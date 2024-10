Colunistas Melo vai para o segundo turno em vantagem contra Maria do Rosário, a campeã nacional de rejeição

Por Flavio Pereira | 7 de outubro de 2024

Prefeitura de Porto Alegre.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) deixou de garantir a reeleição no primeiro turno, por um detalhe. Mas vai para o segundo turno como favorito contra a deputada Maria do Rosário, campeã nacional no quesito rejeição do eleitor. Melo teve 49,72%, ou 345 mil votos, quase o dobro de Maria do Rosário com 26,28%, ou 182 mil votos.

Vereador mais votado em Porto Alegre é da direita

A direita teve nesta eleição, o vereador mais votado da capital, e três dos cinco primeiros, invertendo o quadro de 2020, quando a esquerda fez três entre os cinco vereadores mais votados. Este ano:

* Jessé Sangali PL com 22.966

* Karen Santos PSOL 20.207

* Comandante Nadia PL 18.010

* Ramiro Rosário Novo 16.450

* Grazi Oliveira PSOL 14.321

Direita quebra hegemonia do PT em São Leopoldo

Em São Leopoldo, um dos mais importantes municípios da região metropolitana, a direita desbancou o domínio do PT. O Delegado Heliomar Franco (PL) foi eleito com 51,24% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Nelson Spolaor (PT), com 41,34%.

Em Gravataí, Zaffalon derrotou Marco Alba

Em Gravataí, a gestão de Zaffalon, o Zaffa (PSDB) foi aprovada com louvor: 51,17% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Marco Alba (MDB), com 33,87%.

PL conquistou Esteio

O PL conquistou outra prefeitura estratégica na Região Metropolitana. Em Esteio, terra da Expointer, Felipe (PL) foi eleito com 48,13% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Gilmar (PT), com 29,38%.

Luciano Pinto, ex-presidente da Famurs, venceu em Arroio do Sal

Em Arroio do Sal, o ex-prefeito e ex-presidente da Famurs, Luciano Pinto do Republicanos, retorna ao comando da prefeitura. Ele conquistou 33,54% ou 2.487 votos e venceu o ex-prefeito Airton Rocha (PSD) com 32,2% dos votos, e que disputava a eleição sub judice, já que decisão da justiça eleitoral havia impugnado seu registro, por considerá-lo ficha suja. O candidato do MDB Diego Quadros teve 30,16% dos votos e ficou em terceiro lugar.

PSDB precisará do apoio da direita para vencer o PT em Santa Maria

Santa Maria, que o ex-presidente Jair Bolsonaro considera uma cidade emblemática, jogou a eleição para o segundo turno. Valdeci Oliveira (PT) teve 40,63% dos votos. Vai enfrentar o segundo colocado, o atual vice-prefeito Rodrigo Decimo (PSDB) que fez 25,86% dos votos. Será uma parada difícil para o PT, por Rodrigo deverá buscar os apoios de Roberta Leitão (PL) e Josemar Riesgo (Novo) que juntos somaram quase 30% dos votos.

Em Alvorada, a vitória do PL teve o dedo de Rodrigo Lorenzoni

Em Alvorada, a vitória de Douglas Martelo tem o dedo do líder da direita na Assembleia, deputado Rodrigo Lorenzoni (PL). Rodrigo acampou em Alvorada e mobilizou os eleitores ao lado de Martelo, com o slogan de que ele seria o único nome para impedir a vitória do PT. A estratégia funcionou: Douglas desbancou a até então imbatível Stella Farias, conquistando 29.952 votos e vencendo a eleição.

