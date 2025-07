Acontece Pele saudável no inverno: Panvel amplia linha Dermativ com soluções de alta performance para os dias frios

21 de julho de 2025

Foto: Divulgação

Durante o inverno, a queda de temperatura e da umidade do ar afeta diretamente a saúde da pele, que tende a ficar mais ressecada, sensível e sem viço. Para enfrentar esses efeitos típicos da estação, a Panvel Farmácias amplia sua linha de dermocosméticos Panvel Dermativ com três novos produtos formulados especialmente para fortalecer a barreira cutânea, repor a hidratação e proteger contra os danos externos.

Os lançamentos incluem o Reparador Facial Panvel Dermativ, desenvolvido para hidratar profundamente, acalmar a pele sensibilizada e reforçar a barreira cutânea, promovendo mais conforto e proteção no dia a dia. A Loção Hidratante Corporal Reparação traz uma fórmula de alta performance, pensada para peles extrassecas, com ação nutritiva, restauradora e de hidratação prolongada. Já o Protetor Solar Facial em Bastão FPS 80 combina alta proteção UVA/UVB com textura leve, toque seco e efeito calmante, sendo ideal para o uso diário e reaplicações ao longo do dia.

Com esses lançamentos, a Panvel reforça sua proposta de oferecer uma rotina acessível e eficaz de cuidados dermocosméticos para o dia a dia. A linha Dermativ contempla produtos para todas as etapas do autocuidado facial e corporal, essenciais em qualquer estação, mas especialmente relevantes durante o inverno.

Uma rotina de cuidados para o inverno com Panvel Dermativ:

1. Limpeza equilibrada

Tudo começa com a limpeza. O Sabonete Facial Ácido Salicílico 0,3% + Zinco 0,6% é ideal para essa etapa, pois remove impurezas e ajuda no controle da oleosidade sem ressecar a pele, um cuidado essencial nos dias mais frios, em que a barreira natural da pele já está mais vulnerável.

2. Hidratação e reparação facial

Pela manhã, o Sérum Facial Ácido Hialurônico 2% + Vitamina B5 garante hidratação profunda, melhora a elasticidade e fortalece a pele contra o clima seco. À noite, entra o novo Reparador Facial Panvel Dermativ, formulado para restaurar a barreira cutânea e acalmar a pele sensibilizada, contribuindo para uma aparência mais saudável e protegida.

3. Proteção solar, mesmo no frio

Engana-se quem acha que o protetor solar pode ser deixado de lado no inverno. O novo Protetor Solar Facial em Bastão FPS 80 oferece alta proteção UVA/UVB e traz múltiplos tipos de ácido hialurônico, vitamina E, alantoína e extrato de alga vermelha (Chondrus crispus), garantindo hidratação e conforto. Com textura leve e cor adaptável, ele é ideal para reaplicações ao longo do dia.

4. Hidratação corporal inteligente

Após o banho, a nova Loção Hidratante Corporal Panvel Dermativ Reparação atua com uma combinação poderosa de ingredientes como pantenol, ceramidas vegetais, prebióticos, óleo de amêndoa-doce, óleo de girassol, ácido hialurônico e extrato de cavalinha. Essa sinergia contribui para restaurar a hidratação, nutrir a pele e manter o equilíbrio da microbiota.

5. Reforço noturno para uniformização

Para quem deseja potencializar os resultados, o Hidratante Facial com Ácido Glicólico 10% pode ser inserido à noite, uma ou duas vezes por semana. Ele auxilia na renovação celular e uniformização da textura da pele, promovendo uma aparência mais viçosa.

Os lançamentos e os demais itens da linha Panvel Dermativ já estão disponíveis nas mais de 640 lojas da Panvel e no e-commerce em www.panvel.com.

Panvel

Com 50 anos de história e mais de 640 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as principais redes de farmácias da Região Sul do Brasil. São mais de 15 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, além de mais de mil produtos de marca própria, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, itens infantis e cuidados masculinos.

É uma rede multicanal, com lojas físicas conectadas a facilidades como tele-entrega Alô Panvel, Aplicativo Panvel, Serviço Clique & Retire e loja online www.panvel.com, com entrega para todo o país. Agora, o Alô Panvel conta com tecnologia Sofia: clientes podem enviar mensagens para obter informações medicamentosas, esclarecer dúvidas, buscar localização de lojas e até realizar compras, tornando a experiência ainda mais ágil, prática e personalizada.

