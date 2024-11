Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 16 de novembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Participação no G20

Convidado a falar no G20 Social, no Rio de Janeiro, sobre sua atuação na defesa da alimentação saudável, o deputado Adão Pretto Filho (PT) discorreu nesta sexta-feira, durante atividade da rede “Rega Brasil”, sobre a defesa de sistemas mais limpos de plantio e conectados com a natureza. O parlamentar apresentou a produção de arroz agroecológico realizada pelo MST no RS, considerada a maior da América Latina, a qual afirma que serve de exemplo para os rumos da agricultura mundial, com “práticas sustentáveis, ênfase na agroecologia e utilização de bioinsumos”. Pretto abordou também a lei de sua autoria que institui a Política Estadual de Fomento à Agricultura Regenerativa, Biológica e Sustentável, já sancionada, além de outro projeto articulado por ele no Parlamento gaúcho, que visa proibir o uso de agrotóxicos por aviação agrícola no Estado.

Hipocrisia antitabagista

Para o deputado Edivilson Brum (MDB), é preciso questionar a “hipocrisia da política antitabagista no Brasil”, a qual afirma que demoniza o tabaco enquanto exalta o consumo de bebidas alcoólicas em propagandas de TV. O parlamentar destaca que apesar dos potenciais riscos e danos relacionados ao álcool, produtos do gênero são amplamente promovidos, em paralelo à vilanização do tabaco, que gera sustento para milhares de famílias. Brum afirma que defende o produtor fumageiro não como incentivo ao consumo de tabaco, mas sim como reconhecimento da importância da atividade para a economia gaúcha e nacional. “Essa produção é a espinha dorsal de muitas comunidades, trazendo renda, infraestrutura e desenvolvimento. Em áreas onde o tabaco é cultivado, o comércio local prospera, o setor de serviços se fortalece e as prefeituras conseguem uma arrecadação diferenciada, tudo graças à presença dessa cadeia produtiva”, destaca o deputado.

Reconhecimento da Paleteada

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia gaúcha pode votar na próxima terça-feira o projeto de lei do deputado licenciado Gaúcho da Geral (PSD) que declara a “Paleteada” como atividade de relevante interesse histórico e cultural do RS. O texto reconhece a prática, que consiste em dois cavaleiros conduzirem um boi ou novilho por uma pista, utilizando suas montarias para manter o animal em linha reta e controlado, como atividade desportiva. Para o parlamentar, a atividade, além de ser uma expressão cultural, carrega consigo valores pedagógicos e sociais, uma vez que promove a interação e respeito entre gerações, o ensino da história do Estado e a preservação das tradições regionais.

Guardião do Extremo Sul

O 21° BPM do RS entregou nesta semana a “Comenda Guardião do Extremo Sul de Porto Alegre” ao deputado Dr. Thiago Duarte (União). A honraria é destinada a reconhecer e homenagear pessoas físicas, jurídicas ou instituições que tenham prestado relevantes serviços à segurança pública, à comunidade ou ao próprio batalhão, contribuindo de maneira significativa para o bem-estar e a proteção da sociedade na região de atuação da entidade. “Esse batalhão desempenha um papel fundamental ao zelar por 43% da área total da cidade, conseguindo reduzir os índices de criminalidade e garantindo a segurança e tranquilidade dos moradores”, destacou o deputado.

Emenda para Gravataí

O deputado Elizandro Sabino (PRD) reuniu-se com lideranças da prefeitura de Gravataí nesta semana para a entrega de uma emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$100 mil, para o município da Região Metropolitana. O montante será empregado em melhorias na Unidade Básica de Saúde do centro da cidade, visando melhorias no atendimento médico oferecido no local.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

