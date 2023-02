Bruno Laux Panorama político

Por Bruno Laux | 27 de fevereiro de 2023

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Isenção dos combustíveis em debate

O presidente Lula deve debater nesta segunda-feira com ministros e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a prorrogação da isenção de impostos sobre combustíveis. A Medida Provisória que havia adiado o prazo da desoneração se encerra nesta terça-feira.

Discurso na ONU

O ministro dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida, irá discursar nesta segunda-feira, no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça. Em sua fala, ele deve tentar a reconquista de uma cadeira para o Brasil na organização, para o mandato 2024/2026.

Discurso na ONU II

A secretária nacional LGBTQIA+, Symmy Larrat, deve acompanhar o ministro durante o Conselho, no qual também fará um discurso. Ao tomar a palavra no evento, ela passará a ser a primeira pessoa trans brasileira a discursar na ONU.

Reinstalação do Consea

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional deve ser reinstalado pelo presidente Lula nesta terça-feira. O órgão terá sua coordenação composta pelo mesmo grupo atuante durante sua extinção, em 2019.

Assistência Social

O governo federal liberou uma parcela de R$170 milhões para estados e municípios aplicarem nas suas redes de assistência social. A liberação do valor representa uma primeira parcela do total de R$2,2 bilhões que devem ser destinados pelo governo até o fim do ano para ações socioassistenciais.

Zé Gotinha

O mascote “Zé Gotinha” esteve presente na abertura do desfile das escolas de samba campeãs do Rio de Janeiro. A aparição do personagem marca o início do Movimento Nacional pela Vacinação, que será lançado pelo governo federal nesta segunda-feira.

Especificação

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, especificou através de determinação na Corte, quais os casos de visitas aos presos nos atos golpistas em Brasília, no dia 8 de Janeiro, que devem ter autorização de seu gabinete. Entre as situações mencionadas, estão solicitações de jornalistas, estudantes e professores acadêmicos.

Pedido contrariado

A Marinha Brasileira contrariou um pedido do governo dos Estados Unidos, autorizando a entrada de dois navios de guerra do Irã no porto do Rio de Janeiro. As embarcações devem permanecer no país entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março.

Visita estadunidense

O assessor especial para assuntos climáticos dos Estados Unidos, John Kerry, chegou a Brasília neste domingo. Durante a semana, ele realizará uma série de agendas com autoridades políticas e empresários, tratando de questões climáticas e combate ao desmatamento.

Devolução de impostos

A devolução de parte do imposto pago pelas famílias de baixa renda pode se concretizar através das propostas de reforma tributária sobre consumo que tramitam no Congresso. O secretário extraordinário do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirma que o novo modelo tributário aposta na medida como forma de política distributiva.

Orçamento 2023

Os principais números do Orçamento da União em 2023 foram publicados em um documento elaborado pela Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados. O relatório aponta que as despesas primárias líquidas previstas no documento totalizam R$2,032 trilhões de reais.

Orçamento 2023 II

Em contrapartida às despesas, o teto de gastos para 2023 ficou definido em R$1,945 trilhão. No entanto, cerca de R$546 bilhões em despesas ficaram de fora da âncora fiscal, com a grande maioria destinada para transferências a estados e municípios.

De volta à rotina

O Congresso Nacional deve voltar a ter movimentações durante esta semana. Entre os principais pontos de discussão entre os parlamentares, estão os últimos alinhamentos acerca do comando das principais Comissões Permanentes nas Casas Legislativas.

Vistoria na fronteira

O governador Eduardo Leite esteve visitando a Fronteira Oeste do estado neste domingo para realizar vistorias e inaugurações de obras realizadas através de programas do Estado.

Entre os projetos visitados, estiveram rodovias e instituições de saúde em Alegrete e Uruguaiana.

Prevenção a doenças raras

A iluminação da fachada do Palácio Piratini está sendo projetada nas cores lilás, azul, verde e rosa, em alusão ao Dia Mundial das Pessoas com Doenças Raras, celebrado no dia 28 de fevereiro. A Secretaria Estadual da Saúde busca chamar a atenção para a realização da triagem neonatal, série de exames realizada logo após o nascimento que pode ajudar a detectar precocemente as condições deste tipo.

Apoio aos produtores

O auxílio oferecido pela prefeitura de Porto Alegre aos produtores rurais afetados pela estiagem na Capital teve 75 cadastros realizados. Nesta semana, a prefeitura deve analisar as inscrições e posteriormente iniciar a disponibilização de máquinas para limpeza e construção de reservatórios de água e açudes.

Vacina bivalente

A partir desta segunda-feira, a capital gaúcha passa a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas com 90 anos ou mais. Até o momento, a distribuição do imunizante bivalente estava sendo aplicada somente em idosos e profissionais de saúde de Instituições de Longa Permanência.

Operação Esforço Concentrado

A prefeitura de Porto Alegre realizou neste final de semana uma operação de vistoria e dispersão de aglomerações em bairros de Porto Alegre. Dois estabelecimentos foram autuados por irregularidades e aglomerações foram dispersas de forma pacífica, segundo a prefeitura, nos bairros Cidade Baixa, Rio Branco e Moinhos de Vento.

Panorama político