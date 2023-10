Política Jair Renan Bolsonaro é vetado de palco da Oktoberfest em Blumenau

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

Nas redes sociais, Jair Renan publicou fotos vestido com traje típico da festa alemã. Foto: Reprodução Nas redes sociais, Jair Renan publicou fotos vestido com traje típico da festa alemã. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi vetado do palco principal da tradicional Oktoberfest, na última quarta-feira (4), em Blumenau, de acordo com informações do site “Antagonista”.

O empresário Emilio Dalçoquio, apoiador do ex-presidente e espécie de padrinho político do “04”, tentou incluir o nome dele na lista de autoridades convidadas. O pedido, no entanto, foi negado pela organização do evento

Nas redes sociais, Jair Renan publicou fotos vestido com traje típico da festa alemã. Dalçóquio foi apontado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2022, como um dos financiadores dos bloqueios antidemocráticos que sucederam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. De acordo com a PRF, o empresário é dono de parte dos veículos utilizados para obstruir vias. A investigação foi remetida ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PRF, Emilio Dalçóquio teria liderado os bloqueios em Itajaí (SC), após a derrota de Bolsonaro em 2022. A corporação listou, à época 23 pessoas que teriam atuado “nesses movimentos, bem como (proprietários de) alguns veículos utilizados nos bloqueios”.

O empresário costuma acompanhar Jair Renan nos eventos em que ele tem frequentado no estado catarinense. Em 27 de setembro, o “04” esteve num evento que celebrava a Semana Farroupilha, em Balneário Camboriú. Um vídeo que circulou nas redes mostrava Dalçóquio pedindo que o filho de Bolsonaro fosse citado entre as autoridades.

Após o evento de abertura, a 38ª edição da Oktoberfest Blumenau foi suspensa em razão das chuvas fortes que atingem Santa Catarina. As atividades previstas para o fim de semana foram canceladas. A administração destacou que irá estender o calendário do evento, que agora vai terminar em 29 de outubro, uma semana após o cronograma inicial.

Com previsão de enchente no Vale do Itajaí, com potencial de atingir o Parque Vila Germânica, onde acontece a festa, as atividades previstas para sexta-feira (6), sábado (7), domingo (8) e segunda (9) foram canceladas.

Durante a campanha de Bolsonaro à reeleição, o empresário recebeu o então presidente em Balneário Camboriú. Agora, com a expectativa de Jair Renan disputar uma vaga na Câmara municipal da cidade em 2024, Dalçóquio tem acompanhado o filho homem mais novo do ex-presidente em uma série de reuniões com lideranças locais do estado.

Jair Renan é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal junto a seu ex-assessor, o instrutor de tiro Maciel Carvalho. A suspeita da investigação recai sobre o uso de um documento com informações falsas de sua empresa para obter um empréstimo bancário que não foi quitado.

As suspeitas vêm da declaração de um faturamento de R$ 4,6 milhões da Bolsonaro JR Eventos e Mídia, entre julho de 2021 e julho do ano passado, à época em nome do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O documento da empresa, que tem uma suposta assinatura de Jair Renan, foi apreendido na casa do ex-assessor do filho do ex-presidente durante uma operação da Polícia Civil. A assinatura de Jair Renan foi submetida a uma perícia para verificação de autenticidade.

A declaração de faturamento da Bolsonaro JR Eventos e Mídia, segundo a investigação, foi apresentada como forma de conseguir a liberação de um empréstimo bancário, que não foi quitado até hoje.

