Por Bruno Laux | 7 de novembro de 2024

Celso Amorim sinalizou que o presidente Lula deve manter uma “relação pragmática” com Trump. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Relação pragmática

O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, sinalizou nesta quarta-feira que o presidente Lula deve manter uma “relação pragmática” com Donald Trump, presidente eleito dos EUA. O diplomata afirma que a interação será similar à adotada durante o governo Bush, quando as críticas do governo brasileiro à atuação estadunidense no Iraque não impediram a proximidade do Brasil com o líder norte-americano.

Comportamento civilizado

Ao comentar sobre a vitória de Donald Trump, o presidente Lula afirmou que espera uma relação “civilizada” e “que trabalhe pela paz” com o líder estadunidense eleito. O chefe do Executivo brasileiro pontua que deseja uma convivência parecida à que teve com presidentes norte-americanos anteriores e afirma que, quando tiver algo a conversar com o líder Republicano, marcará uma ligação por telefone.

Interesse nacional

Para o favorito à presidência da Câmara em 2025, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), questões ideológicas não devem comprometer as relações entre Brasil e EUA após a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas. Ainda que destacando o resultado como uma injeção de ânimo aos movimentos e partidos de direita, o parlamentar afirma que “o interesse nacional está acima de qualquer interesse político e partidário”.

Sugestões para reconstrução

A comissão temporária externa que acompanhou as ações de enfrentamento às enchentes no RS vem a Porto Alegre na próxima semana para apresentar um resumo de seus trabalhos à Assembleia Legislativa gaúcha. Entre maio e setembro, o colegiado promoveu 14 reuniões, cinco audiências públicas e duas diligências externas, de modo a colher subsídios para a elaboração de propostas que contribuam com a reconstrução do Estado.

Autonomia para atendimento

O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei que permite o custeio das despesas de locomoção para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias que utilizarem veículo próprio durante o trabalho. A medida visa ampliar a autonomia dos profissionais que atuam em atividades externas, visando aprimorar o atendimento à saúde da família em todo o país.

Votação agendada

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), confirmou para a próxima semana a votação no Senado do projeto de lei que regulamenta o pagamento de emendas parlamentares. A validação do texto, já aprovado pela Câmara, é aguardada com expectativa pelos parlamentares, frente à sua necessidade para destravar a liberação de recursos do gênero, suspensa pelo STF.

Continuidade na presidência

Mesmo após sinalizar que poderia indicar o senador Rogério Marinho (RN) ao comando do PL, o atual líder da legenda, Valdemar Costa Neto, deve permanecer no cargo. O chefe partidário afirma que o parlamentar continuará na secretaria-geral do partido, enquanto o posto de presidência permanecerá inalterado.

Esperança de candidatura

Consolidado à frente do PL, Valdemar Costa Neto afirma que o partido segue trabalhando para reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, de modo a viabilizar a candidatura do ex-presidente ao Planalto em 2026. O líder do partido atribui os recentes resultados positivos da sigla nas eleições municipais à figura do ex-mandatário, destacando que “ninguém tem a votação de Bolsonaro no país”.

Operação Anjo Guardião

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, em Arroio Grande (RS), uma operação destinada ao combate do armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantil na cidade gaúcha. Intitulada “Operação Anjo Guardião”, a ação iniciou após diligências realizadas por policiais federais especializados em crimes cibernéticos, que identificaram possíveis vídeos do gênero circulando nas redes sociais.

Agricultura em pauta

Lideranças das prefeituras de todo o Estado reuniram-se nesta semana em Porto Alegre para o 31º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS. Organizado pela Famurs, o evento promoveu uma série de discussões sobre políticas de incentivo e desenvolvimento do agronegócio gaúcho, com foco especial no debate da informação e fomento como aliados dos gestores.

Agendas de prefeito

O presidente da Câmara de Porto Alegre e prefeito em exercício Mauro Pinheiro (PL), realizou uma vistoria nesta quarta-feira nas obras de instalação de uma galeria pluvial na avenida Teixeira Mendes, no bairro Chácara das Pedras. A estrutura de esgoto, de 294 metros de extensão e 1,5 metros de diâmetro, deve ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva na região, facilitando a drenagem e reduzindo alagamentos.

Cadastro para isenção

Beneficiários da isenção na tarifa do transporte público em Porto Alegre e seus eventuais acompanhantes terão de estar inscritos no CadÚnico para usufruir do benefício a partir do início de 2025. A EPTC orienta que, entre novembro e dezembro, os usuários que não possuem cadastro realizem a inscrição junto aos postos da Fasc ou através do 156 Web.

Turismo na Capital

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre representará a capital gaúcha a partir desta quinta-feira na feira de negócios turísticos Festuris, em Gramado (RS). A pasta municipal preparou uma ação de boas-vindas no Aeroporto Salgado Filho aos participantes do evento, que receberão materiais de divulgação da cidade.

Liminar negada

A 8ª Vara Federal da Fazenda Pública negou nesta semana a liminar solicitada pela prefeitura de Porto Alegre para transferir a gestão e operação da casa de bombas da Trensurb ao DMAE. Apesar da negativa, a Justiça determinou que a estatal deverá comprovar, no andamento do processo, que a estrutura foi projetada para escoar a água apenas da rede ferroviária e não das vias adjacentes.

Minorias impactadas

A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Porto Alegre promoveu um debate nesta semana junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre os impactos da crise climática na vida das mulheres e das pessoas LGBTQIA+, negras e indígenas da Capital. As discussões abordadas no encontro serão concentradas em um documento, que visa auxiliar o Poder Público a encontrar alternativas de acolhimento e garantia de direitos dos grupos em questão no pós-catástrofe climática.

Reabilita POA

O Legislativo de Porto Alegre começou a discutir o projeto de lei que institui o Programa Reabilita POA para pessoas com deficiência visual. O vereador Hamilton Sossmeier (Podemos), autor do texto, sugere a medida para assegurar a esta população o desenvolvimento de suas habilidades físicas e sociais, garantindo autonomia individual e estabilidade emocional e psicológica.

