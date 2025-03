Mundo Papa Francisco apresenta “gradual e leve melhora”, informa o Vaticano

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Francisco, de 88 anos, foi internado no hospital Gemelli de Roma em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória grave. Foto: Reprodução Francisco, de 88 anos, foi internado no hospital Gemelli de Roma em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória grave. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Papa Francisco apresentou “boa resposta” ao tratamento médico e está tendo uma melhora gradual em sua condição geral, disse o Vaticano neste sábado (8).

Francisco, de 88 anos, foi internado no hospital Gemelli de Roma em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória grave.

A última atualização de saúde do Vaticano neste sábado afirma que o quadro clínico do pontífice se manteve estável nos últimos dias. Francisco permaneceu em febre e exames de sangue e hemogramas completos foram confirmados como estáveis.

O Vaticano acrescentou que os médicos estão mantendo o prognóstico reservado “para garantir que essas melhorias iniciais continuem nos próximos dias”.

Na manhã desde sábado, o papa, “após receber a Eucaristia, reuniu-se em oração na Capela do seu apartamento privado, enquanto à tarde alternou o descanso com atividades de trabalho”, afirma a declaração.

Francisco não foi visto em público desde foi internado no hospital há três semanas e diagnosticado com pneumonia dupla. Esta é a mais longa ausência do pontífice desde que o seu papado começou há 12 anos.

Os médicos não disseram quanto tempo o tratamento pode durar. O tom das atualizações do Vaticano tem sido cautelosamente otimista nos últimos dias, depois que o papa sofreu o que foi descrito como dois episódios de “insuficiência respiratória aguda” em 3 de março.

Francisco passou por problemas de saúde nos últimos dois anos e é propenso a infecções pulmonares porque teve pleurisia quando jovem adulto e teve parte de um pulmão removido. Pneumonia dupla é uma infecção em ambos os pulmões que pode inflamá-los e deixá-los com cicatrizes, dificultando a respiração.

Carta

O papa Francisco enviou uma mensagem escrita neste sábado (8) para fiéis católicos celebrando a Santa Missa pelo Movimento pela Vida na Basílica de São Pedro, uma vez que não pôde comparecer devido à hospitalização. O cardeal Pietro Parolin, a segunda autoridade do Vaticano, presidiu a cerimônia no lugar do pontífice e entregou a declaração aos presentes.

“Nós nos sentimos profundamente unidos a ele e rezamos por sua saúde”, disse Parolin antes de ler a carta enviada do hospital Gemelli de Roma, onde Francisco está sendo tratado de pneumonia dupla.

Na mensagem, o papa pediu para continuarem “apostando nas mulheres” e elogiou o trabalho dos Centros de Ajuda à Vida, administrados pelo Movimento pela Vida.

“Continuem apostando nas mulheres, na sua capacidade de acolhimento, generosidade e coragem. As mulheres devem poder contar com o apoio de toda a comunidade civil e eclesial, e os Centros de Ajuda à Vida podem se tornar um ponto de referência para todos”, escreveu Francisco.

O líder da Igreja Católica também agradeceu “pelas páginas de esperança e ternura que vocês ajudam a escrever no livro da história”, se referindo às mulheres.

“E não se esqueçam de rezar por mim. Obrigado. Roma, do Hospital Gemelli, em 5 de março de 2025”, concluiu o papa, indicando que a mensagem foi escrita na quarta-feira.

