposta foi pautada para a próxima terça-feira pela presidente do colegiado, Caroline de Toni (PL-SC).

Regulamentação decisiva

O governo federal deve finalizar nesta semana uma proposta para regulamentação das plataformas de apostas online. O presidente Lula afirmou neste domingo que, se os novos regramentos não trouxerem resultados benéficos para impedir os efeitos nocivos do setor, o Executivo deverá “acabar com isso”.

Repatriação de brasileiros

O segundo voo da Força Aérea Brasileira para a repatriação de brasileiros no Líbano decolou nesse domingo da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP). Na última semana, um total de 228 pessoas foram repatriadas do país do Oriente Médio, no primeiro voo integrado à “Operação Raízes do Cedro”.

Repatriação de brasileiros II

As equipes do governo federal estão estudando a possibilidade de incluir os brasileiros repatriados do Líbano em programas como o CadÚnico e o Bolsa Família. Uma equipe de assistentes sociais do Ministério do Desenvolvimento Social está mobilizada para analisar os casos de famílias repatriadas que não possuem mais vínculos definidos no Brasil.

Crédito rural

A Câmara dos Deputados está analisando uma proposta legislativa, já validada pelo Senado, que destina parte da arrecadação com loterias ao financiamento do crédito rural. De autoria do senador Jaime Bagattoli (PL-GO), o texto prevê que, a cada ano, os valores líquidos arrecadados em três concursos de loterias esportivas sejam destinados ao Programa Nacional de Crédito Fundiário e alocados no Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

Armas para militares

Tramita também na Casa Baixa do Congresso um projeto de lei do deputado Coronel Ulysses (União-AC) que autoriza militares estaduais, ativos e inativos, a comprarem a mesma quantidade de armas prevista para militares do Exército Brasileiro. O autor do texto defende a equiparação sob o argumento de que “o risco de um militar estadual sofrer um atentado contra a vida é infinitamente maior do que um militar do Exército”.

PNE em análise

A Comissão de Educação do Senado promove nesta segunda-feira a sétima audiência pública sobre o projeto de lei que institui o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Ainda em tramitação na Câmara dos Deputados, o texto estabelece as metas e diretrizes para o desenvolvimento da educação no País nos próximos dez anos.

@br_laux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-576/

Panorama Político

2024-10-07