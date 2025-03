Mundo Zelensky diz que a Ucrânia está comprometida em dialogar com os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Trump acusou Zelensky de não levar a sério a obtenção de um acordo de paz com a Rússia

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou neste sábado (8) que a Ucrânia está “totalmente comprometida” em ter um diálogo construtivo com representantes dos Estados Unidos na Arábia Saudita na próxima semana. O objetivo da reunião é encontrar maneiras de acabar com a guerra com a Rússia.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, pausou a ajuda militar do país à Ucrânia, bem como o compartilhamento de inteligência com Kiev.

Ele acusou Zelensky de não levar a sério a obtenção de um acordo de paz com a Rússia, que invadiu a Ucrânia há três anos e tomou cerca de 20% de seu território.

“A Ucrânia tem buscado a paz desde o primeiro segundo desta guerra. Propostas realistas estão na mesa. A chave é agir de forma rápida e eficaz”, escreveu Zelensky na rede de mídia social X.

O líder ucraniano afirmou que visitaria a Arábia Saudita na próxima semana e que, após se encontrar com o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman na segunda-feira (10), os representantes diplomáticos e militares ucranianos ficariam para uma reunião na terça-feira (11) com a equipe americana.

“Do nosso lado, estamos totalmente comprometidos com o diálogo construtivo e esperamos discutir e concordar com as decisões e etapas necessárias”, continuou.

A delegação ucraniana incluirá o Ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, o chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, e o Ministro da Defesa, Rustem Umerov.

O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, também afirmou que estava em discussões com a Ucrânia para um acordo-quadro para encerrar a guerra de três anos com a Rússia, e uma reunião foi planejada para a próxima semana com os ucranianos na Arábia Saudita.

Em fevereiro, Riade sediou uma reunião entre autoridades dos EUA e da Rússia para discutir maneiras de interromper o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A Ucrânia não foi incluída nessas conversas, levantando preocupações em Kiev e entre seus aliados europeus.

Zelensky se encontrou com Trump na Casa Branca em 28 de fevereiro, mas a reunião se transformou em mal-estar quando eles entraram em choque diante da imprensa mundial.

Aprovação

A taxa de aprovação do presidente da Ucrânia subiu 10 pontos percentuais desde a discussão na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou na sexta-feira (7) uma pesquisa feita por um dos mais importantes institutos de pesquisa ucranianos.

A sondagem feita pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev elencou que 67% dos entrevistados confiam em Zelensky em março, contra 57% do mês anterior.

A sondagem foi feita entre os dias 14 de fevereiro e 4 de março, um período em que as relações do presidente ucraniano com os EUA, maior apoiador militar do país, ficaram tensas após o encontro ocorrido no Salão Oval no dia 28 de fevereiro.

Anton Hrushetskyi, diretor-executivo do instituto, afirmou que a pesquisa mostrou que os ucranianos estão apoiando Zelensky mais de três anos após a invasão russa no país.

“Os ucranianos veem a retórica do novo governo dos EUA como um ataque a toda a Ucrânia e a todos os ucranianos”, disse Hrushetskyi em comunicado.

Ele disse que os ucranianos querem paz, mas não a qualquer custo: “Os ucranianos realmente querem a paz, mas nossos resultados mostram consistentemente que a grande maioria é contra a paz obtida em quaisquer termos”.

Zelensky, que tem 47 anos, foi eleito presidente em 2019. Desde a invasão russa, ocorrida em fevereiro de 2022, ele se tornou símbolo da resistência ucraniana. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

