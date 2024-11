Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 16 de novembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Episódio decisivo

Parlamentares da oposição vêm tentando ampliar o esforço no entorno do PL da Anistia para envolvidos no , após o recente episódio de explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Cientistas políticos avaliam que o caso, já mencionado por ministros do STF na mesma alçada que os atos golpistas, deve impactar diretamente no andamento da medida no Legislativo.

Corte cercada

As grades reinstaladas no entorno do Supremo Tribunal Federal na -feira devem permanecer cercando o local por tempo indeterminado. Estruturas do gênero haviam sido fixadas no entorno da sede da Suprema Corte após os ataques golpistas de de 2023, e, posteriormente, retiradas em fevereiro deste ano.

Precedente preocupante

A Polícia Federal deve iniciar novas investigações de autores de ameaças contra o STF nas redes sociais, identificados após as explosões ocorridas na -feira, em Brasília. Pouco tempo depois do início da repercussão do atentado realizado por Francisco Wanderley Luiz, o “Tiü França”, diferentes manifestações favoráveis ao autor do episódio surgiram nas plataformas digitais.

Alarme falso

Agentes da Polícia Militar do DF encontraram nesta -feira, em patrulhamento preventivo, uma mala jogada em um gramado próximo ao Anexo C da Câmara dos Deputados. Apesar de a instituição isolado a Praça dos Três Poderes e acionado o protocolo para casos de suspeita de explosivos, foi descartada a possibilidade do objeto conter novas bombas.

Reuniões bilaterais

O presidente Lula inicia neste , no Rio , uma série de reuniões bilaterais com chefes de Estado que vêm ao Brasil para a cúpula do G20. O chefe do Executivo pretende participar de ao menos 13 encontros do tipo, incluindo diálogos com os presidentes Joe Biden, dos EUA, Emmanuel Macron, da França, e Abdel Fattah al-Sisi, do Egito.

Nova prorrogação

Já adiado para a próxima semana, o anúncio do governo federal sobre o pacote de revisão dos gastos públicos no Orçamento da União pode ser alvo de uma nova prorrogação. A agenda cheia do presidente Lula no entorno da cúpula do G20 e o feriado do Dia da Consciência Negra na -feira devem reduzir o tempo hábil do Planalto para tratar da questão.

Capital dos Rodeios Crioulos

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promulgou nesta semana a lei que confere ao município de Vacaria (RS) o título de Capital Nacional dos Rodeios Crioulos. Idealizada pelo senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS), a designação visa reconhecer a relevância das atividades regionais do gênero, reconhecidas internacionalmente por celebrar a cultura e as tradições do povo gaúcho.

em pauta

A Comissão de Segurança Pública do Senado debaterá na próxima ça-feira a situação dos presos relacionados aos atos antidemocráticos de de 2023. A discussão, articulada pelos senadores Eduardo Girão (NOVO-CE) e Marcos do Val (Podemos-ES), será concentrada na morte de Cleriston Pereira da Cunha, que faleceu em novembro do mesmo ano enquanto estava preso por envolvimento no episódio.

Isenção para vítimas

Tramita na Câmara um projeto de lei da deputada Professora Goreth (PDT-AP) que isenta mulheres vítimas de violência éstica e familiar do pagamento de despesas decorrentes da ação penal movida contra o agressor. O texto prevê o entendimento para mulheres ofendidas que não dispõem de recursos para arcar com custos processuais e honorários advocatícios, sendo assegurado, nesse caso, a dispensa de gastos.

Penitenciária interditada

A Justiça gaúcha determinou nesta semana, a pedido do MPRS, a interdição total da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul. A suspensão dos trabalhos no local ocorre devido à superlotação da casa prisional, que já havia sido motivo para a interdição parcial do espaço em julho, além de problemas infraestruturais, principalmente nas instalações elétricas.

Senado na Feira do Livro

A Livraria do Senado, instalada na 70ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, já vendeu mais de 7 mil publicações desde o início do evento. O número supera os 5,5 mil exemplares vendidos na edição de 2023, ao longo de todo o período da feira, que neste ano se estenderá até o dia .

Senado na Feira do Livro II

Os senadores gaúchos Hamilton Mourão (Republicanos), Luis Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT) estarão presentes na Feira do Livro de Porto Alegre neste para o lançamento do livro “Além da Calamidade – Respostas e Reconstrução no RS”. A obra reúne 21 artigos de diferentes autores, incluindo os parlamentares, que relatam as ações do Senado e demais autoridades no enfrentamento aos impactos da calamidade climática no Estado.

Autorização preocupante

O Sindicato Médico do RS manifestou preocupação sobre a autorização dada nesta semana pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, integrada ao MEC, para a abertura de 60 novas vagas em cursos de Medicina. O órgão gaúcho alerta para o risco da proliferação de escolas médicas de qualidade questionável e defende que, antes da permissão, o governo deveria investir no reforço fiscalizatório e no cumprimento de regras estabelecidas pelo próprio Ministério da Educação.

Antecipação de ações

O prefeito Sebastião Melo reuniu-se nesta -feira junto à Comissão Permanente de Atuação em Emergências de Porto Alegre para tratar sobre ações preventivas contra possíveis chuvas intensas previstas para a próxima semana. O encontro contou com a participação de diferentes órgãos e secretarias da prefeitura, além de representantes da CEEE Equatorial e da Trensurb.

Formatura de guarda-vidas

O Corpo de Bombeiros Militar do RS promoveu nesta semana a formatura de 53 militares que concluíram o Curso de Capacitação de Guarda-vidas Militares. O grupo, dividido entre 47 agentes de águas abertas e 6 de águas abrigadas, auxiliará na garantia da segurança da população gaúcha durante a temporada de verão.

