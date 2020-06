Acontece Panvel habilita pagamento via cartão virtual do auxílio emergencial

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

(Foto: Divulgação)

A Panvel está habilitada a receber pagamentos por meio do cartão de débito virtual, que pode ser usado pelos beneficiários do auxílio emergencial do Governo Federal. Este meio de pagamento, viabilizado a partir de uma parceria firmada com a Cielo e Getnet, é uma alternativa para as pessoas não precisarem se deslocar até as agências bancárias ou casas lotéricas, evitando aglomerações nas filas para sacar o valor de R$ 600 em dinheiro.

Para realizar pagamentos, basta acessar no celular o aplicativo Caixa Tem e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual. Mais dois passos, e o app envia a imagem do cartão com os dados para o cliente digitar na maquininha ou utilizar na internet. Com o número do cartão e o código de segurança, a transação é autorizada em segundos.

O cartão virtual pode ser utilizado na compra de medicamentos, produtos de higiene e outros itens, sem restrição. O sistema de pagamentos online do auxílio emergencial vale para todas as lojas da Panvel presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, App Panvel e Alô Panvel (telefones 3218.9000 para Porto Alegre e 0800.642.9001 para demais localidades).

