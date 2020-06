Acontece Empresa entregará 24 mil garrafas de água para hospital de referência no tratamento da Covid-19 de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Momento da entrega das 24 mil garrafas de água para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no dia 27 de maio. (Foto: Divulgação/ Marcelo Bender)

Nesta quarta-feira (17), a Coca-Cola FEMSA Brasil vai entregar 24 mil garrafas individuais de água mineral Crystal para o Hospital Nossa Senhora Conceição. Ao todo, a empresa doou 48 mil garrafas de água, a outra metade, já havia sido entregue ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no dia 27 de maio.

O objetivo da iniciativa é contribuir com a hidratação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento à população. Cada hospital receberá 24 mil garrafas (12 mil litros de água). O fato de as embalagens serem individuais reforça a segurança e reduz o risco de contaminação aos profissionais.

“Agradecemos a empresa pela doação das 24 mil garrafas de água. Neste momento, todo gesto de solidariedade e carinho confortam as nossas equipes. Deixamos nosso muito obrigado em nome do GHC”, declarou Cláudio Oliveira, diretor presidente do Grupo Hospitalar Conceição, vinculado ao Ministério da Saúde.

Conforme o CEO da Coca-Cola FEMSA Brasil, Ian Craig, “é missão da Coca-Cola FEMSA Brasil gerar bem-estar social nos lugares em que está presente. Essa iniciativa nos dá a chance de oferecer um produto essencial aos profissionais que estão mobilizados para realizar o trabalho mais essencial nesse momento, que é salvar vidas”, afirma.

No total, a iniciativa da empresa irá doar mais 400 mil garrafas individuais de água mineral Crystal para hospitais de referência e de campanha no tratamento da COVID-19 nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece