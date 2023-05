Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 16 de maio de 2023

Foto: Isac Nóbrega/PR

Troca de advogado

A recente alteração na defesa do ex-ajudante de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tem preocupado o círculo próximo ao ex-presidente. Na semana passada o tenente-coronel contratou um novo advogado especializado em delações premiadas, dispensando o profissional da área que o defendia e era ligado à família Bolsonaro.

Possível delação

O receio do entorno do ex-presidente se dá em função de familiares de Cid estarem incluídos entre os alvos da investigação da PF sobre falsificações em documentos de vacinação, inclinando o tenente-coronel a realizar uma delação premiada para protegê-los. No entanto, o novo advogado não pretende utilizar a estratégia neste momento, pois assumiu o caso recentemente e as investigações ainda estão em fase inicial.

Depoimento à PF

O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal no âmbito das investigações sobre dados fraudulentos no seu cartão de vacinação está agendado para esta terça-feira. Ele deve fornecer informações sobre a alteração no documento, além de dar maiores detalhes sobre sua relação com Mauro Cid.

Estratégia de defesa

O ex-presidente reuniu-se nesta segunda-feira com seus advogados para estruturar uma estratégia de defesa para a oitiva com a PF. Ele deve manter a versão de que não possuía ciência dos dados falsos nos documentos de vacinação e que não tem ligação com as alterações realizadas por Mauro Cid.

Análise de dados

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o acesso, retirada e análise pela Polícia Federal dos dados de celulares apreendidos com presos em flagrante nos atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro. A decisão atende a um pedido da corporação que visa auxiliar na análise das aberturas de ações penais contra os detidos.

Conclusão de julgamento

O STF concluiu nesta segunda-feira a análise da quarta leva de denúncias apresentadas pela PGR contra os envolvidos nas invasões do dia 8 de janeiro. No total, 245 pessoas tiveram processos penais abertos, totalizando 795 réus desde o início do julgamento dos denunciados.

Votação de urgência

O relator da proposta do novo arcabouço fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), anunciou que o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), irá solicitar um requerimento de urgência nesta quarta-feira para análise do projeto. Ele destacou ainda que o texto atualizado terá gatilhos e sanções para o não cumprimento de metas fiscais.

Fidelidade partidária

O presidente Lula cobrou nesta segunda-feira que parlamentares do PT apresentem fidelidade ao governo no debate da nova regra fiscal da União. Em um encontro com a coordenação do governo, ele destacou que a legenda não pode se opor a uma proposta considerada essencial para o avanço de sua gestão.

Irregularidades no Auxílio

A Controladoria-Geral da União divulgou nesta segunda-feira um relatório que aponta um total de R$3,89 bilhões identificados em pagamentos indevidos do Programa Auxílio Brasil no ano passado. Entre as irregularidades estão famílias fora dos requisitos do programa ou com pendências cadastrais, e até mesmo pessoas já falecidas recebendo o benefício.

Inconsistência de dados

De acordo com a CGU, os pagamentos indevidos apontados pela auditoria são consequentes das falhas na atualização e verificação do Cadastro Único do governo federal. Durante a pandemia da covid-19 houve uma série de interrupções na qualificação e revisão do banco de dados, o que impediu uma fiscalização mais precisa dos cadastros.

Meta de inflação

O Boletim Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira apontou uma elevação na expectativa de inflação para 2023, anunciando uma previsão de 6,03%. Em contrapartida, a estimativa para o índice em 2024 foi reduzida, ficando em 4,15%.

Usina de etanol

O governador Eduardo Leite recebeu uma comitiva do município de Júlio de Castilhos para discutir a instalação de uma usina de etanol na cidade. Liderado por Bernardo Dalla Corte, prefeito do município, o grupo solicitou a disponibilização de linhas de crédito do governo estadual para dar andamento na obra.

IPE Saúde

O formato definitivo do projeto de reestruturação do IPE Saúde será pauta de discussão do governador Eduardo Leite com a base governista no parlamento gaúcho nesta terça-feira. A proposta deve ser debatida para a realização de ajustes finais antes de ser encaminhada para análise da Assembleia Legislativa.

South Summit Brasil 2024

O vice-governador Gabriel Souza apresentou de forma oficial nesta segunda-feira a solicitação para que o RS seja sede do South Summit Brazil 2024. Ele busca através da correalização do evento aprimorar a estratégia e alcance do objetivo do RS em se tornar referência mundial em inovação.

Políticas sobre Drogas

O governo estadual está elaborando o primeiro Plano Estadual de Políticas sobre Drogas do RS. Quando concluído, o documento deve se tornar referência no enfrentamento da problemática de dependências e uso das substâncias no Estado.

Políticas sobre Drogas II

A proposta vem sendo estruturada com base em um mapeamento realizado por todo território gaúcho, elencando ações de tratamento, acolhimento e reinserção social de usuários e dependentes químicos. O texto final do projeto deve ser alinhado com as diretrizes do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas.

Conselho de Educação

Os 21 novos titulares do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre e seus respectivos suplentes tomaram posse nesta segunda-feira. O colegiado é responsável por acompanhar o cumprimento do Plano Municipal de Educação e contribuir para a construção de políticas de ensino.

18ª Semana Cidade Limpa

A prefeitura de Porto Alegre inicia nesta terça-feira a 18ª Semana Cidade Limpa. A iniciativa visa sensibilizar a população sobre a sua responsabilidade em manter a limpeza nas ruas da Capital, estimulando a comunidade em geral a participar de ações de incentivo à educação socioambiental.

