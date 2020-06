Acontece Contratações do Setor Público em tempos de pandemia é o tema do próximo Meeting Jurídico

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ Facebook Federasul)

Em vigor desde 7 de maio, a Medida Provisória 961/2020, permite que qualquer órgão da administração pública pague antecipadamente por algum bem ou serviço, desde que o ato seja caracterizado como “indispensável”, visando a assegurar os respectivos bens ou serviços. A MP que flexibiliza as regras de licitações e contratos, para toda a administração pública (estadual, municipal e federal) será um dos assuntos do próximo Meeting Jurídico da Federasul.

Outra autorização presente na Medida é o uso do Regime Diferenciado de Contratações (RDC) em todas as licitações realizadas no país até o fim deste ano. O RDC poderá ser aplicado pelos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) nos três níveis administrativos (federal, estadual e municipal) na contratação de obras, serviços, compras, locações e alienações.

Os convidados para o Meeting Jurídico, que será mediado pelo Coordenador da Comissão Permanente de Infraestrutura da Divisão Jurídica da Federasul, Maurício Gazen, são: o procurador geral de Porto Alegre, Carlos Eduardo da Silveira e Maurício Portugal Ribeiro, Professor de Modelos Regulatórios da FGV-SP e Mestre em Direito pela Harvard Law School. Eles vão também analisar a segurança jurídica e os impactos disso em diversos setores.

Meeting Jurídico

Contratações Públicas durante e pós pandemia

Convidados:

Carlos Eduardo da Silveira – Procurador-geral do Município de Porto Alegre

Maurício Portugal Ribeiro – Professor da FGV/SP

Mediação:

Maurício Gazen – Coordenador da Comissão Permanente de Infraestrutura da Divisão Jurídica da Federasul

Data: 18/06/2020

Horário: 9h

Onde assistir: clique aqui.

