Panvel entrega doações do SOS Vale do Taquari ao hospital de Roca Sales

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

Recursos do Troco Amigo, que já ultrapassam R$ 930 mil, começam a ajudar na reconstrução das cidades gaúchas atingidas pelas enchentes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A primeira semana do mês de outubro começou com esperança para os moradores de Roca Sales, uma das cidades duramente atingidas pelas enchentes que devastaram vidas e lares no Vale do Taquari. Entre uma série de iniciativas da sociedade, recursos do Troco Amigo da Panvel, que já chegam a R$ 930 mil doados por clientes, começam a ajudar na reconstrução dos municípios gaúchos da região. Em parceria com o Rotary Integração Lajeado, a Panvel faz as primeiras entregas destinadas ao hospital de Roca Sales. O gesto simboliza a união pelo bem que tem se espalhado por todo o RS e também tocado os corações dos clientes da rede no PR, SC e SP.

A Panvel ainda realiza uma série de doações para as comunidades de outras cidades da região, como Lajeado, Encantado e Arroio do Meio. No mês de setembro, o montante chegou a 16.878 itens, incluindo fraldas, medicamentos e produtos de higiene, o equivalente a mais de R$ 300 mil. Através dessas ações, a empresa busca se unir a todos que estão fazendo a sua parte para amenizar o sofrimento de milhares de pessoas.

Neste momento em que Roca Sales está mobilizada em se restabelecer, os equipamentos que chegam ao hospital são de grande importância para dar continuidade às atividades da casa de saúde. “Esse é um exemplo inspirador da união solidária que trouxe à tona a generosidade e une as pessoas em tempos de crise”, afirma Clarissa Lacerda, gerente regional da Panvel.

Entre os materiais entregues estão cadeiras para banho, balanças, lavadora e secadora de roupas, poltrona que se converte em leito, laringoscópio adulto, otoscópio, nebulizadores, botas ortopédicas, muletas e notebooks. Ao longo desta semana, estão programadas doações de outros itens essenciais para o funcionamento da instituição, como eletrocautério, ressuscitador infantil e adulto e aparelho de monitoramento de glicose (HGT).

A Panvel ainda vai destinar parte dos valores arrecadados para pagar a reforma da sala de raio x e garantir a compra de um novo aparelho de raio x para atendimento da população de Roca Sales. O próximo hospital da região que contará com a ajuda dos recursos do programa é o Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida, do município de Muçum, que será beneficiado com um gerador.

“Seremos eternamente gratos a todos por essa ajuda, pois sozinhos não conseguiríamos sair dessa situação. A gente fica feliz de ver o município mais organizado e o hospital já abrindo as portas para atender a população”, declara o prefeito de Roca Sales, Amilton Fontana.

Mais de R$ 930 mil em doações

A Panvel, por meio do programa “Troco Amigo SOS Vale do Taquari”, mobilizou pessoas de toda a região e até mesmo fora do Rio Grande do Sul, incentivando doações para ajudar a amenizar a dor das famílias que perderam tudo. Desde o início da campanha, já foram arrecadados mais de R$ 930 mil e o movimento segue ativo.

Todos os recursos arrecadados são enviados ao Rotary Club de Lajeado Integração, entidade que apoia os municípios afetados no Vale do Taquari. De acordo com Débora Cunha, que integra a administração do Rotary, o programa da Panvel tem sido de fundamental importância para a reestruturação das cidades. “O Troco Amigo mostrou uma grande capacidade de mobilização, arrecadando um montante muito alto em pouco tempo. Com a ajuda do programa, dobramos os valores arrecadados pelo próprio Rotary, amplificando significativamente nosso potencial de ajuda à comunidade”, afirma.

Débora destaca que, em 15 dias, as doações do Troco Amigo possibilitaram canalizar importantes investimentos para a causa da saúde na região. “Estamos ajudando a reformar e equipar os hospitais de Roca Sales e Muçum, que foram os mais atingidos pelas enchentes, restabelecendo o atendimento à população. Além disso, uma parte dos valores foi destinada à reconstrução da Casa Geriátrica de Muçum”, destaca.

Como ajudar

A opção para ajudar os moradores atingidos segue ativa. Para isso, o cliente pode optar por dois formatos. Na hora da compra, escolher “SOS Vale do Taquari” para doar qualquer valor do seu troco, pelo meio de pagamento que preferir. Ou incluir o item Troco Amigo no app Panvel. Também é possível doar sem comprar, apenas acessando o “Troco Amigo SOS Vale do Taquari” no app ou no site da Panvel neste link e escolhendo um dos valores disponíveis para contribuir com a ação. A rede reforça seu chamado ao público para que mais pessoas participem da iniciativa e possam fazer a diferença na recuperação daquelas comunidades.

